В Южной Корее обсудили заявление американских военных о наличии у КНДР химического и биологического оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

По словам главы Командования специальных операций ВМС контр-адмирал Коллина Грина, КНДР продолжает разрабатывать и совершенствовать химическое и биологическое оружие наравне с ядерными и баллистическим оружием, которые представляют угрозу для Южной Кореи и других союзников США в регионе.

Он также добавил, что Пхеньян продолжает закупать материалы и технологии для своих ядерных программ, несмотря на то, что это прямое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

«КНДР продолжает работать над биологическим и, вероятно, над химическим оружием, — сообщил Грин в письменном документе, представленном подкомитету Палаты представителей по разведке и специальным операциям Конгресса США. — КНДР наверняка продолжила приобретать за рубежом товары для своих ядерных и ракетных программ, а также товары для поддержания производства и исследования химического и биологического оружия».

Напомним, что в текущем году Северная Корея провела 12 ракетных испытаний. 24 марта Пхеньян запустил первую за четыре года межконтинентальную баллистическую ракету, нарушив добровольный мораторий на испытания МБР.

Между тем помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб обвинил Китай в том, что Пекин позволил Пхеньяну проводить испытания ракет и другого оружия массового уничтожения.

Министерство обороны США Джон Пламб

«Да, думаю, Южная Корея должна беспокоиться больше о биологическом и химическом оружии, а не о ракетах», — предполагает xown***.

«Неужели наши политики вновь отправили деньги в КНДР? Уверен, все разработки КНДР были совершены на миллиарды вон, которы демократы отправили на север», — вопрошает shar***.

«Есть только один способ — превентивный удар», — отмечает sdyh***.

«Давайте разом направим всю огневую мощь ВС США в КНДР и уничтожим этих убл*дков», — предлагает ssk7***.

«Уверен, Китай, Россия и Иран помогают КНДР с ядерной программой», — уверяет pcy1***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прицелом

«Это пустые слова без доказательств. Разве в наше время существует хоть одна страна в мире, где не разрабатывают биологическое или химическое оружие?» — интересуется kyun***.

«Сеул… только не вступай в войну», — призывает josh***.

«Не нужно бояться войны. Чтобы обеспечить безопасность страны у нас в запасе должно быть биологическое, химическое оружие и оружие массового уничтожения. Уверен, что власти уничтожат КНДР и всех её жителей в случае чрезвычайной ситуации», — пишет taes***.

«Если это действительно так, то его нужно уничтожить! Вспомните Ирак, положение дел которого ухудшилось после свержения Хусейна. Национальные сокровища были разграблены, бесчисленное количество жизней пало, но никто не взял на себя ответственность за это. Ни одна страна не призвала официально США к ответственности», — отмечает mik0***.

«Президент Юн, не тратьте деньги на перенос президентского офиса, не посещайте лэйбл BTS, а сделайте что-нибудь для национальной безопасности и людей!» — просит kis3***.

«Страна, что обладает ядерным, биохимическим оружием и МБР, уже не является соотечественником, она является врагом Республики Корея и всего человечества», — констатирует eowl***.

«Даешь упреждающий удар!» —пишет hyi2***.