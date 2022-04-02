Заявление представителей ЕС о том, что помощь России нанесет урон международной репутации Китая, широко обсудили грузинские пользователи соцсетей. Информацию на своей странице в соцсети Facebook запостила грузинская телекомпания «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Что, планы у них (ЕС) сорвались?» — с язвительными смайлами отреагировала М. М.

«Должна же закончиться эта война, наконец, желательно, уничтожением агрессора. И чем быстрее, тем лучше. А вам что, не нравится?» — грозно спросила М. А.

«Не нравится им (ЕС), боятся, чтобы не перешла границы», — подключилась Т. Ф.

«Не слушайте вы этих з… ев, не имеет смысла что-то объяснять. Начнут сейчас, а вы что, войны хотите? Не хватит столько крови? Нет у меня уже нервов, думаю, заслужили мы то, что столько глупых людей в нашей стране», — поддержал М. А. пользователь С. С.

«Ты что, сторонница Путина?» — угрожающе спросил у М. М. пользователь П. П.

«Нет, твоя», — усмехнулась М. М.

«Тогда благословляй Путина», — продолжил П. П.

«А пройти подальше не хочешь?» — пожелала М. М.

«А вы что, крылатые ангелы?» — уже к представителям ЕС, угрожающим Китаю, обратился Л. К.

«А какая европейская страна отобрала у нас территории?! Вырвите из сердца эту любовь к омонголенным русским. На земле Абхазии и Самачабло до сих пор не высохла кровь грузинских воинов…» — упрекнула его Н. Б.

«Да при чем здесь любовь к России, Америке или даже Турции?! Если в разуме грузин высохла пролитая турками грузинская кровь и сегодня ее называют стратегическим другом, то же самое случится и с Россией. Это просто фактор времени. Разум не в том, чтобы врага бесконечно называть врагом, тем более в сотни раз сильнее тебя, а в том, чтобы врага сделать другом! В этом мудрость! А что касается действий (россиян) на Украине, я здесь и очень хорошо вижу, кто что делает и как себя ведут. Лучше мыслите не горячей головой, а холодным разумом и поймите причины того, в чьих интересах было всё это», — пояснил Л. К.

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«Правду говорит», — поддержала его М. С.

«И без того ясно, что вас (Евросоюз) не устраивает возвышение Китая, и на это у вас «твердые» аргументы. Но уже расшифрованы ваши злые умыслы, и даже для самых непосвященных ясны. Так что под вашу дудку никто уже плясать не будет», — обратился к представителям ЕС пользователь Р. Х.

«Ты что, коммунистический мир любишь?» — грозно спросил С. С.

«А ты, наверное, такой продвинутый, что о капитализме грезишь?» — усмехнулся Р. Х.

«Все подходы Запада никогда не были такими уничтоженными, как сейчас. Никакого значения не имеет, что они скажут и что сделают. Ковид и эта война их уничтожили», — заметила Ц. Г.

«Во-первых, что они представляли из себя до войны, и чем их сделала война, этих Америку и Европу», — поддержал ее С. Н.

«Не нравятся вам инакомыслящие страны? Китай и Индия вашим умом жить не будут. У них и своего достаточно», — к сведению ЕС добавила М. К.