Когда президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN заявила, что республика присоединяется ко всем западным санкциям, введенным против России из-за начала военной операции на Украине, первая мысль была, что это связано с некими переменами в руководстве страны. Тем более что, по ее словам, высказанное мнение «совпадает с позицией правительства страны, различия могут быть в лексике, которую использует правительство».

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Напомним, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отмечал, что его страна не принимает участия в финансовых и экономических санкциях Запада против Москвы, так как «это не отвечает национальным интересам». Поэтому создавалось ощущение, что Зурабишвили, обладающая согласно конституции номинальной властью, обнародовала факт появления в стране альянса правящей партии «Грузинская мечта» с оппозиционной партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), требующей присоединения к западным антироссийским санкциям. К тому же ранее действительно складывался единый пасьянс этих двух политических сил. Грузия выступила как соавтор проекта резолюции Совета Безопасности ООН с осуждением «специальной военной операции» России (на этот документ российская делегация наложила вето). Тбилиси голосовал за аналогичную по смыслу резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, поддержал исключение России из ПАСЕ, а также инициировал вместе с другими странами расследование в Международном уголовном суде в Гааге действий России на Украине. Но особое внимание привлекало то, что представители партии ЕНД посетили Киев, после чего секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов заявил о необходимости открытия «второго фронта» в Грузии.

В то же время посол США в Тбилиси Келли Дегнан говорила в интервью грузинским СМИ, что «западные партнеры не требуют от Грузии вводить отдельные санкции против России, но ожидают от Тбилиси соблюдения коллективных санкций». Видимо, не случайно в этой связи прозвучало заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о необходимости провести в республике референдум для вхождения в состав России. А после заявления Зурабишвили о присоединении Грузии к антироссийским санкциям зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов указал, что по примеру Абхазии и Южной Осетии может начаться процесс выхода из состава Грузии и Аджарии. Но куда? «С учетом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, — указывал сенатор, — что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северо-восточном Причерноморье». Для такого суждения есть все основания. Примерно с XVI до середины второй половины XIX века Аджария входила в состав Османской империи. Потом в 1878 году оказалась в составе Российской империи, а соответственно и Грузии. В 1918 году турки снова оккупировали Аджарию, но после установления в Грузии советской власти и подписания Карсского договора 1921 года турки вынуждены были оставить регион.

Границы 1914 и 1921 годов ( Карсский договор) на Кавказе

Однако османское владычество дает там о себе знать и сегодня. Тбилиси реально рискует потерять всю Аджарию, которую турецкий бизнес стал плотно осваивать еще при президентстве Саакашвили. Созданная сегодня там инфраструктура, включая аэропорт и портовые сооружения, обеспечиваются присутствием турецкой администрации. Проблема только в том, что Анкара пока не решается, в основном из-за армянского вопроса, взламывать Карсский договор. Не случайно и то, что на издаваемых в Турции географических картах Аджария уже обозначена как турецкая территория. Вот почему Зурабишвили, пытаясь открыть «второй фронт» для России на севере, развязывает руки Турции на юге. Похоже, это хорошо понимают в правящей «Грузинской мечте». Ее председатель Ираклий Кобахидзе дезавуировал Зурабишвили, заявив, что «власти Грузии полностью концентрируются на том, чтобы избежать провокации, а не предпринимать шаги, которые могут нанести серьезный ущерб населению и стране». Отказ от присоединения к антироссийским санкциям он квалифицировал как «продолжение прагматической политики с целью защиты нашего государства и народа». «Все понимают, что любая война в Абхазии и Цхинвали будет величайшим, непростительным преступлением в истории нашей страны, которого мы не допустим», — уточнил Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

Что же касается Зурабишвили, то ее действия и заявления порождают множество вопросов и создают весьма примечательную ситуацию как на внутреннем, так и на внешнеполитическом пространстве Грузии. Можно говорить о нескольких побудительных мотивах действий президента, связанных с утратой авторитета, ее неспособности проводить сбалансированный внутриполитический и внешнеполитический курс, оградить страну от реальных и возможных геополитических катаклизмов. Фактически примкнув к партии Саакашвили, Зурабишвили создала побудительные мотивы для своего ухода с поста президента. Во всяком случае, внешне все выглядит именно так. Ее отставка усилит нейтралитет Грузии в отношении Украины, ослабит сближение с США и Европой. Хотя нельзя исключать, что за демаршем Зурабишвили скрывается какая-то серьезная международная интрига и ее фактический переход в оппозицию осуществлялся по внешнему сценарию, когда есть смысл рисковать президентской должностью.