Молдавское руководство сохранит нейтралитет и не будет присоединяться к санкциям, которые Запад ввел против Российской Федерации в связи со специальной военной операцией на Украине. Об этом 1 апреля заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью молдавскому бюро «Радио Свободная Европа» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Есть определенные вещи, которые мы обязаны обеспечить нашим гражданам. Оставляя страну без энергоресурсов и дестабилизируя ситуацию здесь, мы не поможем никому: ни Молдавии, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе… Можем мы сегодня оставить нашу страну без природного газа, электричества? Нет, не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тыс. украинских беженцев, 50 тыс. из которых — дети», — приводит слова Санду ТАСС.

Также молдавский лидер отметила, что специальная операция России на Украине негативно отразилась на экономической ситуации в Молдавии.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7». Многие указали на то, что санкции негативно скажутся на экономике Молдавии. Кроме того, были и те, кто с недоверием отнесся к словам молдавского лидера.

European People's Party Майя Санду

«Походу, на Санду ее правительство надавило, они там очень ей недовольны были», — предположила Элис.

«Просто для Молдавии, которая сама по себе экономически несостоятельна, это будет самоубийство», — добавил один из участников обсуждения.

«Санду — это такая же подстилка США! Сейчас говорит одно, завтра другое… Ей веры нет!» — пишет Asea.

«100 процентов. Тут большинство поддерживает Россию, а Санду через махинации пришла к власти и рвётся в ЕС. За букву Z можно 7 лет тюрьмы хапнуть. По сути она поддерживает Зелю (Зеленского. йй — М. Р.). Все русские каналы отключили, а украинские — нет. Нейтралитет на словах потому, что жим-жим… А так-то у нас тоже повторяется то, что на Украине. Чуть-чуть медленнее и в меньших масштабах. Просто уже воровать нечего, — все украли…» — ответил ему (Asea) Mi Kv.

«Мудрое решение», — написала Екатерина Т.

«Боятся, что попадут под замес и не более того. Меньше она русофобкой не стала», — добавил Den L.

«Иначе газ отключат. У них и так проблемы всегда с оплатой, плюс аудит по газу. Короче, не вариант им становиться недрузьями», — добавила Anna.

«Хоть немного мозга осталось у тётки», — иронизирует Ольга З.

«Грузия тоже сначала не поддержала… Как говорится, не верь ушам своим (или глазам)», — пишет Olga.

«Санду поводок одернули, чтобы не лаяла. Была бы ее воля — в первых рядах бы орала: «Уничтожьте Россию», — подытожил Vadim V.