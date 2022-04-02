Сообщение Роскомнадзора о том, что сайт Wikipedia привлекут к административной ответственности за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

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"Учитывая, что там каждый может писать что угодно, это та ещё помойка! Инфу вообще не проверяют, пишут всё подряд. Давно уже надо было это сделать. Вся ответственность полностью лежит на администрации и владельцах сайта, ведь они сами взяли на себя ответственность за достоверность той или иной информации!» — указывает Мирослава Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Wikipedia на протяжении долгих лет напрашивалась на жёсткую реакцию со стороны российских контролирующих органов.

«Wikipedia блокировать не надо! Я там учу китайский, там много важной информации! Там много хороших страниц на английском языке, где в разы больше инфы, чем в русской версии. Так что ни в коем случае!» — написал Azot N.

Некоторые комментаторы переживают, что вскоре доступ к Wikipedia может быть запрещён на территории Российской Федерации.

«Только не надо всех под одну гребёнку. На сайте есть и правдивая информация, её тоже запрещать надо?» — интересуется Ева А.

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Часть людей считает, что Wikipedia вносит в сознание людей крайне вредную информацию, потому что статьи для этого сайта зачастую пишут идеологически враждебные России и российскому народу индивидуумы.

«А что делать с тем, что Wikipedia существует для каждой страны отдельная и информация там у всех разная? Особенно про исторические события. Есть украинская Wikipedia. Там такой лютый бред! Надо запрещать в обязательном порядке!» — считает Артём Б.

Ряд пользователей указывает на то, что главная проблема Wikipedia заключается в том, что многие статьи на этом сайте не отражают действительности и носят идеологический характер, который направлен как правило против России.

«Зачем вам нужна Wikipedia, где информация представлена далеко не объективная? Если я прочту историческую работу, это та же самая Wikipedia, только информация представлена авторитетным автором. Я ему либо доверяю, либо нет. Это уже мой выбор. Кто пишет на Wikipedia? Я вообще не понимаю, как можно слепо читать сугубо субъективную информацию от не пойми кого!» — удивляется Михаил С.

Отдельные комментаторы отмечают, что запрет Wikipedia станет правильным решением российского руководства.

«Давно пора заблокировать эту помойку! Нынешняя молодёжь стала слишком много читать подобные сайты и меньше изучать достоверные источники. Кто пишет учебники? Учёные, историки… одним словом — специалисты. Кто пишет статьи на Wikipedia? Всякая шваль», — отмечает Евгений Т.

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Нашлись и те, кто отмечает, что России нужна своя Wikipedia, которая будет наполняться согласно требованиям научности и объективности.

«Запрещая, предлагай. Если Россия запрещает Wikipedia, тогда логично будет дать населению какую-то альтернативу. Вот только кто этим заниматься будет? Чиновники? Упаси, Боже!» — написал Макс Т.

Напомним, 31 марта Роскомнадзор сообщил о том, что сайт Wikipedia привлекут к административной ответственности за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации.