Пентагон предупредил, что Северная Корея, вероятно, готовится к новым ядерным испытаниям, поскольку американские спутники зафиксировали строительство новых туннелей в местах, где подобные испытания проводились в прошлом. Работы по созданию новых туннелей могут указывать на подготовку к проведению еще одного, на этот раз седьмого испытания ядерного оружия в КНДР, говорится в сообщении американского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я скучаю по тем временам, когда Трамп звонил и говорил: «Если вы сделаете то, что планируете, я вас уничтожу». (И добавлял, что он точно знает, где в этот момент находится конкретный человек). Некоторые говорят, что это было грубо. Я говорю, верните «грубость», — просит lefthandedrightminded067.

«Байден должен сделать то, что сделал Брюс Уиллис. Осознание своих ограничений и отход от деятельности, которой вы больше не можете заниматься, не является неудачей. Джо, поступай правильно!» — призывает Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Путаница

«Правильно поступать? Извините, но этот корабль уплыл. Девиз демократов — делать неправильные вещи 24×7», — отвечает Patriot1429.

«Северная Корея не боится Джо и не думает о его санкциях», — пишет kirkland007.

«Может быть, это только мне кажется, но ядерная зима будет похуже глобального потепления», — иронизирует race:human.

«В течение восьми лет Обама/Байден смотрели в сторону, пока КНДР разрабатывала и создавала ядерное оружие. Трамп заставил их остановиться в течение первого года своего правления. Теперь Байден снова делает мир более опасным», — негодует ryonosuke.

«Австралия, Япония и другие страны должны сформировать или присоединиться к альянсу и иметь план действий в отношении этих враждебных ядерных стран. США не обязаны решать всё сами», — считает Oy76.

Антиамериканский плакат КНДР

«Возможно, Байден и Камала смогут убедить Северную Корею не проводить ядерные испытания из-за течения времени, изменения климата и прочего», — шутит SteelheadLivesMatterInTheSmoker052.

«Не существует «никакого способа» предотвратить или остановить изменение климата или ущерб, наносимый планете, нашим океанам, нашему миру и окружающей среде ядерными испытаниями, проводимыми странами. Абсурдно, что демократы пытаются делать вид, что электромобили, в которые они вложили значительные средства, изменят ситуацию. Вас всех принимают за доверчивых баранов», — подсказывает watchdoggie378.

«Трамп держал Россию на расстоянии, заставил КНДР прекратить ядерные испытания, перехитрил Иран и имел самую стабильную экономику в новейшей истории. Мы бы не столкнулись со всеми этими кризисами внутри страны и за рубежом, если бы он всё ещё был президентом», — подчеркивает ryonosuke.