Мэр Чикаго Лори Лайтфут распорядилась выделить $12,5 млн для обеспечения льгот малообеспеченным жителям на фоне исторически высоких цен на бензин. Программа, получившая название Chicago Moves, проводится в партнерстве с Fifth Third Bank и Onbe. Власти намерены помочь жителям Чикаго в условиях растущих цен на бензин и инфляции путем предоставления транспортных льгот, говорится в заявлении мера.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Взгляд правительства на экономику можно выразить в нескольких коротких фразах: Если она движется, облагайте ее налогами. Если она продолжает двигаться, регулируйте ее. А если она останавливается, субсидируйте ее», — цитирует Рональда Рейгана jimbob30135.

«В дополнение к наказанию ответственных людей, которые много работали и экономили, демократы теперь усугубят боль, передав больше богатства бедному классу, который они сами создали. За этим последуют еще большие налоги и еще большая инфляция», — негодует randy4usa.

Андре Коллин. Бедные люди

«То же самое предлагает Калифорния. Видите, что они делают? Вместо того, чтобы сделать Америку энергетически независимой, демократы делают американцев зависимыми от правительства», — указывает stonetalons.

«Я думал, нам говорили, что высокие цены на бензин — это хорошо, потому что это заставит нас меньше ездить. Но мы будем раздавать карточки на бензин, чтобы люди могли позволить себе ездить больше? Демократическая логика», — отмечает jimbob30135.

«А может сразу по электромобилю?» — иронизирует lawrencejoy.

«Я думал, что пенсионная система Чикаго недофинансирована на миллионы. И все же у города есть деньги на эту программу?» — удивляется Justgreat.

«Это продолжение усилий Демократической партии по уничтожению среднего класса граждан США, которые не получат «бесплатный газ», а будут вынуждены платить за него», — подозревает less4more.

«Чикаго ничего им не даст, рабочий класс, как обычно, будет поддерживать нахлебников. Они очень щедры на деньги налогоплательщиков», — злится lastrites.

«Таким образом, рабочий класс не только платит высокие цены на бензин для своих автомобилей, но и несет бремя оплаты чужого бензина и транзита. Забрать у одного, чтобы отдать другому», — негодует Chief27.

Эдвард Хоппер. Заправочная станция. 1940

«Новый «черный рынок» для льготных карт!» — восклицает Doofus368.

«Люди с низким доходом в Чикаго не работают. Почему бы не выдать карточки на бензин представителям среднего класса, которые работают, и малому бизнесу, который страдает от цен на бензин? Таким образом, эти люди смогут продолжать работать, генерируя налоговые поступления для подачек неработающим», — предлагает OHpat007.

«Я вижу здесь закономерность. Вознаграждать людей, у которых нет инициативы. Они же не собираются работать. Возможно, эти программы должны быть выгодны среднему и высшему классу?» — задает риторический вопрос tavorboom.

«Так называемая «группа с низким доходом» получает столько субсидий от нас, рабочего класса, у них, вероятно, в два раза больше денег, чем у нас. Они получают субсидированную аренду, субсидированные коммунальные услуги, субсидированный бензин, талоны на питание, помощь для детей-иждивенцев, медицинскую помощь и при этом им не нужно платить студенческие кредиты или налоги. Вот это страна!» — восклицает nola70127.