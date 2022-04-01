Североатлантический альянс нужно было расформировать после распада Советского Союза. Об этом 1 апреля заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

«Являясь продуктом Холодной войны, НАТО должна была быть распущена после распада СССР», — заявил представитель МИД КНР в ходе брифинга.

Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и политика Дмитрия Васильца, а также в телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие участники обсуждения указали на то, что НАТО это не только структура, которая стремится ослабить Россию, но и военный блок, являющийся инструментом давления на Европу.

«НАТО следовало распустить после распада СССР, заявил МИД КНР. Сложно не согласиться с МИД КНР, ведь за прошедшие 30 лет структура НАТО не обеспечивала в реальности безопасность странам-участникам (прецедентов нет), а устраивала только войны и разруху в странах, которые никак странам НАТО не угрожали. Также далеко не последнюю роль структура НАТО играет в бойне на Украине, довольно успешно, тем самым ослабляя Россию «чужими руками», — считает Дмитрий Василец.

«Они не ослабляют, а лишь усиливают нас!!!» — возразил Вячеслав.

«Не знаю, как Россия, но сейчас в роли жертвенного барана, к сожалению, Украина», — добавила Елена Ж.

«Они Россию не ослабят, а только укрепят», — подчеркнул Дмитрий К.

«Как распустить? А кому тогда будут янки продавать свое оружие?» — с сарказмом поинтересовался Евгений.

«НАТО — инструмент давления и на Европу. Поэтому Штаты и Британия будут всеми силами держаться за него», — отметил Y Y.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Если с Россией долго не воюют, у них же ломка начинается, как у… [наркоманов]…» — написал Александра К.

«Все прекрасно понимают, что НАТО — это структура, сдерживающая своих членов от независимых решений. Все эти страны находятся в полном подчинении интересам США. Украина такая свободная, что её ужасает нейтральный статус. Лучше быть в полном подчинении», — отреагировала Tanya T.

«В МИД КНР заявили, что НАТО следовало распустить после распада СССР. Прекрасная инициатива! Намёк понятен. После демилитаризации и денацификации Украины последует денатофикация Европы. Прибалтам приготовиться!» — с иронией отметил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Так и будет, нет сомнений. С какого года, с 1949, кажись, НАТО всюду ведёт свои войны по миру? Пора уже вычесывать с корнями это фашистское образование», — отреагировала Татьяна.

«В интересное время живем, товарищи…» — не без иронии подытожила Жанна.

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