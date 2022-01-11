Губернатор американского штата Аризона Даг Дьюси на законодательном уровне обязал избирателей предъявлять документ о гражданстве США для голосования во время президентских выборов. Активисты, отстаивающие избирательные права, осудили данную меру, утверждая, что это может помешать проголосовать десяткам тысяч американцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

В рамках аризонского закона вновь зарегистрированные избиратели также должны будут предъявлять документы о прописке. Противники закона утверждают, что это может оказать непропорциональное воздействие на студентов, пожилых избирателей и коренных американцев.

Отметим, что Аризона является преимущественно республиканским штатом. Республиканская партия США после выборов 2020 года, на которых проиграл ее кандидат Дональд Трамп, призвала к законодательной реформе с целью сузить пространство для махинаций. В демократических штатах популярна противоположная тенденция в отношении голосования. Так, Нью-Йорк представил закон, позволяющий легальным жителям, не являющимся гражданами, принимать участие в муниципальных выборах.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Мы, жители Аризоны, любим принимать вопиюще неконституционные законы, а потом платить огромные судебные издержки, только чтобы проиграть», — язвит @JamesCa47216405.

«Имхо… Ведь что в конституции сказано, что любой может голосовать, даже если он не является гражданином!!! ОТЛИЧНАЯ МЫСЛЬ! Вы, должно быть, конституционный адвокат», — отвечает @ofcorsyourright.

«Вы знаете, что если вы не являетесь гражданином… вы даже не можете зарегистрироваться для голосования… так почему вам нужно доказывать, что вы являетесь гражданином, когда вы голосуете?» — спрашивает @TonyMoonArtist.

«Подавляющее большинство американцев поддерживает требование об удостоверении личности избирателя», — пишет @C_BoddickerOCP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидаты

«Зачем же усложнять американским гражданам возможность голосовать? А если у вас нет свидетельства о рождении и вы родились в другом штате? Мне было трудно получить свое, потому что моя мать писала свою фамилию иначе, чем сейчас», — делится @Goodmoisturizer.

«Потому что есть беспокойство по поводу того, что люди ДЕЙСТВИТЕЛЬНО голосуют незаконно, несмотря на ваши заверения в Twitter», — отвечает @BigBenInLondon.

«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы доказать, что я являюсь американским гражданином, чтобы проголосовать. Я не могу голосовать в Канаде, Великобритании или любой другой стране. Значит, люди из других стран не должны иметь права голосовать здесь. Почему это проблема?» — задает риторический вопрос @GerriEd87582932.

«Может, нам еще показать лист с нашими долгами, чтобы доказать, что мы настоящие жители Соединенных Штатов? Или прийти в кабину для голосования с бургером из McDonald’s» — иронизирует @brunogiordano0.

«Я думаю, нужно, чтобы в левой руке был бургер из McDonald’s, а в правой AR-15 — вот истинное доказательство того, что вы американец», — отвечает @trailblazer001.

«Только The New York Times считает это проблемой», — комментирует @workharder2021.

«Простите. Это не должно вызывать разногласий: предоставление доказательств того, что вы имеете право голосовать, до того, как вы сможете проголосовать. Это разумное, минимальное требование», — поддерживает @rdebuys.

Напомним, по меньшей мере 14 городов США, в том числе Сан-Франциско, уже позволили негражданам принимать участие в муниципальных выборах.