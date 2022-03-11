Приближающиеся выборы президента Колумбии, которые пройдут 29 мая 2022 года, всерьёз тревожат США. «Ястребы» американского политикума полагают, что приход к власти левого кандидатаГуставо Петро, которого республиканкаМария Эльвира Салазар уже успела назвать «вором, социалистом, марксистом и террористом», пошатнёт позиции лоялистов США в Латинской Америке и страна станет ещё одним латиноамериканским государством, совершившим «левый поворот».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Для США это опасно хотя бы даже потому, что в условиях изменения текущего политического мироустройства нелояльные Вашингтону латиноамериканские власти, вдобавок к своим антиамериканским взглядам испуганные поведением Запада в отношении России в виде политического рейдерства, могут пойти двумя путями: либо создать свой собственный политический конструкт (например, в Венесуэле давно говорят о термине «Наша Америка», изобретённом кубинцем Хосе Марти и подразумевающим то, что истинной Америкой является содружество иберо-американских стран в противовес привычному сегодня англосаксонскому пониманию термина «Америка» как США), либо и вовсе обратить свои взоры в сторону РФ. Недаром в начале года в прессе активно муссировались слухи относительно возможности размещения российских военных баз в Венесуэле, а сами официальные лица РФ создавали значительную интригу, не подтверждая, но и не опровергая попавшую в СМИ информацию.

Лидерство — за Петро

За два месяца до выборов позиции кандидата от коалиции левых сил «Исторический пакт» Густаво Петро укрепились. Согласно опросу, опубликованному 22 марта, Петро набирает 37% голосов избирателей, что означает увеличение его рейтинга на 10% по сравнению с аналогичным опросом в январе 2022 года. Его ближайший соперник, кандидат от коалиции «Команда для Колумбии» (Equipo por Colombia) Федерико Гутьеррес набирает 19%. Третий пункт в опросе обозначен как «пустой бюллетень»: так назвали тех опрошенных, кто не хочет голосовать ни за одного из кандидатов. Этот пункт набрал 16%.

Arturo de La Barrera Густаво Петро

Биография Петро достаточно пестра на события: будучи выходцем из семьи рабочей интеллигенции (оба его родителя — преподаватели), будущий политик ещё в школе увлёкся трудами Маркса, Энгельса и Ленина и начал издавать школьную газету левого толка. Уже в 17 лет он стал членом леворадикальной организации «Движение 19 апреля» (М-19), которая стала известна после штурма Дворца правосудия в Боготе, да и в целом считалась второй по численности партизанской организацией после FARC. Непосредственно акциями прямого действия Петро никогда не занимался и предпочитал организационную работу — что не помешало властям задержать его в конце 80-х годов и даже на некоторое время посадить за решётку.

Третий блин — не комом?

Свою активную политическую карьеру Петро начал в начале нулевых — с избрания в Конгресс по Боготе. В течение десятилетия он был видным деятелем левых сил страны, а в 2010 году баллотировался в президенты Колумбии. Первая попытка провалилась: Петро набрал лишь 9% голосов и занял четвёртое место. Спустя несколько лет он стал мэром Боготы.

Ещё одну попытку стать президентом Петро предпринял в 2018 году: в первом туре он получил 25% голосов и вышел во второй тур, где, набрав 42% голосов избирателей, уступил кандидату от правых силИвану Дуке.

Gob.pe/rree Иван Дуке Маркес

Похоже, что третья попытка политика стать президентом страны может увенчаться успехом: по крайней мере соцопросы свидетельствуют о росте популярности бывшего мэра колумбийской столицы, которому за время правления в Боготе удалось значительно снизить уровень преступности и убийств в городе, привести к минимуму уровень безработицы и провести ряд других общественных реформ.

Повтор успеха в парламенте

Триумфом можно назвать и результаты «Исторического пакта» на парламентских выборах, которые состоялись в Колумбии 13 марта 2022 года. Так, левая коалиция заняла первое место и на выборах в Сенат, и на выборах в палату представителей.

Сразу за левыми второе и третье места поделили между собой либералы и консерваторы.

Оппоненты левых в лице урибистов (так называют сторонников экс-президента страныАльваро Урибе Велеса, ярого приверженца американской политики), к числу которых обычно относят и Ивана Дуке, сразу заявили о фальсификации выборов. Это неудивительно: в случае победы Петро на выборах президента в стране может образоваться крепкая правительственная вертикаль если не «красных», то как минимум «розовых» политических оттенков.

Center for American Progress Альваро Урибе

Внутриполитические обещания

Интересно, что в программе Густаво Петро делается акцент на внутренние изменения в стране — и практически не упоминается внешняя политика. Так, политик обещает сделать уклон в сторону развития экологии и туризма, расширения прав женщин и усиления их присутствия в общественной жизни Колумбии, развития медицины и занятости, а также соблюдения общественной безопасности.

В своих соцсетях Густаво Петро также занимает активную позицию и стремится перетянуть электорат на свою сторону — например, фотографируется в форме сборной Колумбии по футболу (в тот день колумбийцы в гостях обыграли венесуэльцев), регулярно комментирует общественно-политическую жизнь страны, публикует видеоролики со встреч с избирателями и вообще создаёт образ человека-энтузиаста.

Богота затягивает пояс

Аналитики отмечают, что спустя некоторое время после встречи президента Колумбии Ивана Дуке с президентом СШАДжо Байденом, на которой последний заявил о планах сделать латиноамериканскую страну основным союзником американцев вне НАТО, произошло усиление полицейского и военного контингентов в Боготе. Формально это связано с нападением преступников на полицейский участок в конце марта, в результате которого погибли двое детей и ещё более десятка человек получили ранения. По итогам заседания Совбеза страны Дуке объявил, что примет ряд мер по противодействию терроризму.

Whitehouse.gov Джо Байден

По его словам, заседания Объединенного комитета по борьбе с террористическими угрозами будет проводиться еженедельно в Боготе для анализа угроз и действий против терроризма, организованной преступности и всех криминальных структур. В рамках сложившейся ситуации, как отметил президент, полиция обновит список наиболее разыскиваемых в столице преступников, а власти усилят поддержку Генеральной прокуратуры в расследовании преступлений и преследовании 38 криминальных структур в городе, которые могут быть вовлечены в преступную деятельность.

Помимо этого, в Боготе будет усилено совместное патрулирование с армией, а на въездах и выездах из столицы будет организовано 20 дополнительных контрольно-пропускных пунктов. Ещё 1000 сотрудников полиции, выделенных дополнительно, будут патрулировать город во время избирательного процесса.

Специалисты допускают версию, согласно которой усиление полицейского и военного контингентов может быть связано не только с необходимостью обеспечения безопасности в городе, но и с вариантом, при котором властям при поддержке западного сюзерена придётся реализовывать некое подобие Майдана-2004 — в той его части, где результаты выборов придётся оспаривать, причём уже по латиноамериканскому сценарию: военным путём.

National Police of Colombia Полиция Колумбии

Угроза существует

Впрочем, похоже, угроза дестабилизации общественной обстановки в преддверии выборов президента Колумбии действительно существует — либо её всеми силами пытаются создать. Так, колумбийская группировка Águias Negras предупредила о намерении убить «всех, кто препятствует её целям», и перечислила имена общественных деятелей, правозащитных организаций и политиков, которые первыми попадут под удар. В списке оказалась и правозащитницаФрансиа Маркес, чьё движение Soy Porque Somos является одним из членов «Исторического пакта».

Некоторые правозащитники назвали усиление конфликта между правительством и преступными группировками тактикой правых, направленной на распространение панических настроений в обществе в преддверии выборов.

«Во всём обвиняй Россию»

Было бы странно, если бы Россию, вслед за нашумевшей победойДональда Трампа и последовавшими за этим обвинениями в адрес мифических «русских хакеров», не притянули за уши даже здесь. В конце марта ряд колумбийских СМИ заявил о том, что Россия пытается вмешаться в выборы президента страны. Реакция со стороны РФ не заставила себя ждать: так, российское посольство в Колумбии назвало информацию прессы «смехотворным фантастическим коктейлем».

«Все это похоже на типичный пример фейковых новостей, когда давно назревший повод пытаются объяснить бессвязными вещами. Подобные фабрикации и «сливы в прессу» свидетельствуют о стремлении некоторых СМИ присоединиться к модной западной тенденции, характеризующейся высокой степенью русофобии и слепой яростью ко всему, связанному с Россией», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Напоминание «европейских союзников»

О необходимости соблюдения мирного соглашения, достигнутого несколько лет назад между властями Колумбии и FARC, заявили в Евросоюзе. Так, Испанское агентство по международному сотрудничеству в сфере развития заявило о своей приверженности мирному соглашению в Колумбии, на которое выделяется большой процент ресурсов, предназначенных для этой страны. Соответствующее заявление сделал генеральный координатор организации в КолумбииВисенте Ортега.

«Колумбия — одна из стран, которая получает [от организации] больше всего содействия в мире, вторая в Латинской Америке, и это только потому, что там есть мирное соглашение. Подписание мирного соглашения пять лет назад определило дорожную карту нашей работы в этой стране», — сказал Ортега.

Куда пойдут левые?

Интересно, что под «угрозой» «левого поворота» находится не только Колумбия, но и Бразилия: там экс-президент страныЛуис Инасиу Лула да Силва имеет абсолютно реальные шансы на получение нового президентского срока. Правительству действующего главы государстваЖаира Болсонару крыть пока нечем: победивший на волне «мирового консерватизма» в конце 2018 года, Болсонару пока не знает, чем конкретно оппонировать Луле — и, похоже, даже недавний показательный визит в Москву не помог ему в этом.

Gov.br Жаир Болсонару

В целом в Бразилии в ход идут и другие технологии. Так, экс-министр юстиции и федеральный судья БразилииСержиу Моро сменил партию Podemos на União Brasil и вышел из предвыборной гонки, хотя до этого рассчитывал на 8% голосов в первом туре президентских выборов. Телеграм-канал «Байки из фавел» не исключает, что голоса потенциальных избирателей Моро на выборах уйдут к Болсонару.

В случае, если Лула и Петро победят на выборах в своих странах, Колумбия и Бразилия присоединятся к списку так называемых «левых» стран в Латинской Америке: это Куба, Боливия, Венесуэла, Чили, Перу, Гондурас, Никарагуа и Мексика. Вряд ли стоит ожидать резкого разворота указанных стран в сторону России, пусть даже и при перекройке геополитического пространства, однако под боком у США количественно возрастёт россыпь государств, негласно несогласных с американской политикой.