Гарантии безопасности, которых требует Киев, не будут предложены Украине США и их союзниками. Об этом 1 апреля сообщает американский телеканала CNN со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Сообщение CNN обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7». Также новость обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что не для этого Запад накачивал украинскую сторону оружием и делал из Украины враждебное по отношению к России государство, чтобы в итоге что-то гарантировать Киеву.

«Только война руками украинцев. Дураков делать это самим на Западе нет», — прокомментировал сообщение американского телеканала автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Поэтому воюйте, дорогие украинцы, до последнего, чтобы помочь нашему НАТО ослабить Россию. Для этого вас создавали и накачивали оружием», — в свою очередь добавил автор телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7», комментируя новость.

«Ну они так и говорят: до последнего украинца…» — отреагировал Ник@Z.

«Кашу заварили они (США — М. Р.), а расхлебывать им (Украине — М. Р.). Типичный пример принесения демократии от США», — пишет Андрей Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Не надо идеализировать США и их союзников. Для них дать гарантии, а потом их забрать, проще простого. Так было, есть и будет. Единственные гарантии для Украины — это стать частью России», — отметил Михаил.

«Неизвестно, чего там в голове у этого Запада. Они могут заявлять одно, а потом устроить какую-нибудь подлянку», — прокомментировала Mila F.

«Просто все больше и больше прямых намеков на то, что хлопцы они, конечно, отличные, но как-нибудь сами себе гарантируют пусть», — с сарказмом отреагировала Евангелина.

«Гарантией безопасности для [Украины] могут быть только военные базы РФ», — подчеркнул PARANOYA404.

«НАТО будет воевать до последнего украинца», — добавил Red FoxZ.

«А кто-то сомневается, что Украина нужна США только как плацдарм для войны с Россией? И на украинцев им наплевать по большому счету. Главное, чтобы они (украинцы) играли свою роль — роль пушечного мяса. Куда США принесли мир и процветание? Везде после них хаос и разруха», — написала Veronica.

«Весь мир с ними», — иронизирует Вячеслав Я.

«Так и гаранты они никакие, Янык (бывший президент Украины Виктор Янукович — М. Р.) не даст соврать», — отметила Лина З.

«Еще немного такого движа, и Киеву «союзники» начнут в спину стрелять, чтобы гнать вперед… Заградотряд в Польше… Редкое умение выбирать себе «друзей», — пишет Ирина Т.

«Конечно, не станут. Польша хочет Западную Украину отжать. А это тяжело сделать, когда ты гарант целостности… Вот такое кино», — отреагировал Женя Д.

«Кто ж будет предоставлять безопасность своему полю боя? На то оно и поле боя, чтобы безопасность сохранялась исключительно за его пределами. Развели… [украинцев] как кроликов западные вэлыки друзи (большие друзья — М. Р.)», — написала Olga Svaytoslavovna.

«Ой как неудобно получилось… Никогда такого не было и вот опять», — с сарказмом подытожил «Блак Браво».