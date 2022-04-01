Похоже, японцы в отместку за то, что им, простите за просторечие, так и не обломились Курильские острова, решили «компенсировать» вынужденные символические санкции 2014 года «за Крым», когда это объяснялось стремлением не раздражать Москву в ходе переговоров об островах, обрушить шквал как рестрикций в отношении российских физических лиц, так и мер, направленных на разрушение экономики России, доведения ее до состояния «разорванной в клочья».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

Хотя наиболее возмутительным было объявление Токио об «обложении санкциями» почти всех высших руководителей РФ, все же более чувствительным для нашей страны, полагаю, стал запрет на экспорт из Японии в Россию практически всей номенклатуры высокотехнологичных товаров. Конечно, такие товары будут закуплены в других странах, а со временем, надеюсь, будут производиться внутри нашей страны.

Не думаю, что японцы, объявляя нам «санкции», действовали беспечно и не просчитали, чем может ответить Москва. Конечно же, они предполагали контрмеры с нашей стороны. Но, как показывают события, не все. Неожиданностью для Токио стало объявление президентом РФ В. Путиным о том, что недружественные страны, а Япония своими враждебными шагами фактически сама вписала себя в список таких государств, с 1 апреля должны оплачивать импортируемые из России энергоносители российскими рублями.

Kremlin.ru Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», флагманский корабль в рамках проекта «Ямал СПГ»

По данным за март текущего года Япония зависит от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) на 8,8%, коксующегося угля — на 8%, нефти — на 3,6%, феррохрома — на 50%, палладия — на 43% и ферросилиция — на 33%. Надо полагать, принцип оплаты рублями будет распространен на все эти поставки в Японию.

Хотя, казалось бы, 8,8% СПГ Япония могла бы закупать и в других странах, но там он будет стоить гораздо дороже, в том числе из-за расходов на доставку на большие расстояния. К тому же ситуация с СПГ в мире становится все более напряженной, и, вопреки призывам политиков — «ястребов» из правящей японской Либерально-демократической партии о «бойкоте» СПГ с Сахалина, японский бизнес считает необходимым продолжать поставки газа из России.

Однако гораздо более чувствительным ударом по японской экономике и продовольственной программе стали бы меры по ограничению японского рыболовства в российских водах. Полагаю, в российских властных структурах учитываются и такие меры. Не секрет, что в прежние советские времена условия вылова рыбы и добычи морских организмов в нашей акватории активно использовались для решения политических задач. Позволю себе проиллюстрировать это небольшим историческим экскурсом.

На начавшихся в 1955 году советско-японских переговорах о заключении мирного договора главным препятствием стало выдвижение японской стороной необоснованных претензий на южную часть уже входивших в состав Советского Союза Курильских островов. Инспирировали «непримиримую позицию» Токио в отношении этих территорий представители Госдепартамента США, которые не позволяли японской делегации соглашаться даже с компромиссным вариантом Никиты Хрущева, который готов был идти на частичные уступки японским требованиям. Ситуация сложилась тупиковая, и проходившие в Лондоне переговоры о мирном договоре были прерваны.

Советская делегация во главе с Н.С. Хрущёвым на советско-японских переговорах. 1956

В Москве внимательно анализировали ситуацию и своими действиями стремились подталкивать японское руководство к пониманию насущной необходимости скорейшего урегулирования с Советским Союзом, даже вопреки позиции США. Вывести переговоры из тупика помогли переговоры в Москве о рыболовстве в северо-западной части Тихого океана. 21 марта 1956 г. было опубликовано постановление Совета министров СССР «Об охране запасов и регулировании промысла лососевых в открытом море в районах, смежных с территориальными водами СССР на Дальнем Востоке». Объявлялось, что в период нереста лососевых ограничивался их вылов как для советских, так и иностранных организаций и граждан. Это постановление вызвало в Японии переполох. В отсутствие дипломатических отношений с СССР было весьма трудно получать установленные советской стороной лицензии на лов лососевых и согласовывать объемы вылова. Влиятельные рыбопромышленные круги страны потребовали от правительства скорейшего разрешения возникшей проблемы, а именно — до окончания путины. Не полагаясь на правительство, владельцы некоторых рыболовецких компаний стремились самостоятельно вступать в контакты с советскими представителями для достижения договоренности по условиям лова. Многие из них активно включились в движение общественности за скорейшее урегулирование отношений с Советским Союзом, в том числе в области рыболовства. Состоявшийся в апреле Всеяпонский съезд рыбаков принял специальную резолюцию с требованием скорейшего восстановления отношений с СССР и заключения конвенции по рыболовству.

В те годы в рыболовной отрасли было занято около 1 млн японцев. К тому же из-за введенных США и Канадой запретных для лова зон в открытом море именно северо-западная часть Тихого океана стала основным районом труда японских рыбаков. Опасаясь роста недовольства в стране затягиванием вопроса о восстановлении дипломатических и торгово-экономических отношений с СССР, японское правительство в конце апреля срочно направило в Москву министра сельского, лесного хозяйства и рыболовства Итиро Коно, которому надлежало на переговорах с советским правительством добиться понимания возникших для Японии трудностей. В Москве Коно вел переговоры с первыми лицами государства и занимал конструктивную позицию, что позволило довольно быстро прийти к согласию. 14 мая была подписана двусторонняя Конвенция о рыболовстве и Соглашение по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на море. Однако документы вступали в силу лишь в день восстановления дипломатических отношений, то есть заключения мирного договора. Это потребовало от японского правительства решения о скорейшем возобновлении переговоров. Коно по своей инициативе предложил советским руководителям вернуться делегациям двух стран за стол переговоров. Весьма характерно, что конфиденциальные переговоры с Н. Хрущевым по «территориальному вопросу» накануне подписания заменившей мирный договор Советско-японской совместной декларации вел все тот же министр рыболовства Итиро Коно.

Итиро Коно

В настоящее время продолжает действовать заключенное в 1998 году Б. Немцовым по указанию тогдашнего президента РФ Б. Ельцина нарушающее суверенитет и территориальную целостность нашей страны соглашение о вылове японскими рыболовецкими судами рыбы и добыче морских организмов не в экономической зоне РФ, а… в ее территориальных водах. При этом, по требованию японской стороны, в соглашении ни в какой форме не указывается, что эти воды российские. Так что японцы ловят рыбу как бы в «своих водах», ибо японский парламент в 2009 году объявил все южные Курилы и омывающие их акватории находящимися под «суверенитетом Японии». О том, что это соглашение противоправное, признавался недавно удаленный указом президента РФ из состава Научного совета при Совбезе РФ Александр Панов, который гордится тем, что в бытность в 90-е годы послом РФ в Японии являлся инициатором и соавтором соглашения 1998 года. Он говорил:

«Японцы прямо не признают суверенитет России над Курилами и поэтому могут потребовать особых экономических зон со своими правилами. Это вполне возможно. Не теряя своего лица (?! — А. К.), обе стороны могут согласиться на такое экономическое сотрудничество… Примерно так же мы сделали, когда договорились о так называемом промысле японцев возле этих островов. Тогда Россия фактически пошла на изменение (читай: грубое нарушение. — А. К.) своего законодательства, хотя не афишировалось, что японские рыбаки могут осуществлять рыболовство в территориальных водах этих островов. Ни одно государство фактически не разрешает осуществлять рыболовство в своих территориальных водах».

Конечно, правильным было бы расторгнуть это нарушающее Конституцию РФ соглашение. Но некоторые ссылаются на то, что-де«японцы платят за выловленную рыбу деньги». То есть деньги опять важнее принципов и чести государства.

Но даже если кто-то, хотелось бы верить, что государство, получает от этого прибыль, почему бы не заставить японцев платить за нашу рыбу опять-таки рублями? И почему бы в качестве контрсанкций не потребовать от японских властей платить за лов в наших водах в два-три раза больше, чем сейчас? Есть немало и других идей, как усмирить не в меру разбушевавшихся в санкционном раже сынов нации Ямато…