Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за прошедшие к 1 апреля сутки сбит один украинский вертолет Ми-8, цитирует сообщение официального представителя МО России генерал-майора Игоря Конашенкова телеграм-канал ИА REGNUM. Всего же, по данным МО РФ, с начала проведения специальной военной операции уничтожен 81 вертолет. Потери ВСУ впечатляют, однако, судя по сообщениям СМИ, накал противостояния не снижается, затрагивая уже и нашу территорию. Так, по даннымИА REGNUM от 1 апреля текущего года, после событий в Белгороде, расположенном непосредственно у российско-украинской границы, все силовые службы Курской области переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Как сообщает непосредственно с места событий в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков,«пожар на нефтебазе произошел в результате авиаудара двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте». Данные губернатора подтверждают пользователи соцсетей. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что пострадавших нет. Это подтверждает и «Роснефть», которой принадлежит нефтебаза (предварительно сообщалось, что из-за атаки ВСУ пострадали два сотрудника нефтебазы). Днём ранее сообщалось о неудачной попытке прорыва пяти вертолётов ВСУ (четырёх Ми-8 и одного Ми-24) из т. н. Днепра (Екатеринослав, в советское время — Днепропетровск) в Мариуполь, где заблокированы остатки подразделений украинских нацистов. После потери одной из машин группа вертолётов ВСУ вернулась на базу.

Roberta F Винт вертолета

Таким образом, можно сделать вывод о наличии в распоряжении денацифицируемого противника достаточного количества ударных и военно-транспортных вертолётов российского производства. Поддержание которых в исправном состоянии без участия российских поставщиков и сертифицированной (российским же производителем вертолётов) ремонтной базы невозможно. Сказанное касается и стоящих на вооружении вертолётов стран НАТО. А также прочих, поставленных в своё время, в том числе и в советское, на экспорт во многие страны мира.

Ремонт и регламентные работы «иностранных» уже вертолётов «Миля» производились на единственном в СССР предприятии, имевшем статус воинской части и расположенном в литовском городе Каунас. Предприятие то, именовавшееся жителями города «Вертолётной базой» (или просто «Вертолёткой») располагало и располагает уникальным оборудованием. Без которого ремонт тех летательных аппаратов невозможен в принципе: от правки геометрии фюзеляжа и ремонта редукторов до банальной замены двигателя и прочих работ. Не говоря уже об установке вооружения, чем на «Вертолётке» и на предприятии-правопреемнике тоже занимаются.

Нацгвардія України Вертолет МИ- 8 ВВС Украины

Возражения о возможности ремонта вертолётов «Ми» где-либо ещё не принимаются (была и есть, правда, ещё одна такая ремонтная база в Улан-Удэ, но она — для внутренних нужд МО РФ). Равно как и украинское происхождение двигателей, отечественный аналог которым давно уже разработан и вовсю производится, ничего его украинским производителям не даёт: нужны специальные стапеля для заводской сборки и стенды для отладки собранного изделия как единой системы. Простая и понятная аналогия с автопромом: мало кто предпочтёт ремонту на фирменной станции технического обслуживания ремонт у гаражного Кулибина, а то и просто на обочине, разве что чтобы до СТО как-то добраться — то есть в экстремальной ситуации. Только вот службы сертификации авиатехники не в пример строже ГИБДД, при всём к ней уважении.

Шли годы. Распался Советский Союз, а следом рухнула и вся высокотехнологичная промышленность бывшей Литовской ССР. Но только «Вертолётка» своё положение не только не потеряла, но даже и укрепила, став одним из столпов литовского машиностроения. Под новым именем — ЗАО (UAB) «Helisota», сайт которой доступен также (вернее — даже) и на русском языке. И которое является верным и многолетним партнёром одного из предприятий крупнейшей российской госкорпорации, в представлении не нуждающейся. Сотрудники российской ГК, по данным от источников с литовского предприятия и иных, неоднократно замечены на предприятии, что для партнёра, тем более — ключевого, наверное, нормально. Судьба того сотрудничества, после включения нашей ГК в санкционный список, конечно же, вызывает вопросы. Только вот на рынке вооружений многое (чаще — всё) решается через посредников. Число которых у крупной военно-промышленной корпорации по конкретной сделке может исчисляться несколькими десятками.

Ну, а пока, как видим, вертолёты ВСУ со своими задачами как-то пытаются справляться. Иногда — успешно (для них) и кроваво для нас и взятых под защиту людей, освободить которых мы от нацистского гнёта и пришли. Складские запасы запчастей что ВСУ, что даже и «Хелисоты» не безграничны. Через какое-то время (не более 2−3 месяцев) не прекратившееся упоминание вертолётов «Миля» что в оперативных сводках МО РФ для СМИ, что в новостном видеоряде из стран НАТО будет означать только одно, уже совсем иное. И искать виновников продолжения придётся уже не только лишь «там», но и «здесь».

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Пожар на нефтебазе в Белгороде 01.04.2022

Правда, кто-то скажет, что швейцарские зенитные орудия «Эрликон» во время «крайней мировой войны» стояли на вооружении подлодок и советского ВМФ, и гитлеровского «Кригсмарине». Но Швейцария не была стороной того конфликта.

Вместо послесловия: «Хелисота» расположена на той же площадке, что и бывшая «Вертолётка» — в каунасском районе Гарлява. В непосредственной близости проходит железная дорога на Калининград (а главное — ж/д мост). С учётом оперативной информации, полученной 20 лет назад от источника из литовских спецслужб, в те годы отрабатывалось силовое перекрытие транзита с российским анклавом на Балтике с применением большого количества боевых вертолётов НАТО, в основном — российского производства. Информация после проверки нашими уже спецслужбами полного подтверждения не нашла. Но в настоящее время, после «утечек» в СМИ из околовластных кругов что Польши, что прочей Прибалтики, вновь встаёт из небытия.