«Дошли до стадии «принятие»?» — Словакия не исключает покупки газа за рубли
Словакия может перейти на рубли в расчётах за российский природный газ. Об этом заявил 31 марта премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
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Новость обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в телеграм-канале «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7». Многие участники обсуждения восприняли данную новость с иронией, указав на то, что Словакия может не только закупать российский газ, но и, вероятно, впоследствии продавать его другим государствам.
«Словакия замахнулась стать всеевропейским газовым хабом?» — иронизиурет Алексей П.
«Словацкий газ» уже доказал свое право на существование. Германия будет получать реверсом…» — ответила Алексею П. Ирина Т.
«И правильно. Мир изменился. Доллар и евро нельзя больше считать надежными средствами. Между собой пусть рассчитываются, а с нами теперь, извините, только за рубли. Бумеранг, он ведь такой…» — добавил Александр К.
«Так вариантов-то нет… [чего]… умничать. Берете за рубли и продаете за евро по спотовым ценам… Нужно идиотом быть, чтобы не воспользоваться», — не без сарказма отреагировал Владимир Ш.
«Скоро в европейских новостях и ток-шоу: мы не покупаем российский газ, мы покупаем газ у Словакии», — смеется Aleksey D.
«Чего там с вентилем?..» — в свою очередь поинтересовался «Фесс».
«Вот и первая ласточка», — пишет Анна К.
«США наложат санкции на ЕС?» — пошутил RAY.
«Потом он может продавать ЕС… Молодец», — также смеется Olga T.
«Молодец, думает о своей стране и людях», — написала Елена.
«Газуем, сегодня мы с тобой газуем», — не без юмора добавил Вячеслав.
«Они же говорили, что не знают, как рубли выглядят», — отметил user.
«А потом продавать его Украине за евро», — с юмором пишет Anna.
«Нашёл-таки изображение рубля в интернете?» — иронизирует Vrednaya_Masha.
«Следующий шаг — по рыночной цене», — отреагировала Wild Rose.
«Молодец. Кто-то поумнее уже дошёл до стадии «принятие», — комментирует Екатерина М.
«Спесь потихонечку начинает сползать с их холеных и… [обнаглевших] рож…» — написал Alecseitsadert.
«Словакия скоро станет самой крупной газодобывающей страной Европы. Газ будет добываться из российской трубы и перепродаваться тем, кто ещё не вдуплил», — пошутил Максим З.
«Хоть кто-то здравомыслящий… Поражаюсь западным политикам в отношении к своему народу, всем на народ… [плевать]», — добавила Светлана.
«О, тёпленькая пошла», — смеется Yana.
«А как дышали, как дышали-то», — с сарказмом подытожила Ната М.
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