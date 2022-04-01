Пока Белый дом сосредоточивает внимание американской общественности на украинском конфликте, американские техногиганты незаметно продолжают чистку материалов конкурентов Демократической партии. Так на минувшей неделе Американский консервативный союз (ACU) обнаружил, что администрация YouTube удалила видеозапись выступлений экс-президента США Дональда Трампа и других республиканских политиков на организуемом партией ежегодном форуме консерваторов (CPAC).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Любой кандидат от Республиканской партии, который официально не заявляет, что он сделает все возможное, чтобы обуздать цензуру техногигантов в отношении консервативных мнений, не заслуживает быть избранным», — считает toms. 035.

«Нынешняя администрация Байдена начала полномасштабное наступление на наши конституционные права в диктаторской манере, в обход Конгресса, быстро подписав более 100 исполнительных распоряжений, многие из которых отменяют эффективную политику и правила предыдущей администрации. Более того, такие меры по контролю за численностью населения, как чрезмерное ограничение свободы, закрытие школ и предприятий, и, что самое тревожное, цензура письменных и устных высказываний — все это прямое посягательство на наши фундаментальные права. Такой борьбы за права конституционной республики не было со времени нашего основания в 1776 году», — уверен patrickhenry0076.

«Это еще одна причина, по которой я очень горжусь тем, что я американец, а не демократ!» — восклицает GodBlessMyGreatStateOfTexas.

«Свобода слова имеет первостепенное значение для свободы и истинной демократии. Есть МНОГО демократов, которые открыто и с гордостью поддерживают подавление свободы слова, якобы избавляясь от «дезинформации». Демократы, их СМИ и союзники техногиганты — вот самые опасные повстанцы в этой стране», — подчеркивает lacosanostraofdc.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

«Всё просто. Просто перестаньте пользоваться этими платформами и перейдите на другие. Они стали такими большими благодаря доверчивым детям, которые теперь стали взрослыми», — пишет turbo7954.

«Почему люди до сих пор пользуются Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Twitter и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Если вам не нравится, что вас цензурируют, перестаньте пользоваться их платформами. Каждый день появляется множество новых платформ, которые не подвергают вас цензуре. Лично я никогда не пользовался вышеперечисленными сервисами и не чувствую себя обязанным начинать. Меня нельзя отменить!» — объясняет At2029.

«Я повторял это снова и снова. Почему консерваторы не могут создать свою собственную платформу и управлять ею так, как они хотят?» — спрашивает truthisracist.

«Большинство американцев — консерваторы, им свойственна любовь к США, к росту и истории Америки. Они ценят мягкие случайные изменения, которые действительно делают Америку более великой нацией. Они не любят радикальные изменения, такие как быстрое прекращение использования ископаемого топлива, которое производит почти всю электроэнергию в Америке, бензин, дизельное топливо и масла для отопления домов. Ограничение поставок этих предметов первой необходимости нанесет большой ущерб условиям жизни всех американцев. И именно это пытается сделать Байден в своем искалеченном мышлении», — объясняет outlander50.

«Я помню время, когда на Yahoo было около 40 чатов на разные темы. И там не было цензуры. Была полная свобода слова, и у всех была кнопка «Игнор», если кто-то казался им слишком мерзким или часто писал ложь. Это были хорошие дни для американцев. Свобода и честность, которые Америка стремительно теряет», — вспоминает outlander50.