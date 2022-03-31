В Екатеринбурге тиктокеры закидали снегом Вечный огонь на Широкореченском мемориале. На фоне глобальных событий последнего времени этот очередной факт надругательства над памятью павших в годы Великой Отечественной войны приобретает особое значение. Что показывают и комментарии в соцсетях и на форумах.

Гелий Коржев. Война

Алексей Банников ИА REGNUM Широкореченский мемориал: «Подвиг ваш бессмертен»

Преступление было совершено днём 30 марта. 17-летняя девушка и молодой человек потушили огонь и скрылись. Правда, полицейские быстро их поймали. Теперь парочке предстоит понести уголовную ответственность.

В социальных сетях — сотни комментариев. Люди выражают своё возмущение и требуют наказать юнцов. Правда, в методах такого наказания они расходятся.

«Родителей выпороть… А уж они сами выберут наказание для недорослей своих», — предлагает Сергей Ч. в социальной сети «ВКонтакте».

»Причём публично. На площади», — поддерживает его Лев К.

Сергей М. тоже считает, что публичная порка не помешает. А Сергей К. в свою очередь предлагает отправить их в Донбасс.

Владислав К. отмечает, что наказать их нужно так, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнили, что так делать нельзя. «А другим будет урок, если захотят повторить», — пишет уралец.

Ираида Е. в свою очередь предлагает поставить их на контроль и не принимать ни в учебные заведения, ни на работу.

«Изгои общества. На колени… И пусть просят прощения. Родителей на контроль. Уволить. Пусть правильно воспитывают детей, а не нацистов. Пусть будет примером для всех. Уроды в нашем обществе в России не нужны», — заявляет Ираида.

Ольга Т., впрочем, предлагает обязать родителей этих юных уральцев уплатить большой штраф, «чтобы детки думали потом, прежде чем сделать». А некий Матвей Ч. признался, что ему становится страшно с того, что «люди звереют каждый день, выливая свой гнев на первых попавшихся». По его словам, он не оправдывает это преступление, но и не приветствует слишком жёсткие меры, предложенные Ираидой.

Сергей С. со своей стороны написал, что ошибаются все, фактически выступив в защиту осквернителей Вечного огня. Наталья К. ответила ему: «Сергей, это не ошибка, это вандализм». А некий Денис П. рассказал, что в Верхней Пышме на днях подростки плевали в Вечный огонь. «И с рук сошло ведь им», — написал гражданин.

«Вот оно, поколение дегенератов-тиктокеров… Мы где-то с фашизмом боремся, а надо бы у себя», — считает некая Мария.

«Смерть фашизму». Плакат СССР

«Так это нужно к фашизму приравнять», — предлагает Александр Л. А Ольга Ш. пишет: «В тюрьму!!! Возраст уже подходящий, пора отвечать за свои гадкие поступки».

Кстати, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 214 УК России («Вандализм»). Задержанным молодым людям грозит ограничение свободы на срок до трёх лет, принудительные работы на тот же срок либо либо лишение свободы, проще говоря, колония, тоже на три года. Правда, сильно сомневаюсь, что наказание для них будет очень уж суровым.

«За экстремизм судить надобно. Вместе с родителями! Вот это будет показательно!» — считает один из интернет-пользователей. С ним можно согласиться, воспитательный эффект был бы, наверное, большим. Но, к сожалению или счастью, такого не произойдёт. По крайней мере, в ближайшие годы. А значит, подобные случаи будут снова и снова…