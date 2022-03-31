Президент Российской Федерации Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли Россией газом с недружественными странами. Текст опубликован на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Kremlin.ru Владимир Путин

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Новость обсудили в телеграм-каналах «Радио Стыдоба», «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7», а также в телеграм-канале украинского правоведа, адвоката, публициста и блогера Татьяны Монтян.

«Неудобно-то как получилось», — с сарказмом отреагировал Alienmark.

«Ни шагу назад!» — призвала Катя Г.

«День дурака должен войти в новейшую европейскую историю», — пошутил Kontramot.

«Сегодня все свитеры скупят», — не без сарказма прокомментировал Юрий М.

«В день дурака. Для них в самый раз. Символично», — отметила Anastasia T.

«Хорошая шутка на 1 апреля. Добавить туда пшеницу, лес, металлы, уголь, нефть и т.д.», — с юмором добавил Евгений.

«Это будет самый незабываемый день смеха!» — отреагировал Konstantin B.

«Утром рубли, вечером газ! Или наоборот! Но деньги вперёд!» — комментирует Адам Д.

«Ну сейчас из хранилищ остатки доберут, и посмотрим, что будут делать «отказавшиеся». А зимы ждать не надо даже — много идёт на поддержание промышленности круглый год. Плюс закачка хранилищ на следующую зиму начинается с лета, это же не моментально происходит», — отметила Надежда.

«Ждем первых рублевых платежей», — отреагировал Александр О.

«Вопрос, а не станет ли это поводом для ещё большей агрессии со стороны США?» — недоумевает Настя К.

«Ох, как у европейцев всех мастей подгорает сейчас», — пишет Диана Ю.

«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, лёд тронулся!» — отреагировал один из комментирующих цитатой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».

«Запад столько лет верил в своё собственное могущество и независимость. Посмотрим теперь», — добавила Natali.

«Деньги пусть вернут для начала в Россию. Только так. Их, когда они вводили санкции, не парил вопрос, как там граждане России. Почему нас должен волновать их вопрос? Закрыли все свои производства, заводы, о чём-то ведь думали, или, как всегда, — о себе любимом? Только так — перекрыть все вентили», — отреагировала Оксана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

«Народ, вы не находите, что жить становится всё интереснее и интереснее? Жить в эпоху глобальных перемен не каждому посчастливится. А завтра — 1 апреля, и уже коллективному Западу будет не до шуток», — прокомментировала Татьяна.

«Они своему народу будут втирать, что купят за евро… Так-то оно и будет… Тока купят не газ, а рубли… А за рубли газ», — отметил Геннадий.

«Вангую: начнут выть, что Путин совершает очередную диверсию против свободы и демократии, а… [американцы] скажут, что готовы пожертвовать Европой во имя свободы», — иронизирует Sergey L.

«Они, наверное, всё никак не поверят, что это всё серьёзно», — пишет ola.

«А была бы каждая страна в ЕС самостоятельной, и… [геморроя] бы не было такого», — добавила Svetlana Z.

«Я бы сто пятьсот бумаг для открытия счета потребовала, с переводом на все языки, апостилями и всеми печатями. А потом сказала: нужно всё рассмотреть, сразу ответить никак нельзя. Потому что вы неблагонадёжный клиент для России. И еще несколько месяцев тянула с ответом. Мы какие-то добрые, нам всех жалко, предлагаем еще варианты, где рубли купить… Пусть на черном рынке покупают…» — пишет Elena.

«А где-то там за океаном кто-то глядя на всё это потирает свои загребущие ручки», — с сарказмом подытожил beeblack.