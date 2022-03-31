В Нью-Йорке за первые три месяца 2022 года в результате пулевых ранений погибли почти в два раза больше детей, чем за аналогичный период прошлого года. Жители города и правозащитники бьют тревогу из-за пугающей тенденции к насилию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

По состоянию на 15 марта в Нью-Йорке было застрелено 24 ребенка по сравнению с 13 жертвами за такой же период прошлого года. При этом в 23 случаях жертвами стали дети от 10 до 17 лет, а одному ребенку было меньше десяти.

Всего в Нью-Йорке с начала 2022 года было застрелено 312 человек, тогда как за первые три месяца прошлого года было зарегистрировано 267 жертв, следует из статистики полиции города.

Pbs.twimg После перестрелки

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответсвующий публикацией Fox News.

«Демократические города должны проводить занятия по стрельбе для преступников, чтобы сократить число невинных жертв, поскольку они не делают ничего эффективного для сокращения насильственных преступлений», — язвит BR549.

«Нью-Йорк… Место, где люди добровольно отказались от своего конституционного права хранить и носить оружие… и не получили взамен ничего, кроме насилия, насилия и еще большего насилия. С нулевой возможностью дать отпор», — комментирует tyredcynic.

«Истеблишмент/СМИ могут говорить о Дональде Трампе всё что хотят, но при его правлении наша страна стала намного лучше и безопаснее. У всех основных причин преступности в крупных городах нашей страны есть одна общая черта — демократическое руководство. С этим утверждением невозможно поспорить», — отмечает theancientalien.

«Людям, отвечающим за это, просто наплевать. Им наплевать на вас, ваших детей и близких. Насилие их не трогает. Я не знаю, почему люди всё еще живут в Нью-Йорке. Я жил там много лет назад, увидел, что происходит, и уехал. Нью-Йорк больше не является безопасным и веселым городом», — считает expose-them-all218.

«Я уверен, что к следующему году демократы смогут снова удвоить эту грустную статистику», — комментирует HarryBaals404.

«Эти дети — просто жертвы левых политиков, которые перестраивают Америку», — отмечает HarryBaals404.

«Ценность человеческой жизни снижается, и эта тенденция должна беспокоить всех нас…» — указывает peripeteia.

«Если бы мы могли каким-то образом связать это с глобальным потеплением или правами трансгендеров, всё бы решилось уже завтра», — считает Not-Shocked-or-Awed.

«Вы получаете то, за что голосуете; вы получаете то, что терпите», — уверен takz07.

«Печально то, что Чикаго достигает этих показателей за одни выходные», — напоминает BillS. SouthCarolina.

(сс) mark6mauno Полиция Чикаго

«Где безопаснее — в консервативном районе, выдающем право на оружие, или в районе демократов, выступающих против оружия?» — спрашивает REDWOLFAMERICA.

«Вы уже знаете ответ. Как и многие левые. Они всё время смотрят на YouTube видео о прекрасных, безопасных красных штатах и говорят о переезде в них. Когда они приезжают в наши красные штаты, они ходят вокруг, задрав нос, рассказывая нам, насколько лучше их политика. Но всё, к чему они прикасаются, они разрушают», — отвечает winnersnotwhiners.

«Даже здесь, недалеко от Сиэтла, штат Вашингтон, было время, когда поездка в Нью-Йорк по работе или в рамках запланированной поездки была привлекательной идеей. Игра «Янкиз», возможно, или спектакль на Бродвее или вне его, посещение музея или галереи, или просто старомодная прогулка по 42-й улице или Уолл-стрит, неважно. В наши дни необходимость быть особенно бдительным перед натиском уличной преступности меняет ситуацию. Я признаю, что сам Сиэтл тоже стал жертвой упадка. И, как и Нью-Йорком, Сиэтлом управляют демократы, которые ничего не понимают. Пришло время перемен в этих некогда великих городах», — размышляет blackbear2.