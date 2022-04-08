Администрация президента США Джо Байдена призывает поощрять изменение пола и гормональное лечение среди подростков. Соответствующую политику Белый дом проводит через министерство здравоохранения и социальные службы, которые выпустили руководство по «уходу за молодыми людьми с учетом их пола».

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-активист

Gage Skidmore Джо Байден

В руководстве говорится о методах лечения для трансгендерных подростков, включая операцию по созданию мужской формы груди или изменению гениталий, репродуктивных органов, а также феминизации лица.

Между тем попытки Белого дома подтолкнуть детей к смене пола вызвали сильный протест среди сторонников Республиканской партии. Так, губернатор Техаса Грег Эбботт назвал операции по смене пола несовершеннолетних жестокими и призвал техасскую службу защиты детей расследовать все зарегистрированные случаи.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Почему правительство вмешивается в такие дела? Это должен решать сам человек и его/ее врач ПОСЛЕ того, как он/она вырастет!» — восклицает gma2011.

«Как и в случае со всем остальным, что одобряет администрация Байдена, вы можете поставить свой последний доллар на то, что это плохо для настоящих нормальных американцев!» — пишет rhett2019.

«У меня никогда не было детей, потому что я их ненавижу. Я поддерживаю всю эту хирургическую чепуху, потому что она позволяет разрушить их хрупкие души. Занятно, что Байден, по всей видимости, тоже ненавидит детей», — комментирует Ruger343.

«Это идиотизм, как и любой врач, который делает такие операции детям», — считает Ffsreally.

«Это мерзость первого порядка! Где представители всех религий? Почему они не осуждают это?» — недоумевает OIF-VET319.

«Я думаю, что они используют этот вопрос как средство для изменения законов, чтобы разрешить медицинские исследования и испытания на людях для редактирования генов после рождения. Это затем позволит проводить легальные исследования по разработке клеток, чтобы обратить старение вспять или остановить старение. Это приведет к вечной жизни для тех, кто может себе это позволить, в зеленом новом мировом порядке», — немного уходит в теории заговора no-wmd-iraqvet.

Lzmed.ru Исследование

«Это должно быть решением Байдена для пограничного кризиса, очень скоро никто не захочет приезжать, а многие отсюда захотят уехать», — иронизирует deathwish2.

«Дети! После 18 лет нормально принимать собственные решения. Это безумие!» — недоумевает suzannemetfan077.

«История докажет, что это жестокое обращение с детьми. Просто подождите, пока маленький Джонни вырастет и поймет, что его просто убедили в том, что он девочка, продажные взрослые, преследующие свои цели, прежде чем он стал достаточно взрослым, чтобы понять, что ему лучше», — комментирует beeblebrox42.

«Сейчас в интернете можно найти статьи о том, как много хирургов отказываются от операций по изменению пола из-за того, что психическое здоровье пациентов после них ухудшается. Запутанная гендерная идентичность — это эмоциональное заболевание, и к нему нужно относиться именно так», — подчеркивает 207blue.