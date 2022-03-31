Глава офиса украинского президента Андрей Ермак выразил недовольство тем, как действуют санкции, введенные Западом против России, указав на то, что у Киева нет времени ждать их эффекта. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

«Есть санкции, которые работают вдолгую — а у нас нет времени. Есть санкции, которые кто-то просчитал и придумал пути их обхода. Есть, к сожалению, санкции, которые вводились, красиво выглядят, но они совсем не работают», — посетовал он.

Адміністрація Президента України Андрей Ермак

Заявление политика обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Глава офиса Зеленского Андрей Ермак недоволен тем, как действуют введённые Западом антироссийские санкции. У страны нет времени ждать их эффекта. К тому же есть санкции, которые вводились и красиво выглядят, но совсем не работают. Даже Ермак уже начал о чём-то догадываться», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Блин, каких ещё им санкций надо?.. Хоть предлагали бы. У… [Европы] и так уже фантазия иссякла», — иронизирует Accell.

«Не будил бы лиха… Угол падения равен углу отражения. Он что, школу прогуливал?» — отреагировал Константин.

«США разрешили покупку удобрений из России… А эти мечтают о перемоге (победе — М. Р.)», — добавила Irina.

«А из России-то их экспорт в недружественные страны запрещен!» — ответил ей Кирилл Г.

«Санкции Запада вводят не для того, чтобы бывшая УССР победила или хотя бы сохранилась, а для того, чтобы как можно больше были разрушены экономика России и её связи с Европой. А нацисты на Украине — это расходный материал в этой схеме. Так что зря он переживает, они-то полностью делают, что и хотели», — отметил Евгений К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Вас все кинули, ребята», — написал Андрей Т.

«Да норм санкции, подгружай еще, так мы не только доллар навернем», — пошутил один из участников обсуждения.

«Ха, так и Запад сам не очень доволен», — добавил Lyudmila.

«Запад больше недоволен санкциями», — отреагировал один из комментирующих.

«Мне так нравится разочаровывать Запад и Америку… [Плохо] они там прогнозировали, когда санкции вводили», — смеется Светлана С.

«Да и не будут работать эти санкции против России. 8 лет готовились», — подытожила Ольга В.