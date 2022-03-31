Предложение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам законодательно фиксирует ранее озвученные предложения о переходе в расчетах на рубли. В частности, такое мнение высказал руководитель налоговой практики ЮК «Зарцын и партнеры» Николай Андреев, которое публикует портал Право. ру. По словам Андреева, новелла, по сути, завершает (спустя почти 30 лет после принятия Конституции) внедрение конституционного принципа рубля как единственного средства платежа на территории РФ. ФАС предлагает сделать ничтожными все валютные оговорки, начиная с 1 января этого года, пишет Закон. ру, отмечая, что такой законопроект, предусматривающий внесение поправок в п. 2 ст. 317 Гражданского кодекса (ГК РФ), поступил в Исследовательский центр частного права им. С. С. Алексеева. В опубликованном же заключении Центра, направленном, как пишет РБК, в ФАС, говорится о несогласии с предложением антимонопольщиков. Законопроект, как считают в Центре им. С. С. Алексеева, не может быть поддержан «по концептуальным соображениям». Центр обращает внимание на несколько моментов. Во-первых, законопроект разработан для исполнения плана по поддержке экономики в условиях санкций, а значит, его принятие «является мерой экстраординарного характера», тогда как изменения в ГК РФ носят постоянный характер. Во-вторых, по мнению Центра, новелла ограничивает возможности участников договора по «согласованию справедливого распределения рисков»: в действующем виде ГК РФ позволяет «исключить ситуации, в которых одна сторона сделки будет вынуждена исполнить ее по цене, которую она не установила бы, если бы исходила из иного курса валюты», что особенно актуально для долгосрочных договоров. То есть он, как отмечают в Центре, заключается в одно время, а исполняется позже или на протяжении длительного времени. Получается, замечают эксперты Центра, что согласно предложениям ФАС, весь риск «уменьшения покупательной способности рубля» возлагается на продавца. Этот подход, заключают эксперты, противоречит принципу равенства участников сделки, закрепленному в ГК. Таким образом, принятие законопроекта приведет к тому, что участники сделки будут вынуждены оптимизировать риски другими способами: продавать товары только по полной предоплате, увеличивать цену, закладывая в нее риск инфляции, и уменьшать количество долгосрочных договоров, резюмируют в Центре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Юрист Forward Legal Олесь Груздев сказал РБК, что Исследовательский центр частного права им. Алексеева неоднократно выступал автором различных законопроектов, в том числе участвовал в разработке ГК РФ, и его мнение является важным, но он выполняет лишь консультативные функции, поэтому заключение не препятствует ни дальнейшему рассмотрению законопроекта, ни принятию документа. На вопрос РБК, планируется ли учесть замечания этого Центра, в антимонопольной службе ответили, что «ведомство прорабатывает законодательные предложения». Также издание указывает, что законопроект о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, что следует из повестки заседания совета, запланированного на 31 марта, и уже согласован с Минфином. Как отмечают «Ведомости», совет по кодификации действует с 1999 г., он является консультативным органом при президенте. Экспертные заключения совета направляются президенту, Федеральному собранию, в высшие судебные инстанции. Возглавляет совет председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Порядок расчетов, предлагаемый ФАС РФ в законопроекте, сообщал правовой портал Право. ру, не будет распространяться на соглашения по внешнеэкономической деятельности. Несмотря на то, что законопроектом предлагается сделать ничтожными все валютные оговорки начиная уже с 1 января этого года, участникам подобных сделок, которые на момент вступления новеллы в силу не исполнили подобных условий по ранее заключенным договорам, предлагается дать 30 дней со дня вступления законопроекта в силу для внесения изменений в условия этих договоров и приведения их в соответствие новой норме. Если же они этого не сделают, исполнять обязательства нужно будет на основе валютных или биржевых курсов на 1 января 2022 года.

Главный юрист Адвокатского бюро «Ильюшихин и партнеры» Даниил Антонов назвал законопроект революционным, указав, что он требует уточнений: он, по его словам, существенно ограничивает принципы гражданского права, включая автономию воли и диспозитивность, что породит для предпринимателей неопределенность. Бизнесмены, которые приобретают иностранные товары для перепродажи или использования в собственной деятельности, будут лишены возможности планировать свои доходы, считает Антонов. Кроме того, по его словам, в законопроект заложено существенное внутреннее противоречие: статья 1, которая предусматривает признание валютной оговорки ничтожной и оплату товаров и услуг по рыночной стоимости, и статья 2, предписывающая исполнять обязательства на основе курсов на начало 2022 года, противоречат друг другу и не могут сосуществовать. Из документа не совсем ясно, на какой момент такая цена будет установлена, что может создать правовую неопределенность, заявила изданию Право. ру руководитель антимонопольной практики Rights Business Standard Анастасия Яремчук. Также, по её мнению, не разъяснены ситуации, когда, например, оплата в завышенном из-за валютного курса размере уже осуществлена либо осуществлена в части. В свою очередь Антонов добавляет, что норма о применении курсов на 1 января 2022 года также может ударить по интересам недропользователей: применение биржевого курса на драгоценные металлы может быть рассмотрено как валютная оговорка, при этом не всегда и не везде недропользователям, вероятно, удастся договориться о применении в расчетах учетной цены Центробанка на драгметаллы и об отходе от мирового биржевого курса. А Николай Андреев считает не совсем точным указание в пояснительной записке на то, что новая норма не затронет внешнеторговые операции: новелла, по его словам, распространяется на договоры, местом исполнения которых является Российская Федерация, тогда как на территории России могут исполняться некоторые внешнеэкономические сделки, например договоры на создание программного обеспечения.

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Привязка к иностранной валюте или биржевым индикаторам, как указал РБК адвокат адвокатского бюро Asterisk Станислав Климов, широко используется в договорах для страхования от ослабления рубля. Такие условия в контрактах зачастую используют иностранные собственники недвижимости для расчета арендной платы, а металлурги традиционно привязывали цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов (LME). Такая привязка распространена и в сфере банковских кредитов, сделок по слияниям и поглощениям, при продаже нефтепродуктов и предметов искусства.

23 марта портал Право. ру сообщал, что законопроект ФАС не внесен в Госдуму. 30 марта «Ведомости» сообщили, законопроект и вовсе разработан правительством и направлен в администрацию президента. Издание приводит мнение аналитика по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксаны Лукичевой, которая говорит о том, что практически все товары внутри России торгуются с привязкой к экспортному нетбэку. Именно поэтому при росте мировых цен цены внутри РФ тоже растут, даже если мы полностью обеспечиваем себя этим товаром. Исключение пока есть только на рынке нефтепродуктов, где реализуется механизм демпфера, сдерживающий рост цен. Недавно была сделана попытка уйти от этой системы через фиксацию цен на продукцию металлургии внутри страны, напоминает аналитик.

«Посмотрим, какой это даст эффект и какой эффект даст фиксация цен на золото. В совокупности с переходом к оплате экспорта за рубли это должно дать результат», — цитирует издание «Ведомости» Лукичеву.

Предложенные нормы, по словам другого эксперта издания — управляющего партнера юридической компании «Иккерт и партнеры» Павла Иккерта, означают, что из-под действия нормы законодатель предлагает вывести операции, связанные с погашением валютных долгов (например, сформированных в результате эмиссии евробондов), а также с продажей валютной выручки экспортерами. При этом, как сказал Иккерт, поправки коснутся всех сфер экономики и правоотношений, связанных с оплатой товаров и услуг, куплей-продажей недвижимого имущества, арендой, транспортировкой, а также затронут трудовые правоотношения. С точки зрения новых реалий рынка труда, на котором с началом пандемии всё больший размах приобретает удаленная работа и фриланс, занижать значимость проблемы не стоит, подчеркивает Иккерт: по мере роста числа специалистов, оказывающих российским компаниям услуги по договору ГПХ из-за рубежа, например в сфере IT, применение валютной оговорки по очевидным причинам получает достаточно мощный стимул к развитию.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

Тем временем сегодня «Дума ТВ» сообщила, что Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства одобрил другой законопроект о поддержке российского бизнеса в период антироссийских санкций, разработанный главой Комитета ГД по государственному строительству и законодательству, депутатом фракции «Единая Россия» Павлом Крашенинниковым.

«В связи с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц возникают ситуации, когда многие отечественные компании вынуждены по объективным причинам приостановить исполнение ранее заключенных договоров. <…> В настоящее время практически каждая отрасль столкнулась с проблемой невозможности исполнить свои обязательства из-за прекращения поставок иностранного оборудования или материалов. С принятием указанного законопроекта будут стабилизированы правоотношения с участием потребителей, будет оказана поддержка российскому бизнесу в период действия санкций», — цитирует ТАСС Крашенинникова.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагается внести поправки в Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 18 декабря 2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а также установить ряд положений, имеющих самостоятельный характер регулирования. В частности, предлагается прямо закрепить правовые последствия в случае недружественных действий, которые объективно вызывают невозможность исполнения ранее заключенных обязательств:

обязательство прекращается полностью или в соответствующей части, если исполнение обязательства становится окончательно невозможным; обязательство «замораживается», а лицо не несет ответственность за его неисполнение или ненадлежащее исполнение, если докажет, что надлежащее исполнение объективно оказалось временно невозможным. При этом для целей применения способов обеспечения исполнения обязательств в этом случае должник не считается нарушившим обязательство, если иное не предусмотрено соглашением сторон, заключенным после введения в действие положений указанного законопроекта; сторона обязательства вправе отказаться от договора (от исполнения договора) в случае, если другая сторона объективно не может временно произвести свое исполнение. При этом сторона, управомоченная на отказ от договора (от исполнения договора), обязана предупредить другую сторону обязательства в разумный срок до совершения отказа. А способы обеспечения исполнения указанного договорного обязательства продолжат обеспечивать обязанности, которые сохраняются после отказа от договора (от исполнения договора) либо связаны с таким отказом (если иное не предусмотрено законом или договором).

По правилам законопроекта, как указывается в записке, обеспечительный платеж в счет обеспечения может состоять во внесении акций, облигаций, иных ценных бумаг или вещей, определенных родовыми признаками, как подлежащих, так и не подлежащих передаче по обеспечиваемому обязательству.

«Указанное положение вызвано тем, что в настоящее время могут возникать проблемы либо в «доступности» отдельных финансовых инструментов, либо проблемы, связанные с резким изменением стоимости ценных бумаг. Эти правила законопроекта будут применяться только по соглашению сторон, заключенному после 23 февраля 2022 года», — следует в пояснительной записке.

Собственно, законопроект призван стабилизировать, как отметил депутат, правоотношения с участием потребителей. Насколько благоприятно данный законопроект скажется непосредственно на потребителях, невольно так или иначе оказавшихся заложниками договоров с валютной оговоркой, вероятно, увидим в ближайшее время.