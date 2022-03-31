Пожалуй, это лучшее заявление, которое я слышал в своей жизни. Оно ставит точку в непрерывном отступлении перед Западом.

Барон Данглар. Цитата из кф Узник замка Иф

«Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублёвые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года. Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей — со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продаёт, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», — сказал 31 марта президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства 31 марта

Можно обсуждать ядерную войну, участвовать в гонке вооружений, проводить военные операции против взращённого чуждой идеологией предателя. Это всё необходимые меры для безопасности.

Но можно и просто перестать торговать с врагом. Перестать обеспечивать его дешёвым сырьём, поддерживая фундамент этого глиняного колосса. Иллюзия, которая называется западной экономикой, от начала до конца вымышленный продукт, где ресурсы берутся в России, рабочие руки — в Азии, идеи по крупицам — со всего мира. А Западом просто присваивается по праву сильного и по праву изменчивых и лживых международных правил.

Почему прямо не ввести эмбарго? Будет нарушен принцип справедливости, поскольку все эти годы покупали у России газ одни люди (и, стоит признать, честно за него платили), а ограбили и отняли почти всю выручку за топливо другие. И насколько разные эти силы или всё-таки Россия имеет дело с коллективным Западом, быстро покажет время.

Россия вновь, учтя все потери, протягивает руку, которую, очевидно, никто и не собирается жать. В запале русофобской истерии Запад не замечает собственной ничтожности. Ведь ему противостоит экономика с 2% от мирового ВВП. Он поверил в собственные сказки и, возможно, опомнится лишь тогда, когда будет поздно. Когда стоимость газа, нефти и любого другого сырья взлетит до небес, а основные поставки повернутся на другие рынки.

Когда любые товары, произведённые на Западе, станут так дороги, что их отвергнут глобальные рынки. Путин предупреждает, что Европу, попавшую в воронку конфронтации, ждёт деиндустриализация и потеря миллионов рабочих мест, а далее — кардинальное снижение уровня жизни граждан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Сколько через полгода-год будет стоить в Евросоюзе еда? Насколько подорожают хлеб, масло, паста и картофель в Германии, Франции Польше? Да, европейские страны имеют собственное сельское хозяйство. Но выращивают не все культуры, заправляют технику иностранным топливом, импортируют минеральные удобрения.

Как подорожают коммунальные услуги, напрямую зависящие от энергоносителей? Финансовые рынки, креативная индустрия, рынки услуг — не схлопнутся ли за ненужностью?

Но это будет потом. А пока Европа в плену ярости, ненависти и презрения. Пытаясь забить до смерти Россию, она, будто абориген, бросает в неё бумеранги. И не думает, что наносит самой себе удар, от которого уже не оправится. Подобно барону Данглару из фильма «Узник замка Иф», она держит в руках награбленный миллион франков, полагая, что всесильна, но не понимая, что вскоре отдаст его за жареную курицу.

Или наступит отрезвление?