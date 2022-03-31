Правительство Германии готовит новые поставки оружия на Украину. Об этом 30 марта пишет газета Süddeutsche Zeitung. Сообщается, что у правительства ФРГ есть список вооружений на сумму около 300 миллионов евро, которые могут поставить Киеву в кратчайшие сроки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гидра

Новость обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«[Есть]-то скоро уже нечего будет, а они все оружие поставляют…» — отреагировала Ириса.

«Зачем такой стране газ поставлять?..» — недоумевает Юрий.

«Оружие поставлять могут, а газ за рубль своему населению — нет», — пишет «Шиничи».

"И это та Германия, которая была гарантом Минских соглашений?» — недоумевает SB.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Так они богатеи там… [Зачем] им газ, нефть и еда? Они сами ещё и Украине помогут», — с сарказмом написал Qwelli.

«Их скоро беженцы съедят. Чем больше оружия поставляют, тем больше беженцев бегут к поставщикам. Скоро вся Германия запрыгает от холода и голода вместе с нациками», — добавила Zoya.

«Они дали кредиты Украине, а теперь за эти кредиты продают Украине оружие?» — спросил Oleg.

«Они бы лучше дрова готовили… а не базуки! Во придурки…» — не выдержала Наталья К.

«Лучше бы эти деньги в рубли конвертировали. Опять налогоплательщики будут платить за это оружие, но при этом экономить на тепле. Скоро совсем мыться перестанут…» — ответила Наталье К. Leysan.

«Это они так хотят, чтоб быстрее война закончилась. Лукавые ехидны», — пишет Рустам К.

«Гуманитарная помощь, чо…» — иронизирует Женька.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Тогда Германия вообще пусть сидит без газа. А то мы им газ, а они оружие против нас? Нет, санкции против Германии, пусть в себя придут, а потом поговорим», — добавила ZgalinkaZ.

«На газ денег нет, а на оружие — есть…» — отреагировала Наталья.

«Они хотят продать, только вот украинцам денег брать уже неоткуда. Если только кредит америкосы дадут. Вот только кто потом по этим кредитам платить будет?» — в свою очередь не понимает MAMS.

«А простые немцы знают, куда уходят их деньги? Цены повышают, и они фактически платят за вооружение Украины. Вот пусть и выходят на митинги…» — добавила Натали Я.

«Навряд ли оно до фронта доедет», — выразил надежду Artur L.

«Им скоро жрать нечего будет, а они все пистолетики клепают», — отреагировала Ksenia L.

«Потом вот это все вернется в Европу бумерангом», — возмутился ON.

«Самое стрёмное, что мало того, что они вместо продуктов оружие поставляют, так ещё и в долг. Украине потом выплачивать все это», — написала Света S.

«Газ им перекрыть, чтобы не лезли, а были заняты внутренними проблемами, а они возникнут сразу», — добавила Маргарита.

«А можно на этом основании закрыть кран 1 апреля? Вооружение бандформирований, вмешательство в конфликт, пособничество фашизму», — задалась вопросом Marina.

«Главное, объяснить немецким гражданам, что на это деньги есть, а на газ денег нет. Надо ходить дома в валенках», — пишет Solarrus.

«Вот с Германией точно надо расторгнуть долгосрочный договор, чтоб тоже платили по полной, а не по фиксированной стоимости… они ещё и зарабатывают, когда на биржу перегоняют», — возмутилась Olka.

«Рублей бы лучше накупили», — подытожила Елена М.