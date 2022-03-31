Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сейчас находится с визитом в Варшаве, выразил отдельную благодарность председателю правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS). Ярославу Качиньскому. По словам Кулебы, «господин Ярослав Качиньский играет важную роль в консолидации польского политического спектра, а также вокруг вопроса Украины, продвигая важные инициативы на уровне Европейского союза и НАТО». Украинский министр также прокомментировал высказанную председателем PiS в середине марта в Киеве инициативу об отправке на Украину «миротворческой миссии» Североатлантического альянса. «Мы приветствуем все инициативы, направленные на прекращение войны на Украине, — ответил Кулеба. — Но, судя по тому, что мы видим, НАТО не готово пойти на подобный шаг. Проблема не в нас, проблема на другой стороне».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Эти слова главы украинской дипломатии были призваны смягчить сделанные после визита в Польшу 25−26 марта президента США Джо Байдена заявления президента Украины Владимира Зеленского. Он не скрывал своего разочарования позицией Байдена, но досталось заодно и Варшаве. 26 марта вечером Зеленский провел видеоконференцию с польским президентом Анджеем Дудой. Как сообщалось на сайте президента Украины, Зеленский «выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, в частности Польши, до сих пор не переданы нашему государству. Хотя публично и эти страны, и США заявляли о готовности к такому решению». А на следующий день в разговоре с представителями некоторых «российских изданий» он прокомментировал предложение Варшавы о вводе «миротворцев». По словам Зеленского, «целиком это идея Польши — вводить на территорию Украины миротворческие силы. Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт… При нашей встрече с польскими коллегами это объяснил. Я знаю, что они продолжили свою риторику. Но пока это страна наша, наших граждан. Я — президент. Пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

Это был уже прямой удар по Варшаве. Обозреватель газеты Dziennik Gazeta Prawna Збигнев Парафянович в этой связи отмечал, что «из всех возможных способов критики идеи Качиньского о миссии НАТО на Украине Зеленский выбрал самый худший». Как писал польский журналист, во время визита в Киев главы «Права и Справедливости» вместе с премьерами Польши, Чехии и Словении «украинский президент не был столь критичен и однозначен». Даже если он и высказал какие-то замечания в ходе встречи, то на публике этого сделано не было. Слова Качиньского в то время также не подверг сомнению и глава украинского правительства Денис Шмыгаль. С самого начала идея миссии выглядела по меньшей мере иллюзорной, но никто с украинской стороны однозначно не ставил на ней крест, даже в режиме «не под запись». На тот момент Киеву было выгодно поддержать польскую инициативу, поскольку она работала в поддержку его требования к НАТО о введении над Украиной «бесполетной зоны». Однако Запад на это не пошел. Зеленский мог в данной ситуации молча «похоронить» предложение Качиньского, однако высказался не просто публично, но еще и в «разговоре с российскими журналистами», что «вызывает раздражение», поскольку показывает Польшу, а не только политику Качиньского, «неразумной» и «иррациональной».

Что любопытно, даже после такого демарша Киев продолжает пытаться использовать Варшаву в своих интересах. На днях посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил о проведении переговоров с польскими коллегами по вопросу закрытия границ между Польшей и Белоруссией. По его словам, Украина также обратилась к Литве, Латвии и Эстонии, «чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с Россией и Белоруссией». И, как сказал Дещица, «я думаю, что это решение будет принято, тогда не придется ждать Евросоюз, и мы заблокируем полностью любые доставки в Россию». Между тем 22 марта министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик вместе со своими прибалтийскими коллегами направили письмо еврокомиссару по транспорту Адине Валеан с предложением запретить автомобильные перевозки грузов в/из России и Белоруссии и ограничить заходы российских и белорусских судов в порты ЕС. Но в запросе указывалось, что запрет «будет иметь наибольший эффект, если будет принят на уровне ЕС». В то время как Дещица считает, что Польша и республики Прибалтики в силах принять решение о блокаде самостоятельно и вне зависимости от мнения Брюсселя. Тем самым украинский посол создает для Варшавы новый фронт противоречий с ЕС, в то время как Польше в нынешней ситуации надо демонстрировать хотя бы внешне «евросолидарность».

U.S. Department of State Андрей Дещица

Почему Киев так ведет себя с Варшавой? Очевидно, что, несмотря на все слова о «большой дружбе», раздающиеся в Польше и на Украине, польские и украинские политики не доверяют друг другу и надеются использовать «партнера» по ту сторону стола в своих интересах. На политико-дипломатическом уровне лучше это пока удается делать Киеву. Дело в том, что украинский кризис стал важной частью внутренней повестки Польши, в которой даже сейчас оппозиция использует его в борьбе с правящей партией. Оппозиционные польские политики и издания раз за разом подчеркивают промахи, которые допускает правительство и руководство PiS. прежде всего сам Качиньский. Судя по тому, что председатель «Права и Справедливости» на днях заявил о намерении 10 апреля рассказать, кто же виновен в крушении президентского самолета под Смоленском в 2010 году (с намеком на Москву), Качиньский решил попробовать сменить повестку и вновь использовать прием с обвинением оппозиции в «игре с русскими». Правда, Киеву от этого ни холодно, ни жарко. Так что украинское руководство по-прежнему сможет разыгрывать Варшаву в своих интересах, даже подставляя главу правящей польской партии в частности и Польшу в целом.