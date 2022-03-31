Американское издание лживо обвинило Россию в ударе по Донецку
Американское издание New York Post выставило кадры разрушенного в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил жилого дома в Донецке за последствия действий России на Украине.
Заметка, озаглавленная «Россия продолжает бомбежки украинских городов, несмотря на сделанные на переговорах заявления» (Russia continues bombardment of Ukrainian cities despite peace talk claims), опубликованная 30 марта, содержала видеозапись последствий обстрела жилых домов в Кировском районе.
На кадрах, сделанных с беспилотника, отчетливо виден разрушенный дом №8 по улице Пинтера. Более того, подпись к видеозаписи четко указывает на то, что эти кадры сняты в Донецке.
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Симко-Беднарски, в своей заметке обильно приводящий слова официальных лиц Украины, сообщает и об обстреле Донецка.
Отметим, по данным из социальных сетей, на месте обстрела Донецка по-прежнему работают спасатели МЧС. Они разбирают завалы разрушенного обстрелом ВСУ жилого дома. Как указывают местные жители, под завалами до сих пор как минимум ещё один человек.
Напомним, это уже не первый раз, когда западные СМИ не замечают обстрелов мирных жителей в Донецке. Так, 14 марта вооруженные силы Украины нанесли удар тактической ракетой «Точка-У» по центру Донецка, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек, еще более 30 получили ранения. Западные СМИ по большей части либо замолчали факт ракетного удара, либо использовали кадры с места удара с подписями, указывающими на вину России.