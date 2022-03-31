«Нет флага — нет посольства!» — Сеть об инциденте с флагом Словении в Киеве
Посольство Словении на Украине осталось без флага перед входом, так как его сняли по причине сходства с российским. Об этом 31 марта сообщает Словенское агентство печати.
Уточняется, что к временному поверенному в делах страны на Украине Боштьяну Лесьяку обратились сотрудники национальной гвардии и полиции Украины с просьбой «временно снять словенский флаг, потому что он слишком похож на российский».
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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Отряд Ковпака» и «Радио Стыдоба».
«Трус», — отреагировал Serge, вероятно подразумевая дипломата Словении.
«Одни буквы изымают, другие собственные флаги…» — недоумевает Лена.
«Вот Россия даёт! Сначала алфавита лишает, теперь флага», — пошутила Анна.
«Рано или поздно вся эта дичь с обожанием… [украинцев] закончится, и тогда они завоют», — добавил 1 021 984.
«Это каким надо быть предателем своей Родины, чтобы флаг снять?» — задался вопросом «МР М».
«Изменить флаг Словении на жовто-блокитный (желто-голубой. — О. П.)», — смеется Роман.
«Это уже патология», — не выдержала Irina.
«Флаг Франции тоже похож цветами на российский. Интересно, снимут?» — поинтересовался Zander.
«А интересно, те украинцы, которые попадают в Словакию и Словению, тоже просят снимать флаги с госучреждений?» — с сарказмом задался вопросом Дмитрий Ч.
«Так просто. И даже цвета флага не пришлось запрещать», — пошутила Tatiana.
«Стеснительный какой. Не извинялся ещё перед нацистами за сходство флагов?» — спросил mamont402.
«Капитулировали, стало быть! Взамен пусть сине-жёлтый вешают. Или пока команды не было?» — не без сарказма задалась вопросом Надежда.
«Как они все потом отмываться от этого будут? Какие гнилые, тупые и позорные поступки. Фу», — не выдержала Любовь.
«Как же всё-таки прав Сергей Викторович Лавров…» — добавил Ivan V.
«Вангую, скоро Словения запретит свой флаг из-за схожести с российским и наложит на себя санкции», — иронизирует Igor.
«Идите к посольству Китая, попросите флаг снять, он на [флаг] СССР похож… Чего уж мелочиться? А посла надо выгнать к черту, он туда направлен отстаивать интересы своей страны, гимн и флаг — лицо государства. А сейчас Словения без лица осталась. Сняли. Позор», — отметила Sofiа R.
«Уверенная в себе республика!!! Самостоятельная!!!» — не без сарказма написал Сергей.
«Это уже просто дно, товарищи. Сейчас флаги, похожие на российские, начнут запрещать», — пишет Ольга.
«Пусть… [украинцы] примут закон — все флаги с белым, синим и красным цветом уничтожить. Оставить только жовто-блакитные (желто-голубые. — О. П.) цвета», — не выдержал Petr S.
«Надо было ещё сжечь, послы суверенных стран так и поступают с флагами своей страны», — прокомментировал Kraken.
«Подождите, они вам ещё и в Европе запретят вешать ваш флаг», — добавил Maxim.
«Советую им сменить флаг… Дабы не травмировать нежную психику украинских нацистов», — смеется Ella Ellada.
«Мне интересно, как словенцы на это отреагировали», — задалась вопросом Aleksa A.
«Нет флага — нет посольства. Клиника набирает пациентов», — с сарказмом подытожил tram driver.
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