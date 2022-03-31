Россия ведет привычно тяжелую и кровавую войну против нацизма, выросшего у нас под боком, в, казалось бы, братской стране — на Украине. Украинским детям, которым во время первого майдана, приведшего к власти националиста Ющенко, в 2004 году было (условно) 10 лет, сейчас под 30, они сами родители и воспитывают своих детей в том духе, в котором они воспитаны сами.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная операция России по денацификации Украины

Денацификация Украины — длительный, сложный и неуклонный процесс. Разворот массового сознания на фоне боевых действий и после них потребует длительной, терпеливой и последовательной работы от государственных структур России и ее граждан. Для этого необходима не только консолидация общественного мнения, но и эффективная работа профильных структур — науки, экспертизы и образования.

Необходим полный отказ от западного влияния на научные, экспертные и образовательные структуры России, заявил ИА REGNUM Л. И. Калашников, секретарь ЦК КПРФ по экономическим и международным связям, председатель комитета Государственной думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Нам необходимо немедленно и окончательно отказаться от западной системы наукометрии и Болонской системы образования. Полумеры вроде моратория до конца 2022 года обязательного учета публикаций российских исследователей в западных научных изданиях недостаточны. Несколько месяцев до конца 2022 года не освободят российскую науку от зависимости, а только взбудоражат научное сообщество, растревожат ученых. Прозападный подход к научным исследованиям должен быть полностью и навсегда отменен. Навсегда. Российская наука и образование имеют свои многовековые традиции, журналы ВАК (Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации), сама ВАК должны стать высшим приоритетом для российских ученых. Это не означает разрыва связей с зарубежными коллегами и в международном научном обмене, речь идет о суверенитете национальной науки России. Как член комиссии РАН (Российской академии наук) по международным связям я давно ставлю этот вопрос, сейчас время для его решения.

Михаил Иванович Лукин Президиум Российской академии наук

Российская наука должна быть ориентирована на национальные интересы нашей страны, а не следовать иностранным лекалам и зависеть от них».

Истина всегда проста — суверенитет начинается и иногда заканчивается в сознании, в головах граждан. Отстаивание очевидных истин Л.И. Калашниковым не сделает большинство граждан России коммунистами, но может заставить их задуматься о социальной справедливости — этот принцип утвержден в Конституции России. Сейчас, когда сотни семей в России сиротеют в ходе специальной военной операции против нацизма на Украине, время определиться всем, в том числе и ученым, и аналитикам, — останутся ли они со своей страной.