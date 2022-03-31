Потребовался жесточайший кризис на Украине, чтобы стало понятно, что ближневосточные друзья США в действительности таковыми не являются: всегда готовые получать от США, они продемонстрировали то, что жертвовать чем-либо — даже в мелочах — они не намерены. США ведут себя подобно школьнику-ботанику, влюбленному в популярную девочку: та готова принимать все знаки внимания, не давая в ответ ничего. Убежденный в том, что ему есть на что надеяться, такой юнец не сдается, и нужно время, чтобы действительность охладила его безнадежный пыл, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда РейганаДаг Бендоу в статье, опубликованной 31 марта в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний Восток

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К сожалению, нечто похожее и происходит сейчас в отношениях между Вашингтоном и такими странами, как Саудовская Аравия и ее соседи. Влюбленные в себя, такие страны никогда не испытывали особенно теплых чувств к США, что не мешало им наслаждаться готовностью Вашингтона сделать всё, о чём бы они ни попросили: поставить оружие и другую военную помощь, поддержать правящие режимы, прикрыть их дипломатически, закрыть глаза на нарушения прав человека, поддержать разного рода экстремистов, а также не замечать, что руководство таких стран делало шаги вразрез с интересами и целями США.

К поведению этих стран стоит присмотреться особенно внимательно теперь, после того как из Белого дома ушла администрация Дональда Трампа. Так, президент-республиканец и его помощники вели себя как увлеченные ухажёры, готовые поступиться всем чем угодно, лишь бы удовлетворить любой, даже наиболее вопиющий каприз их «возлюбленного»: выйти из ядерной сделки с Ираном, помогать Саудовской Аравии и ОАЭ убивать жителей Йемена, поддержать боевиков-исламистов — даже если они из того или иного филиала «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — в борьбе с сирийскими властями, попытаться заставить Тегеран плясать под дудку его соседей, относиться к палестинцам как человеческому мусору, не замечать постоянное разрушительные и жесткие действия Эр-Рияда, а также вознаграждать страны Персидского залива за улучшение своих отношений с Израилем.

«Что еще может сделать Вашингтон, чтобы показать свою неувядающую любовь?» — задался вопросом автор.

Однако когда администрация Джо Байдена обратилась к таким странам за помощью в связи с военной операцией России на Украине, целый ряд таких ближневосточных государств заявил о том, что им не до того, и вообще — буквально — перестал отвечать на звонки. Из-за того, что так называемые союзники получали всё, чего просила их душа, они стали воспринимать помощь США как нечто само собой разумеющееся.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ближний восток и США

Например, на протяжении десятилетий члены королевской семьи Саудовской Аравии относились к американским военным как к наемным телохранителям, создавая при этом настоящее тоталитарное государство. Война в Ираке, которая длится уже почти два десятилетия, стала катастрофическим подарком Вашингтона Эр-Рияду. Тем не менее президент Дональд Трамп был готов давать королевству еще больше, несмотря на то, что Саудовская Аравия предпринимала всё более провокационные шаги, в том числе грозилась Катару вторжением, похитила премьер-министра Ливана и продолжала войну в Йемене, жертвами которой стали сотни тысяч человек. Госсекретарь Майкл Помпео даже заступился за наследного принца Мухаммеда бен Салмана после того, как последний приказал зверски убить и расчленить журналиста Джамаля Хашогги.

Официальное интернет-представительство президента России Мухаммед бин Салман

Сообщником Саудовской Аравии по преступной войне в Йемене стали Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби привык добиваться своего, взаимодействовать с Эр-Риядом и даже манипулировать им, когда это необходимо. Например, оба государства предпринимали совместные шаги по установлению тирании в Египте и Бахрейне, а также стремились навязать свою волю Дохе. ОАЭ, возможно, являются злейшим врагом демократии на Ближнем Востоке.

Израиль на протяжении десятилетий пользовался готовностью США пойти Тель-Авиву навстречу, хотя самое Еврейское Государство без колебаний игнорировало то, что было важно для Вашингтона, например военное сотрудничество Израиля с Китаем и израильские нападки на сделку с Ираном. Несмотря на это, администрация Трампа всегда придавала огромное значение Израилю и всегда ставила на первое именно интересы Тель-Авива.

Однако этим всё не ограничивается. Ирак сохраняет прочные связи с Ираном. Кроме того, арабская республика проголосовала против резолюции ООН, осуждающей Россию. Турция установила отношения сотрудничества с Москвой, противостояла США в Сирии и играла независимую роль в Ливии. Анкара не намерена вместе с другими членами НАТО вводить санкции против России.

То, что эти страны ставят свои интересы выше интересов США, не должно вызывать удивления. В конце концов, они и прежде так поступали. Тем не менее поразительна их готовность демонстративно — резко — пренебрегать требованиями США после всего, что для них сделал Вашингтон. Так, по некоторой информации, власти Саудовской Аравии и ОАЭ вообще отказались ответить на телефонный звонок президента США, который хотел обсудить с ними возможность увеличения добычи нефти. Если это действительно так, то это серьезное оскорбление.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Конечно, США больше беспокоит то, что и Китай, и Россия играют всё более важную роль, которая, вероятно, только расширится в будущем. Впрочем, это тоже неизбежно. Москва была союзником Сирии на протяжении десятилетий, поддерживает рабочие отношения с Ираном и когда-то играла большую роль в Египте и Эфиопии. Россия также является крупным производителем нефти, поэтому она координирует добычу с ОПЕК. Хотя Россия вряд ли заменит Вашингтон в качестве гаранта безопасности монархий Персидского залива, она может в конечном счете сыграть более важную военную роль.

Еще более важной является Китайская Народная Республика как крупный потребитель нефти и столь же значительный источник капитала. Расширение влияния Пекина отражает то, что происходит во всём мире. С усилением экономического влияния КНР пришло политическое почтение, подобно тому, что встретил Вашингтон после Второй мировой войны. Однако Пекин пока не проявляет желания осуществлять военное вмешательство в регион.

Вместо того, чтобы беспокоиться о неизбежной утрате Америкой своего однополярного господства, Вашингтону следует использовать этот процесс, чтобы пересмотреть часть своих обязательств, а от каких-то отказаться совсем. Слишком долго США приносили жертвы во имя режимов, которые оказались ненадежными друзьями. Государства Персидского залива всегда хотели продавать свою нефть. И они всегда хотели использовать часть своих доходов от нефти для покупки американского оружия. Для получения этих преимуществ никогда не было необходимости ставить свои интересы выше интересов США.

Слишком долго США подчиняли свои интересы интересам других государств, а те не желали отвечать Вашингтону взаимностью. Вряд ли у нынешнего главы Белого дома будет лучше момент, чтобы вновь сделать интересы американского народа главными в своей внешней политике.