Российское правительство всерьёз озабочено оттоком специалистов в IT-сфере. На фоне специальной военной операции на Украине и введения санкций против России поток специалистов в сфере информационных технологий, уезжающих за границу, существенно вырос. Называются цифры от пяти до нескольких десятков тысяч человек. Исход айтишников во многом связан с тем, что большинство из них работали на иностранные компании, расположенные в России. Уход работодателей с российского рынка вынуждает покидать его и специалистов. Большинство уехавших отправились в бывшие советские республики — Армению, Грузию, прибалтийские государства. В этих условиях российское государство предусмотрело пакет мер, которые должны остановить отъезд профессионалов в сфере информационных технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM За компьютером

Айтишники не готовы ждать?

Почти сразу, как только проблема стала очевидной, Российское государство отреагировало пакетом мер, которые призваны были остановить отток IT-специалистов. В частности, правительство анонсировало предоставление сотрудникам всех аккредитованных IT-организаций отсрочки от призыва на военную службу до 27 лет (или на период работы в этих организациях). Одновременно в Госдуме прозвучало предложение, что призывать таких специалистов нужно в специальные подразделения, связанные с защитой киберпространства. Кроме того, IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет, зарабатывающие не меньше 200 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. рублей в регионах, смогут получать ипотеку всего под 5% годовых.

Министерство цифрового развития также разработало меры поддержки для юридических лиц, т. е. для IT-компаний. Так, предлагается упростить сертификацию импортного оборудования и оформление ввозных документов, создать маркетплейс российского программного обеспечения, софинансировать до 80% расходов на рекламу российских продуктов онлайн. Планируется также создание отраслевых и региональных центров компетенций в сфере информационных технологий.

Дарья Драй ИА REGNUM Чемоданы в аэропорту

Эксперты признают, что российская IT-сфера сегодня испытывает серьезные проблемы. Так, как отмечает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, «только в марте около 50 тыс. IT-специалистов решили уехать из России».

Олег Иванов «Во-первых, это связано с тем, что большую часть IT-сектора занимали именно западные компании, и после введения санкций продолжать трудовые отношения с россиянами им стало практически невозможно. Например, сотрудникам нужно регулярно предоставлять и обновлять специальное оборудование, программное обеспечение, оплачивать, в конце концов, их работу, что также весьма затруднительно, учитывая уход из России западных платежных систем. Что касается импортозамещения или переориентирования на другие рынки, то большинство «айтишников» просто не хотят ждать несколько месяцев или год, когда государство приспособится к новым реалиям: им проще собраться и переехать (по крайней мере временно) на работу вслед за офисами своих работодателей — в Турцию, ОАЭ или Прибалтику».

Похожей точки зрения придерживается политконсультант Александр Семенов.

Александр Семенов «Наши IT-специалисты известны и востребованы во всем мире. А в связи с режимом санкций — антисанкций одним из основных рисков для этой сферы является риск оттока специалистов, так как во многом сама сфера деятельности для них завязана на крупные транснациональные корпорации. Можно сказать, что одной из характеристик данной сферы является определенный космополитизм».

IT-специалисты — не для малых городов?

Озабоченность оттоком специалистов в IT-сфере начинают проявлять и региональные власти. Ведь в субъектах нехватка квалифицированных айтишников проявляется ещё острее, чем в столичных городах. Так, Нижегородскую область, которая считается довольно развитым в сфере информационных технологий регионом, со слов губернатора Глеба Никитина, за последний месяц покинуло около 400 IT-специалистов, а ещё 4 тысячи могут уехать в ближайшее время. С целью изменить ситуацию региональное правительство предложило составить реестр иностранного программного обеспечения, не имеющего иностранных аналогов, предоставить целевое финансирование на разработку такого ПО в России и увеличить госзаказ. Предполагается, что это поможет загрузить IT-компании области новыми заказами.

В Башкирии правительство озабочено главным образом привлечением в сферу информационных технологий новых специалистов. С этой целью в Стерлитамаке был проведён кадровый форум «День IT-карьеры». На нём более 300 человек — представители республиканских организаций, выпускники вузов и ссузов республики — рассмотрели рынок труда в сфере IT, спрос, предложения и конкуренцию среди специалистов. В рамках этого же мероприятия прошел подбор молодых специалистов на вакантные места в IT-сфере. Кроме того, правительство республики задумалось о проведении уже в Уфе крупной конференции, на которой будут обсуждаться проблемы развития отрасли в России.

Pxhere.com It компания

Стараются поддерживать айтишников и в Самарской области. С этой целью в регионе уже некоторое время действует программа льготной ипотеки для специалистов в этой сфере. Её суть сводится к тому, что молодые IT-специалисты получают право на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту. По условиям этой программы денежная выплата предоставляется IT-специалисту ежегодно в течение трех лет, если договор ипотечного кредитования должен быть заключен не ранее 1 января 2019 года. Возраст получателя не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в IТ-компании, расположенной в Самарской области, должен составлять не менее шести месяцев. Расходы по выплатам взял на себя областной бюджет.

Между тем ряд экспертов полагают, что субъектам будет тяжело удержать у себя айтишников.

Александр Семенов «Регионы и до ситуации санкций сталкивались с тем, что такие специалисты, особенно высококвалифицированные, активно мигрировали, если не в столичную агломерацию, то в другие мегаполисы страны. Где у них не только на порядки выше доходы, чем в провинции, но и, что важно для таких специалистов, больше возможностей для реализации. Так что в большей степени это компетенции федерального правительства — удержать их в стране. И мы видим, что правительство предлагает беспрецедентные меры поддержки бизнеса и стартапов в сфере информационных и высоких технологий. Как они сработают — нужно будет смотреть».

По мнению Олега Иванова, государство уже приняло ряд существенных мер.

Олег Иванов «Гранты на поддержание перспективных разработок, льготные кредиты по ставке не выше 3% годовых, выделение средств на улучшение жилищных условий, отсрочка (а фактически — освобождение) от армии и т.д. Кроме того, конечно, и рынок сыграет свою роль. Исход специалистов в IT-сфере повлечет за собой их дефицит, который был и в предыдущие годы, — следовательно, востребованность и заработная плата «айтишников» возрастут еще больше».

Тенденции, складывающиеся сегодня в российской IT-отрасли, говорят о том, что в ближайшее время сохранить у себя специалистов смогут регионы с развитой сферой информационных технологий, что в большей степени характерно для крупных мегаполисов (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Уфа, Нижний Новгород и другие). Что касается небогатых субъектов с населением, сконцентрированном в небольших городах и сельской местности, то здесь сохранение IT-сферы столкнётся с серьёзными проблемами. Впрочем, эта тенденция проявлялась и до введения жёстких санкций против России в феврале этого года.