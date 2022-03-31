Бегство IT-специалистов: как России сохранить конкурентоспособность
Российское правительство всерьёз озабочено оттоком специалистов в IT-сфере. На фоне специальной военной операции на Украине и введения санкций против России поток специалистов в сфере информационных технологий, уезжающих за границу, существенно вырос. Называются цифры от пяти до нескольких десятков тысяч человек. Исход айтишников во многом связан с тем, что большинство из них работали на иностранные компании, расположенные в России. Уход работодателей с российского рынка вынуждает покидать его и специалистов. Большинство уехавших отправились в бывшие советские республики — Армению, Грузию, прибалтийские государства. В этих условиях российское государство предусмотрело пакет мер, которые должны остановить отъезд профессионалов в сфере информационных технологий.
Айтишники не готовы ждать?
Почти сразу, как только проблема стала очевидной, Российское государство отреагировало пакетом мер, которые призваны были остановить отток IT-специалистов. В частности, правительство анонсировало предоставление сотрудникам всех аккредитованных IT-организаций отсрочки от призыва на военную службу до 27 лет (или на период работы в этих организациях). Одновременно в Госдуме прозвучало предложение, что призывать таких специалистов нужно в специальные подразделения, связанные с защитой киберпространства. Кроме того, IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет, зарабатывающие не меньше 200 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. рублей в регионах, смогут получать ипотеку всего под 5% годовых.
Министерство цифрового развития также разработало меры поддержки для юридических лиц,
Эксперты признают, что российская IT-сфера сегодня испытывает серьезные проблемы. Так, как отмечает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, «только в марте около 50 тыс. IT-специалистов решили уехать из России».
Похожей точки зрения придерживается политконсультант Александр Семенов.
IT-специалисты — не для малых городов?
Озабоченность оттоком специалистов в IT-сфере начинают проявлять и региональные власти. Ведь в субъектах нехватка квалифицированных айтишников проявляется ещё острее, чем в столичных городах. Так, Нижегородскую область, которая считается довольно развитым в сфере информационных технологий регионом, со слов губернатора Глеба Никитина, за последний месяц покинуло около 400 IT-специалистов, а ещё 4 тысячи могут уехать в ближайшее время. С целью изменить ситуацию региональное правительство предложило составить реестр иностранного программного обеспечения, не имеющего иностранных аналогов, предоставить целевое финансирование на разработку такого ПО в России и увеличить госзаказ. Предполагается, что это поможет загрузить IT-компании области новыми заказами.
В Башкирии правительство озабочено главным образом привлечением в сферу информационных технологий новых специалистов. С этой целью в Стерлитамаке был проведён кадровый форум «День IT-карьеры». На нём более 300 человек — представители республиканских организаций, выпускники вузов и ссузов республики — рассмотрели рынок труда в сфере IT, спрос, предложения и конкуренцию среди специалистов. В рамках этого же мероприятия прошел подбор молодых специалистов на вакантные места в IT-сфере. Кроме того, правительство республики задумалось о проведении уже в Уфе крупной конференции, на которой будут обсуждаться проблемы развития отрасли в России.
Стараются поддерживать айтишников и в Самарской области. С этой целью в регионе уже некоторое время действует программа льготной ипотеки для специалистов в этой сфере. Её суть сводится к тому, что молодые IT-специалисты получают право на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту. По условиям этой программы денежная выплата предоставляется IT-специалисту ежегодно в течение трех лет, если договор ипотечного кредитования должен быть заключен не ранее 1 января 2019 года. Возраст получателя не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в IТ-компании, расположенной в Самарской области, должен составлять не менее шести месяцев. Расходы по выплатам взял на себя областной бюджет.
Между тем ряд экспертов полагают, что субъектам будет тяжело удержать у себя айтишников.
По мнению Олега Иванова, государство уже приняло ряд существенных мер.
Тенденции, складывающиеся сегодня в российской IT-отрасли, говорят о том, что в ближайшее время сохранить у себя специалистов смогут регионы с развитой сферой информационных технологий, что в большей степени характерно для крупных мегаполисов (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Уфа, Нижний Новгород и другие). Что касается небогатых субъектов с населением, сконцентрированном в небольших городах и сельской местности, то здесь сохранение IT-сферы столкнётся с серьёзными проблемами. Впрочем, эта тенденция проявлялась и до введения жёстких санкций против России в феврале этого года.