Правительство Италии подтвердило, что выполнит данное НАТО обещание о доведении военных расходов до 2% ВВП. Это едва не вызвало очередной правительственный кризис, поскольку бывший премьер-министр Джузеппе Конте призвал отказаться от взятых обязательств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

Конте предложил направить основные ресурсы на общественное здравоохранение. Однако действующий глава правительства Марио Драги под угрозой распада правящей коалиции добился от президента Серджио Маттареллы и большинства парламента поддержки.

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Как отмечается, после этого Драги позвонил президентам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Соцсети Италии встретили эти новости взрывом негодования.

«Правительство Драги — это худшее правительство, которое у нас когда-либо было, которое преследует только интересы США, финансовых, промышленных и военных групп. Голосовать за увеличение военных расходов, пока миллионы живут в бедности и не могут платить за медицинскую помощь, — это безумие и преступление», — возмутился Флавио А.

World Economic Forum Марио Драги

«Мы столкнулись с увеличением трат на энергию, а также с многочисленными постпандемическими проблемами. На мой взгляд, это достаточные причины для как минимум отсрочки ранее заключенного соглашения», — считает Микела Б-Ф.

«Молодцы Маттарелла и Драги. Теперь всё стало намного понятнее. Спасибо за заботу о стране», — иронизирует Лоренцо К.

«Не думаю, что сейчас время увеличивать расходы на вооружение, поскольку обязательство довести траты до 2 процентов было взято правительством Ренци давно, когда экономика была в лучшем состоянии. Достаточно реорганизовать единую европейскую оборону, которая в сумме тратит в четыре раза больше, чем Россия, и почти как Китай!» — рассуждает Томмазо М.

«Больше оружия, больше денег для военной промышленности, больше невинных жертв. Благодарю за защиту западных «ценностей», — с сарказмом заявил Оскар М.

«Как обычно, власти больше всего заботятся не о том, что думают или хотят итальянцы. Правительство находится на расстоянии световых лет от граждан и заботится лишь об интересах своих влиятельных друзей. Итальянский народ не хочет ни войны, ни НАТО», — заявил Пьера Л.

«Было бы лучше увеличить расходы, чтобы помочь итальянцам из Беличе, Ирпинии, Л’Акуилы (пострадавшие от землетрясений провинции)… Это просто для примера. Поддержать экономику вместо того, чтобы финансировать войну», — пишет Мария Грация К.

«Во время такого серьёзного экономического кризиса, когда компании закрываются, а в итальянских деревнях, пострадавших от землетрясения, люди всё ещё живут во временном жилье, нужно покупать больше оружия. Всё, чтобы угодить НАТО», — отметил Кристиано Д.

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«Позор! Мы все еще ждём реконструкции Санта Венерины, разрушенной землетрясением 26 декабря 2018 года! Ждём, когда обезопасят школы, многие из которых не сейсмостойкие! Мы ждём, когда будет восстановлена инфраструктура! И что расходы на здравоохранение будут увеличены! Боже, какой позор! Наши налоги сгорят в 2% военных расходов!» — поддержала Франческа Ломбардо С.

«Вместо того чтобы думать, как решить проблемы граждан, которые сейчас крайне нуждаются из-за безработицы, подорожания света, газа, бензина, они думают об увеличении военных расходов на 14 млрд евро. Безумие», — возмущается Карло ди К.

«Какой позор, правительству и всем партиям, которые заботятся о резком увеличении военных расходов, потребовалось больше недели, чтобы помочь итальянцам 25 центами на топливо», — согласен Джузеппе Д.

«Вы до сих пор не поняли, перед кем Драги отчитывается? Стыдно, что общественное мнение ничего не стоит», — недоумевает Марилена Б.

«Конечно, давайте увеличим военные расходы вместо помощи нуждающимся! Отправим больше денег американских военным корпорациям», — заключила Раффаелла К.

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