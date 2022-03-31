В Великобритании по результатам расследования вечеринок на Даунинг-стрит во время локдаунов на предмет нарушения коронавирусных ограничений к ответственности в виде штрафа будут привлечены как минимум 20 человек. Об этом сообщили в лондонской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Полиция расследует 12 мероприятий, три из которых премьер-министр Великобритании Борис Джонсон точно посещал. Представители Даунинг-стрит не сказали, будет ли премьер привлечен к ответственности, пообещав, что он сделает заявление по завершении расследования.

Представители оппозиционных партий продолжают призывать премьер-министра к отставке. Заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Рейнер прокомментировала ситуацию: «Штрафы были выписаны, очевидно, что правила о локдауне были нарушены, а премьер посещал вечеринки. Сначала он говорил, что их не было, потом он был возмущен тем, что они были, потом, когда выяснилось, что он их посещал, он сказал: «Я не знал, что это были вечеринки». Премьер-министр полностью солгал об этой ситуации. Полиция выписала штрафы, соответственно нарушение правил о локдауне было, и премьер-министр должен уйти».

(сс) 70023venus2009 Анджела Рейнер

Бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в интервью ВВС заявил, что Борис Джонсон «может и должен» сохранить свою позицию премьер-министра.

«Он извинился, он признал, что есть проблемы, он сделал ряд изменений на Даунинг-стрит. Но я думаю, нам нужно смотреть на это в контексте того, что происходит в мире. И если посмотреть, большие решения по COVID-19 премьер-министр принял правильно», — аргументировал депутат.

Foreign, Commonwealth & Development Office Мэтт Хэнкок

Часть пользователей отметила, что скандал и расследование вечеринок тянутся еще с прошлого года и выглядят так, будто это делают специально, чтобы придумать очередную ложь для населения.

«Весь процесс расследования столичной полицией, в том числе то, как выписываются штрафы, кажется организован специально, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для правительства», — предположил @AdrianFaiers.

В комментариях все еще надеются, что Борис Джонсон будет привлечен к ответственности, и что представители Даунинг-стрит об этом сообщат, как и обещали.

«Я думаю, они их выписывают в алфавитном порядке, и они пока еще не дошли до буквы «J», — отметил @david2020_2020.

Некоторые комментаторы продолжают призывать премьера к отставке, соглашаясь с позицией лейбористов о том, что Джонсон врал народу и парламенту на протяжении всего скандала.

«Премьер-министр и другие заявляли на протяжении нескольких недель, что «никакие правила не были нарушены». Сегодня мы знаем как абсолютный факт, что это была ложь. Он не подходит для управления нами», — прокомментировал @RhonddaBryant.

Ряд пользователей предположил, что коррумпированные тори-участники вечеринок всё давно продумали, поэтому вместо них к ответственности привлекут каких-нибудь сотрудников, о которых многие даже и не слышали.

«Я ставлю, что никто их «первого ряда» консерваторов не будет оштрафован. Это будут какие-то низкоуровневые министры и персонал. Я надеюсь, что я не прав, но коррупция продолжится», — написал @andythatch67.

Комментаторы добавили, что даже если министров и депутатов, присутствовавших на вечеринках, оштрафуют, на их материальное положение это вряд ли повлияет.

«Ах, да. Штрафы для богатых людей. То есть никакого наказания не будет вообще», — прокомментировал @thequiffisdead.

«Это все будет оплачено и заявлено обратно как расходы. Технически они не заплатят никакие штрафы, а это сделаем мы», — написал @ScouserTommy77.

Ряд комментаторов не согласился с Рейснер, отметив, что Борис Джонсон не виноват в том, что он участвовал в вечеринках, потому что ответственность за посещение премьером мероприятий несут его помощники.

«Мы еще не знаем, выписано ли ему постановление о привлечении к ответственности, не так ли? Безусловно, даже она понимает, что действующий премьер не несет ответственность за госслужащих, работающих в правительстве?» — написала @WendyB57.

«Так что она говорит? Что премьер-министр несет ответственность за управляющих госслужащих? Как она может говорить о том, что он солгал, если она не знает, какие советы давали ему его помощники? Помощники должны советовать министрам, а не наоборот», — считает @MargotDA33.

В комментариях также не оценили позицию бывшего министра здравоохранения, напомнив, что он сам ушел в отставку после того, как в сети появились фотографии, на которых видно, как он целует свою помощницу в офисе, что нарушало правила, введенные для недопущения распространения коронавируса.

«Удивительно, как он уволился за нарушение правил, которые он помогал установить, но не считает, что кто-либо еще должен подчиняться этому стандарту», — отметил @brezsean.

Мэтт Хэнкок также отметил, что уход Джонсона сейчас — не лучшее решение проблемы, потому что «премьер-министр играет ведущую роль на международной арене», говоря о конфликте на Украине.

«Его даже Тори хотели выгнать, а сейчас вернулись к разговорам про то, что сейчас не время, еще больше заостряя внимание на тех вещах, над которыми надо работать, и его ведущем ответе по ситуации на Украине. Извините меня, но я всё видел, у него нет друзей в НАТО, как очевидно, что там справятся без него», — считает @dave903ch.