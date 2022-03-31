Два американских сенатора от Республиканской партии Чак Грэйсли и Рон Джонсон предоставили Сенату доказательства коррупционных финансовых сделок между сыном президента США Джо БайденаХантером Байденом и китайским правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и США

«В ходе расследования о том, как Хантер Байден использовал связи и имя своего отца для обогащения себя и своей семьи, недобросовестная пресса напечатала бесчисленное количество материалов, поддерживая позицию демократов о том, что мы занимались подстрекательством и распространением российской дезинформации. Мы были проигнорированы СМИ, когда опубликовали отчеты за сентябрь и ноябрь 2020 года, практически исключительно полагаясь на американские документы и интервью с гражданами США. И когда газеты наконец решились написать об этом статью, они заявили, что наши доклады не предоставляют никакой новой информации. Вот вам и пример классического сокрытия информации», — заявил Рон Джонсон на слушаниях 28 марта.

Напомним, более чем через год после президентских выборов в США и уже после того, как ключевые американские СМИ поставили крест на истории о печально известном ноутбуке Хантера Байдена, газета The New York Times наконец объявила о том, что она «установила подлинность» и самого компьютера, и обнаруженной на нём переписки. На ноутбуке, оставленном в ремонтной мастерской штата Делавэр, оказалось большое число компрометирующих материалов о деятельности Хантера Байдена, который, как следовало из переписки, активно пользовался политическим влиянием своей семьи.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Хантер Байден

Республиканцы обвинили либеральную газету в том, что она напечатала статью поверхностно и слишком поздно.

В течение следующих нескольких дней республиканцы пообещали предоставить новые доказательства о коррумпированности семьи Байденов. Первыми были обнародованы бумаги, подтверждающие, что Хантер получил деньги от компании, которая фактически принадлежит китайскому правительству.

Согласно квитанции, предоставленной сенаторами, находящаяся под контролем государства китайская энергетическая компания CEFC перевела на счет американской компании Wells Fargo Clearing Services $100 тысяч с дальнейшим кредитованием через фирму Owasco, принадлежащую Хантеру Байдену.

Основываясь на данных о денежных переводах, республиканцы делают вывод, что китайское правительство могло проникать в Соединенные Штаты через CEFC и ее филиалы.

В ближайшие дни сенаторы обещают обнародовать новые бумаги, которые будут свидетельствовать о еще больших связях между Хантером Байденом и правительством КНР.

«Банковские отчеты, подобные этому, довольно трудно отрицать и прятать под ковер. Наши отчеты были полны таких неопровержимых доказательств. И все же СМИ замалчивали эти детали, пытаясь скрыть правду от американского народа», — подытожил Рон Джонсон.

Примечательно, что после выборов 2020 года был проведен опрос, в результате которого выяснилось, что если бы скандал с ноутбуком всплыл во время президентской кампании, от Байдена отвернулись бы 17% избирателей.

Sdkb Сторонники Байдена празднуют его победу 7 ноября 2020 года в Вашингтоне

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Он отмыл миллионы и миллионы долларов, и это совершенно неприемлемо. Пора призвать преступных воров в Белом доме к ответу за их двойные стандарты, лицемерие и конфликт интересов», — комментирует slave.

«Если эта информация была найдена этими сенаторами так легко, почему Минюст затягивает расследование? Это говорит само за себя», — подчеркивает pra939.

«Но, как обычно, ни с кем из них ничего не случится…» — вздыхает MICHAELDMC.

«Если бы это был сын Трампа, он бы уже стоял перед расстрельной командой!» — восклицает NoName99.

«Ничего не произойдет. Левые никогда не будут наказаны, а СМИ скрывают все, что не нравится демщикам», — имеет в виду Chefman Демократическую партию.

«Этому всхлипывающему жалкому бреду правого крыла пора положить конец. Каждая газета любит хорошую историю. Единственная проблема в том, что она сопровождается бременем доказательств и источников. Это похоже на попытку утверждать, что выборы фальсифицированы, но не иметь веских доказательств», — подчеркивает 1saneguy.

«Потому что доказательства были уничтожены, молотками по жестким дискам. Когда вы владеете ФБР, Минюстом и т. д., то вам помогут уйти от ответственности», — отвечает jeffmac#12.

«Джо Байден не стал очень богатым на зарплату конгрессмена. Он получал миллионы через сделки Хантера с китайцами и русскими, готовыми платить огромные взятки за доступ к влиятельным лицам в Вашингтоне. Чем больше мы узнаем, тем хуже пахнет, и это только начало», — комментирует tripacer123.

«Байден был скомпрометирован. Он потерявший разум некомпетентный человек с сознательным некомпетентным вице-президентом. Эти два клоуна разрушают мировой порядок и США», — негодует phubai91A10−69.

«Ничего не скрывать, идти на поражение. Если мы сможем окончательно разоблачить коррумпированность Байденов (Клинтонов и Обамы), тем лучше нам будет. Конечно, вначале это повредит нашей стране, но где-то и как-то мы должны разоблачить запредельную коррупцию, которая существует в Вашингтоне как у демократов, так и у республиканцев!» — восклицает martin6187.