Власти американского штата Флорида бьют тревогу из-за распространения на улицах нового наркотика изотонитазена (ISO), признанного в 20−100 раз более опасным, чем фентанил. В начале марта генеральный прокурор Флориды Эшли Муди выпустила официальное предупреждение насчет ISO, а правоохранительные органы указали, что препарат, возможно, является причиной недавнего скачка количества смертей в результате передозировки.

Андрей Колеров. Два черепа. 1991

Согласно данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA), ISO производится в Китае, после чего доставляется контрабандой в Мексику, а затем в США.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Несколько лет назад в Канаде была перехвачена партия карфентанила, прибывшая из Китая. Перехваченная партия составляла около пяти килограммов, и утверждалось, что его было достаточно, чтобы убить каждого жителя Канады. Удивительно, почему такие мощные наркотики вообще производятся. Какова цель создания такого мощного наркотика?» — задается вопросом gearguy.

«Китай использует южную границу для контрабандного ввоза ISO. Открытая южная граница, любезно предоставленная Джо Байденом. Хммм…» — комментирует Brandywine.

Ken Lund Пропускной пункт на границе с Мексикой. США

«Ничто не покидает Китай без одобрения КПК. Ничто», — подчеркивает Mr.P098.

«Итак, еще больше смертей вызвано отказом Байдена охранять нашу границу. Понятно», — оценивает ситуацию bloodjunkies.

«Когда они признают, что лишать людей легального, чистого и эффективного рецептурного обезболивающего неправильно? Когда они перестанут провоцировать разработку альтернатив лекарствам, не вызывающим привыкания?» — делает отсылку Just-The-Facts550 к дискуссии об опиоидном кризисе в США, спровоцированном желанием медицинских компаний нажиться на рецептах для обезболивающих.

«Эти наркотики должны быть классифицированы как оружие массового поражения», — считает cowmilker.

«Если вы не принимаете ISO или фентанил, у вас есть 100% шанс избежать передозировки ими», — отмечает moderationisthekey.

«Я думаю, вы упустили суть. Люди, которые умирают от этих препаратов, не знают, что они их принимают, так что они фактически отравлены. Наркотик может быть подложен в любую таблетку, а поскольку Китай производит 90% всех наших лекарств, это огромная проблема, никто из тех, кто умирает от этих лекарств, не знает, что они их принимают», — отвечает shhhhh680.

«Теперь всем ясно, почему демократы так отчаянно пытались разорвать стену, которую построил Трамп на границе?» — спрашивает Biden_is_a_muppet.

«Это огромная проблема, которую игнорирует большинство в Вашингтоне, потому что большинство в Вашингтоне куплены и оплачены Китаем, они могут положить фентанил и ISO в любую таблетку, и поскольку Китай производит более 90% всех наших лекарств, это убьет столько людей, сколько они захотят», — негодует shhhhh680.