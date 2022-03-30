В начале февраля 2022 года в Сети появилась аудиозапись, распространяемая медиакрылом террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На записи неизвестный голос зачитал обращения к членам группировки по всему миру, призывая их присягнуть на верность новому лидеру группировки по фамилии Аль-Исави. Также боевиков призвали готовиться к новым вооружённым выступлениям и ждать приказов с оружием в руках.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Заявление было опубликовано через месяц после того, как в Сирии был убит предыдущий лидер группировки Абдулла Кардаш, сместивший на этом посту Абу-Бакра аль Багдади — самого известного лидера группировки, при котором она достигла наивысшего успеха. Однако в обращении не сказано, где именно радикалам стоит ждать новых приказов руководства. Вероятно, эта информация не публикуется в открытых источниках.

Однако этот вопрос действительно важен в контексте того, что под контролем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не осталось ни одного сколько-нибудь значимого участка территории на Ближнем Востоке и в Северной Африке. То же самое можно сказать о другой террористической группировке — «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На протяжении последних нескольких лет радикалы последовательно выдавливаются с территории Ирака и Сирии. Хотя среди местного населения всё ещё остаётся множество сторонников боевиков, и сами они регулярно решаются на дерзкие вылазки. Например, в конце января 2022 года террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку взять штурмом тюрьму в сирийском городе Хасака. Попытка не имела успеха.

Noofa2401 Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России)

Аналогично обстоят дела в других районах, где группировка была активна в годы своего расцвета — в Ливии, Нигерии и на Синайском полуострове. Во всех этих регионах местные правительства подавляют ячейки террористов. То же самое можно сказать про Алжир, Марокко и Тунис, где в марте прошла серия спецопераций по поиску и ликвидации ячеек боевиков, перебравшихся в регион с Ближнего Востока.

Однако хоронить международный терроризм пока точно не стоит. Ряд арабоязычных СМИ предрекают, что после попыток закрепиться на Ближнем Востоке и в Магрибе радикалы начнут осваивать для себя новые регионы. По ряду сведений, боевики «открывают» для себя регион Сахеля — мусульманской части северной Сахары, то есть южные районы Марокко, Алжира, Ливии, территории Мали, Чада и Мавритании. Радикалы пользуются тем, что эти территории не заселены, а правительства этих стран физически не могут контролировать столь обширные территории.

В этом районе можно устроить разветвлённую сеть укрытий, тайных складов оружия и боеприпасов, обнаружить которые практически нереально. С другой стороны — контроль за этим регионом не даёт террористам ничего существенного, кроме укрытия. В этом районе нельзя завербовать большого количества сторонников, а также — захватить сколько-нибудь важные ресурсы или военные объекты. Возможно, что боевики ставят задачу продержаться сколько-нибудь долгий промежуток времени, пока им не представится возможность поднять голову где-нибудь ещё в мусульманском мире. В принципе, радикалы могут рассчитывать на народные выступления, связанные с экономическим кризисом в ряде стран Северной Африки. В таком случае передислокация радикалов с Ближнего Востока в регион Сахеля полностью оправдана.

Sallat.gger.jp Террористы

На руку радикалам сыграла ситуация в Мали, где после государственного переворота была частично приостановлена миротворческая операция армии Франции. И пока эта территория выглядит как наиболее вероятная цель для террористов.

Поэтому забывать об исламском терроризме пока что точно не стоит: в ближайшее время радикалы могут затаиться, но их возвращение, тем более что оно точно будет неожиданным, может вновь привести к дестабилизации исламского мира на следующие 10 лет.