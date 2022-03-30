Вчерашнее позорное, безобразное действо в Стамбуле, по поводу которого в воздухе витал вопрос, заданный блестящим, по-другому не скажешь, украинским блогером Юрием Подолякой: «Что это было?», на деле означает отправную точку самоорганизации в России… нет, не оппозиционных, а компрадорских, национал-предательских сил и соглашателей с Западом. Если этому не поставить заслон, как не поставили в августе 1915 года барьер на пути создания так называемого «Прогрессивного блока», не распустив тогда перешедшую все границы IV царскую Думу, результат заведомо будет тот же. Сначала — подлый и позорный Февраль со сдачей страны на растерзание империалистическим хищникам и национал-сепаратистам. Потом, дай Бог, и то не факт, потому что вполне возможна превентивная внешняя оккупация — спасший страну очистительный Октябрь, за которым, не секрет, что очень плотно стояла царская военная разведка. Со всеми издержками этого очищения. Подробности здесь, и не будем на это отвлекаться.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

Очень широко распространено мнение, что Владимир Мединский — просто негодный переговорщик, к тому же неспособный адекватно донести до аудитории информацию, которую сообщает, и не умеющий держаться. Не муж, но мальчик. Для битья. Это так, причем негодность Мединского неоднократно подтверждена и доказана и его так называемой «научной» деятельностью, ограничившейся написанием антисоветских пасквилей на военную тему, и персонажами, которых он стащил в руководство Российского военно-исторического общества (РВИО). Там до сих пор присутствуют зоологические динозавры ельцинской эпохи, подобные некоему «историку» Сванидзе, весь вклад которого в развитие отечественной исторической науки ограничивается сочинением низкопробных, гнусных филиппик на героические страницы прошлого. А также сведением семейных счетов с памятью И. В. Сталина, главковерха народа-героя и победителя в Великой Отечественной войне. Отдельной «страничкой биографии» Мединского является участие в установке в Ленинграде «памятной доски» фашистскому финскому маршалу Маннергейму, которая вызвала крайнее возмущение российской общественности и стоила карьеры еще одному записному антисоветчику — экс-министру обороны Сергею Иванову, разведчику, провалившемуся в Англии, а затем сделавшему государственную карьеру. И даже участвовавшему в 2006—2007 годах в неформальной гонке преемников на высший государственный пост. Еще Мединский засветился во главе Минкульта. И помимо естественной для него профессиональной некомпетентности, отметился там еще и чередой пикантных эпизодов, о которых ниже.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Мединский

Что еще очень сильно напрягло вчера «вторым планом» — заявление замминистра обороны генерал-полковника Александра Фомина, которому Мединский явно отвел техническую роль. Претензии даже не к содержанию сказанного: с военной точки зрения причины приостановки наступления на киевском и черниговском направлениях понятны. Направления на данный момент не первостепенные, города полностью (Чернигов) или частично (Киев) блокированы, огневые точки и позиции в них уничтожаются точечными ударами высокоточным оружием, устраивать бойню в городах никто не собирается. Позиции российских войск оборудованы надежно, попытки украинского «контрнаступления» провалились и ограничились эфиром, степень насыщенности линии фронта за счет интенсивных российских пополнений последней недели существенно возросла, нужна пауза и перегруппировка. Кроме того, наметились предпосылки серьезного успеха на харьковском направлении, под Изюмом, где уничтожены попытавшиеся контратаковать последние резервы противника, создаются благоприятные предпосылки для завершения окружения донбасской группировки ВСУ, что министр обороны Сергей Шойгу, по сути, открытым текстом разъяснил на вчерашнем селекторном совещании. Военная часть логики выступления генерала Фомина поэтому понятна, непонятна информационная, она же политическая. Даже по внешнему виду военачальника было видно, что он обескуражен, чувствует, что ведется какая-то игра, но не понимает ее сути и потому нервничает. Нельзя так размениваться авторитетом военного ведомства; все это можно было облечь в форму заявления Минобороны или сообщить на ежедневном брифинге. И тем более недопустимо вовлекать в подобные политические игрища представителей действующей армии, которая, как четко и правильно подчеркнул герой операции Рамзан Кадыров, этого не понимает и требует доведения ее до конца, тем более что в западных «сливных бачках», вроде Financial Times, тут же появилась деза про якобы «снятие Россией требований демилитаризации и денацификации». Ее вечером опроверг Дмитрий Песков, но при этом, явно лавируя, оставил интригу в отношении исхода переговоров. Разговаривать по большому счету с украинской стороной не о чем, кроме полной и безоговорочной капитуляции, то есть признания и выполнения всех предъявленных требований. После чего осуществляется зачистка режима сверху донизу, с привлечением больших и малых идейных нацистов к уголовной ответственности по самым жестким статьям и прецедентам в международном «нюрнбергском» праве. Это еще раз доказано сегодня утром заявлением украинского постпреда в ООН, обусловившего любую договоренность с Москвой отводом войск, что априори исключено, ибо после такого предательства Россия или вообще не оправится, или последствия будут тягчайшие, вплоть до развала страны. Не имеет никакого смысла, кроме «газового» и предвыборного — для Эммануэля Макрона — говорить и с французами. Особенно учитывая их провальную роль в приказавшем долго жить «нормандском формате». Пусть они шипят друг на друга в своем европейском серпентарии.

«А потому обычай мой с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой» (И. А. Крылов). Никаких «миров» и «перемирий» с нацистской Украиной до полноценного выполнения всех целей операции! Следует четко понимать, что следующая война начнется на том рубеже, на котором мы остановимся сейчас, не доведя дело до логического завершения. Кроме того, дойдя до конца, до западных границ этого исторического недоразумения, и уничтожив гидру неонацизма в ее логове, мы в лучшем случае предотвратим третью мировую войну, а в худшем, подобно переделам конца 30-х — начала 40-х годов, отодвинем ее будущие фронты от жизненно важных центров страны. Об этом в один голос, объединившись, криком кричат все военные специалисты и эксперты. А еще — создадим уникальные предпосылки для реинтеграции постсоветского пространства, которая будущей Большой Стране необходима и в случае войны, но еще больше — для мирного, поступательного и опережающего развития.

Президентство Турецкой Республики Переговоры России и Украины в Стамбуле

Словом, слухов, противоречивой информации и домыслов вчера было много, фактуры мало. Из общего ряда пустых рефлексий диванных «аналитиков и экспертов» выбился материал, который подкупает не только точностью, но и краткостью. Чтобы избежать субъективных неточностей при фрагментарном воспроизведении текста, приведем его полностью, благо он небольшой и очень компактный.

«В филиале Ми-6 в Стамбуле при участии Романа Абрамовича, крупнейшего инвестора в британский футбол (против которого введены британские санкции в качестве операции прикрытия), разыграли сцену «Мирный договор Путина и Зеленского». Для дезориентации и дезинформации общественности в России.

Виртуальный «мирный договор» никем в Москве не рассматривается. Владимир Мединский, человек чудом ушедший от ответственности за распил бюджетов при реставрации культурных объектов, вольно или невольно подыграл спецоперации, озвучив требования Украины, чем дал контент для монтажа.

Говорят, Мединского от СЭБ ФСБ спасал как раз Абрамович, крупный благотворитель в культурные проекты в России. В частности, именно при министре Мединском Роман Абрамович финансировал постановку «Нуриева» в Большом театре.

Любопытный факт: именно сегодня постановщик спектакля Серебренников был отпущен из России и улетел во Францию, что можно смело включать в пакет сделки, которая была заключена с миротворцем Абрамовичем. Контроль делегации в Стамбуле, видимо, был частью пакета этой сделки.

Теперь, внимание, остался ключевой вопрос: чья это игра? С ответом лучше не спешить».

Кто в России не знает, что Абрамович — человек ельцинской «семьи», которая сосет соки из России, отравляя ее миазами своей затянувшейся утилизации еще со «святых 90-х»? Кто не в курсе, что средоточие «семьи» сегодня — в «Ельцин-центре», этом осином гнезде, источающем вокруг себя тлен предательства и измены? Есть ли еще наивные, кто думает, что переломить ситуацию, исключив провокации, подобные вчерашней, можно, сохранив в условиях войны внутри страны этот филиал геббельсовской пропаганды? Неужели не известно, что заявление от 25 февраля, в котором президентское решение о военной спецоперации на Украине подвергается критике с позиций агрессивной антисоветчины и коллаборационизма, и сегодня, спустя более месяца после ее начала, все еще висит на сайте этой антироссийской организации? Разве непонятно, что «Ельцин-центр» — это узел западной спецпропаганды, «точка сборки» для внутренней пятой колонны, о мироощущении мотивов которой Владимир Путин убедительно говорил в обращении от 16 марта, и коллективный штаб условных СД, 1-го (кадрового) управления РСХА, СБУ и его внешних хозяев — «в одном флаконе»?

Закрыть «Ельцин-центр», заколотить его крест-накрест, объявив подрывной организацией, которая наносит тяжелейший ущерб национальным интересам и самим фактом своего существования поощряет и воспроизводит национал-предателей, мечтающих о конце России, — такое долгожданное решение вызовет решительную поддержку в широчайших слоях российского общества. «Ельцин-центр» — такая же внутренняя анти-Россия, как Украина — внешняя. Абрамовичи и прочие мединские — лишь функции этого спрута, опутавшего определенную часть общественного сознания. Выдавить «Ельцин-центр», ельцинизм и горбачевщину из себя по капле, как раба, как экзистенциальное, потустороннее, инфернальное, почти библейское зло, как нежить, при которой подлинное возрождение России невозможно — наша общая, большая задача на внутреннем фронте, который в этой войне не менее важен, чем внешний. Сегодня, после стамбульского инцидента, обреченного без принятия этих мер повторяться раз за разом, — это все более ясно осознается всеми, всем обществом.

(сс) Владислав Фальшивомонетчик Ельцин-центр

Или будем дожидаться «семейного» путча, как в Казахстане?