«Мы потеряли годы дружбы и сотрудничества с тех пор, как Египет подписал мирное соглашение с Израилем 43 года назад. Это первый визит в Израиль для меня, для коллег Абдель-Латифа и Нассера. Хотя Израиль был все эти годы рядом, мы не знали друг друга, и пришло время наверстать упущенное. Мы пытаемся создать другое будущее и построить лучшее будущее для нас, наших детей и наших внуков», — с такой речью выступил министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Зейд по итогам саммита в израильском Негеве, где впервые в истории приняли участие главы МИД четырёх арабских стран, трое из которых посетили Израиль впервые.

DrRandomFactor Карта-флаг ЛАГ

По словам чиновника, годы дипломатического кризиса между арабскими странами и Израилем не пошли на благо региону и сегодня пришла пора решить эту историческую несправедливость.

С подобными заявлениями выступили главы МИД Египта, Бахрейна и Марокко — тех арабских стран, которые, так же как и ОАЭ, нормализовали свои отношения с Израилем. На встрече также присутствовал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, который не упустил возможности заявить о том, что прошедший саммит стал возможным только благодаря влиянию США. Блинкен, правда, упустил тот факт, что «Авраамическая сделка» между арабскими странами и Израилем была организована правительством Дональда Трампа, а не нынешней американской администрацией, но это, в сущности, мелочь. Главное, что США сегодня могут сказать: «Мы принесли мир на Ближний Восток».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Однако это утверждение, увы, мягко говоря, далеко от истины. «Саммит в Негеве» сопровождался очередной вспышкой насилия на Израильской территории, поскольку многие палестинцы выступают против урегулирования отношений с «сионистским образованием». В этом их всё ещё в той или иной степени поддерживают многие арабские державы.

Если предположить, что США продолжат свою миротворческую деятельность (как бы странно это ни звучало) на Ближнем Востоке, то особый интерес вызывает вопрос: какая из арабских стран станет следующей в списке «нормализовавших отношения» с Израилем.

Чтобы упростить эту задачу, разделим арабские страны на три группы: тех, кто никогда не пойдёт на мир с Израилем, тех, кто колеблется, и тех, кто готов открыть посольство в Тель-Авиве (или даже в Иерусалиме) уже завтра.

В первую категорию сразу же попадает Сирия. Во-первых, Дамаск категорически не приемлет оккупации Израилем территории Голанских высот, где всё ещё проживают тысячи этнически арабов-сирийцев. Во-вторых, сирийские власти обвиняют Израиль в подготовке боевиков для войны на сирийской территории. В-третьих, Сирия полностью зависит от поддержки со стороны Ирана, который считает борьбу с Израилем главным направлением своей внешней политики. Здесь же стоит расположить Йемен, правительство которого неоднократно заявляло о готовности наносить ракетные удары по Израилю.

Kyle Taylor Голанские высоты

Следующим в списке идёт Алжир. Власти страны на протяжении долгих лет последовательно выступали в поддержку Палестины и категорически осуждают любые соглашения с Израилем, особенно критикуя правительство современного Марокко.

Далее стоит поставить Ливан и Ирак. Несмотря на то, что в обеих странах за последние годы появилось мощное проамериканское лобби, солидная часть населения категорически осуждает любые переговоры с Израилем. К этой «части населения» относятся представители вооружённых структур (в частности — партии «Хезболла»), которые по своей военной мощи превосходят правительственные войска.

Затем стоит упомянуть Катар. Несмотря на то, что власти страны находятся в тесных отношениях с США и Западом, Катар в то же время остаётся главным союзником и спонсором палестинской группировки «ХАМАС».

Замыкает этот список Тунис. Из-за политического и экономического кризиса, который переживает страна, местные власти не рискнут в ближайшие годы задумываться о переговорах с Израилем. Во многом — из-за личной неприязни, а во многом — боясь разозлить собственный народ, и без того находящийся на грани бунта.

В числе стран, которые колеблются между «признанием» и «непризнанием» Израиля, в первую очередь стоит назвать Саудовскую Аравию. Несмотря на то, что Вашингтон в этом вопросе откровенно давит на саудовские власти, те пока не готовы обсуждать мир. Главный аргумент Эр-Рияда: ситуация в Палестине. Как только кризис будет преодолён — мы будем готовы к переговорам. Во многом такая позиция саудовцев, претендующих на роль главной идеологической и политической силы арабо-мусульманского мира, вызвана нежеланием ударить в грязь лицом перед другими исламскими державами. Пакистан, Малайзия и другие страны могут счесть переговоры с Израилем предательством Палестины. При таком раскладе символом сопротивления для всего исламского мира может стать главный конкурент Саудовской Аравии — Иран. А этого допустить нельзя.

Несколько иная ситуация у Иордании. Несмотря на то, что страна в целом мирно сосуществует с Израилем, Амман постоянно заявляет о поддержке народа Палестины. Как пример — отказ Иордании предоставлять коридор для борта премьер-министра Израиля, который намеревался посетить ОАЭ. Любые соглашения с Израилем вызывают в иорданском обществе резкий протест, как, например, недавняя попытка сделки «вода в обмен на электричество». Сделка вызвала бурный резонанс, а министр, который её лоббировал, был направлен в отставку.

(сс) U.S. Department of State Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет и госсекретарь США Энтони Блинкен

Что касается стран, которые готовы замириться с Израилем, то здесь всё очевидно.

Власти Кувейта давно говорят о том, что в целом готовы рассмотреть такую возможность, но пока этому мешает ряд обстоятельств. Недавно в Кувейте был запрещён к показу кинофильм в котором снималась израильская актриса — местное население восприняло это как оскорбление. Но в целом местное правительство готово к переговорам с Тель-Авивом.

Аналогично обстоит ситуация в Омане. В целом власти страны готовы к переговорам, но пока не форсируют эту тему.

Таким образом получается, что американская дипломатия в целом исчерпала свои возможности по «примирению» арабов и Израиля, а заявления о достижении мира в регионе — не более чем попытка самопиара. Большинство арабских стран не планирует мириться в ближайшей перспективе, поэтому пока что обещанный Вашингтоном мир откладывается на неопределённый срок. Вероятно, мир удалось бы заключить, если бы в качестве посредника выступала другая страна, которой арабы могут доверять. Однако до тех пор, пока «послом мира» выступают США, это крайне маловероятно.