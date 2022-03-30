Жители Южной Кореи обсудили заявления военных о типе межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной КНДР 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Межконтинентальная баллистическая ракета

Как сообщают южнокорейские СМИ, власти Южной Кореи и США пришли к выводу, что 24 марта КНДР запустила более раннюю ракету «Хвасон-15», а не «Хвасон-17», как информировали северокорейские СМИ.

Опираясь на данные разведки, специалисты утверждают, что у испытанной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) было два сопла, как у «Хвасон-15». Отмечается, что у «Хвасон-17» их должно быть четыре. Кроме того, время работы ракетного двигателя первой ступени соответствует более ранней модификации ракеты.

Напомним, что 24 марта южнокорейские СМИ сообщали, что КНДР, предположительно, могла испытать ракету нового типа — «Хвасон-17». 25 марта Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что по прямому приказу главы КНДР Ким Чен Ына была испытана данная модель ракеты.

Отмечается, что сомнения у экспертов также вызвали погодные условия.

Согласно опубликованным данным, снаряд был запущен из района аэродрома «Сунан», расположенного вблизи Пхеньяна. На опубликованных фотографиях нет облаков, однако в день запуска погода в столице КНДР была пасмурной.

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«Похоже, Ким Чен Ын пребывает в отчаянии», — предполагает ics8***.

«Посмотрим, как далеко сможет зайти Ким Чен Ын!» — пишет muni***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Правительство страны тратит на испытания огромные суммы, отодвигая при этом нужды своего народа на второй план», — отмечает oban***.

«Не обманывайтесь! То, что материковая часть США находится в пределах досягаемости ядерной ракеты, — факт», — пишет sjju***.

«Как мы докатились до такого?!» — недоумевает wnew***.

«Если то была ракета «Хвасон-15», значит, ракета «Хвасон-17» будет ещё лучше и полетит ещё дальше», — предполагает 1kok***.

«Почему наше правительство так хочет преуменьшить или скрыть ядерный потенциал КНДР? В любом случае, администрация Мун Чжэ Ина не смогла помешать Пхеньяну нарастить ядерную мощь, напротив, они помогли это сделать», — считает grea***.

«Перестаньте стрелять и раздайте людям рис!» — призывает xcar***.

«Не важно «Хвасон-15» или «Хвасон-17», мы находимся в пределах досягаемости их ракет», — ужасается hant***.

«А можно доказательства какие-нибудь, кроме погодных условий?» — вопрошает aim2***.

«Если на наши головы полетят эти ракеты, то не имеет значения, что это было: «Хвасон-15» или «Хвасон-17», — отмечает seok***.

«Даже лидер КНДР знает, что мир и безопасность требуют силы, а нынешняя администрация и правящая партия не догадываются об этом», — пишет soci***.

«Похоже, КНДР так порадовал тот факт, что на юге «расформировали» министерство обороны», — предполагает bhmj***.