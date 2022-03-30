В Великобритании уровень удовлетворения населения работой Национальной службы здравоохранения (NHS) достиг самого низкого уровня за 25 лет. Британский опрос общественного мнения показал, что за время пандемии уровень удовлетворения упал на 17%, с 53% до 36%. Уровень удовлетворения работой служб социальной защиты составил еще меньше — 15%. Это мнение распространено среди опрошенных всех возрастных и доходных групп вне зависимости от политической позиции.

Степан Федотов. Врачи

Старший научный сотрудник Королевского фонда назвал результаты опроса «неожиданными», тем не менее он объяснил, почему у британцев такое отношение к организации здравоохранения.

«Люди часто испытывают трудности с получением требуемой помощи. Эти проблемы обострились необычными событиями последних двух лет, но они также развивались на протяжении многих лет после десятилетнего сокращения финансирования и кризиса рабочей силы, который так и не был решен», — сказал эксперт.

Некоторые пользователи считают, что Консервативная партия специально делала все возможное для развала Национальной службы здравоохранения, чтобы зарабатывать на этом деньги.

«Именно, как тори и планировали со времен Тэтчер. Уже несколько лет общественность готовили к разделению NHS. Закон об NHS, который пройдет через парламент, завершит региональную автономию. Цюрихские банкиры уже потирают свои руки», — прокомментировала @JuneSim63.

Часть комментаторов уверена, что таким образом консервативное правительство медленно шло к приватизации Национальной службы здравоохранения, отметив, что услуги, несколько лет назад оказываемые бесплатно, сейчас стоят «как чугунный мост».

«Этому причина плохое управление, которое поддерживается нашим настоящим правительством. Они хотят недовольства NHS, чтобы подтвердить разумность приватизации», — считает @Airbag70062136.

FrancisTyers Больница национальной службы здравоохранения

«Они приватизировали ее тайком на протяжении последнего десятилетия. Это процесс, который должен проходить медленно, чтобы он привел к нормализации. Нельзя просто быстро за что-то схватиться, нужно играть вдолгую, делать все шаг за шагом. Посмотрите только на спринцевание ушей и проверку родинок. Маленькие вещи, которые были бесплатными, больше не бесплатные, они стоят по 75−500 фунтов. Просто посмотрите на то, что они сделали со стоматологами в NHS», — написал @Dannie55781344.

«Сначала подорвите авторитет NHS, чтобы общественное удовлетворение упало до исторического минимума, а потом продолжите устанавливать механизм по приватизации», — согласился @AdrianFaiers.

Среди пользователей есть те, кто считает, что консерваторы давно бы завершили приватизацию, если бы они действительно этого хотели.

«Они были в правительстве на протяжении 12 лет, они бы уже приватизировали ее к этому времени», — отметил @finnmac79.

Ряд пользователей считает, что население недовольно работой правительства по поддержке сферы здравоохранения, а не самой Национальной службой здравоохранения.

«Общественное удовлетворение NHS не упало. Люди восхваляют трудолюбивых врачей и медсестер. Мы не рады тому, как правительство недофинансирует и распродает ее по кусочкам», — отметил @fimblvetr.

В комментариях сотрудники NHS также раскритиковали правительство за то, что ничего не предпринимается для решения проблемы с дефицитом профессионального штата.

«Вчера в отделении было три медсестры, три. Чтобы полностью обеспечивать работу службы, нужно минимум шесть. На дежурстве должно быть девять», — рассказал @DatArsenal.

Константин Маковский. На приеме у врача. 1900

Пользователи также связали проблемы в сфере здравоохранения с тем, что в руководстве сидят люди, которые вообще ничего не понимают в медицине, поэтому они и не могут качественно управлять службой здравоохранения.

«В государственной службе здравоохранения Ирландии такие же проблемы, как и в NHS, длинные очереди, переполненность, тяжелое администрирование и управление. Человек, который управляет, зарабатывает €426 000 в год, и он никогда в своей жизни не работал даже в аптеке. А когда ты уже в системе, качество услуг приличное», — отметил @cnbcwatcher90.

Пользователи, которые воспользовались услугами Национальной службы здравоохранения в течение последнего года или находятся на лечении сейчас, рассказали, что уровень удовлетворения работой врачей не упал, а возможно, даже повысился, но вот уровень доверия к NHS как государственной структуре точно упал из-за отношения правительства.

«Я сейчас в койке NHS, и более чем удовлетворен заботой, которую я получаю от удивительного персонала в тяжелых условиях. Правительственный план всегда заключался в том, чтобы оставить NHS без денег, а потом продать», — считает @BHakiman.

«Я невероятно счастлив и благодарен за спасение жизни и лечение, которое я получил в NHS. Отсутствие финансирования и дефицит терапевтов и стоматологов надо решить все же», — отметил @idrissdraig.

«В прошлом году у моего отца была операция по вырезанию грыжи, операция на предстательную железу и удаление рака кожи три раза, и все в течение девяти месяцев. К нему постоянно приходили медсестры. Единственная проблема, с которой мы столкнулись, это отсутствие терапевта. В остальном все было хорошо», — рассказал @Matty_EstUK.