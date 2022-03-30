То, что произошло в СПбГУ вокруг письма в поддержку действий руководства нашей страны на Украине (а там, как мы знаем, патриотически настроенные преподаватели, сотрудники и студенты были подвергнуты травле со стороны прозападной либеральной публики), одновременно и возмутительно, и естественно. При той политике, которая проводилась в нашей стране в последние десятилетия в области высшего и среднего образования, другого и ожидать было сложно. В то же время отрадно, что в СПбГУ сформировалась такая сильная община патриотов, которые в сложный для страны момент открыто поддержали правое дело. Уверен, что именно в руках таких людей, патриотов, будет впредь и этот университет, и другие высшие учебные заведения нашей страны, что именно они будут нести знания молодёжи и воспитывать её и что именно такая молодёжь будет строить нашу страну в будущем.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

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Чтобы это было так, надо избавиться от тех, кто уже долгие годы мешает и развитию нашей страны в целом, и, как мы видим по истории с СПбГУ, делу высшего образования, служит проводником вредоносного влияния в интересах враждебных России сил за рубежом. Алексей Кудрин, с которым патриотически мыслящая часть профессорско-преподавательского состава и студентов СПбГУ связывает упомянутую выше кампанию, конечно, — фигура среди них особенная. Он осторожен, он мало публичен, он действует втихаря, но, ещё раз подчеркну это, он системный противник и самостоятельной роли России в мировых делах, и её независимого внутреннего развития как самобытной цивилизации.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов Кудрин выступал против любых шагов, направленных на то, чтобы призвать к порядку всё более зарывавшихся в своей антироссийской политике прибалтов, в меру своего влияния противился сокращению транзита через порты Латвии, Литвы и Эстонии и свертыванию торгово-экономического сотрудничества России с русофобскими режимами этих стран. Влиятельное лобби таких, как Кудрин, помешало тогда даже постановке вопроса о том, чтобы воспрепятствовать вступлению Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО и ЕС, а этот процесс тогда реально можно было если не пресечь, то существенно затруднить.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

В 2008 году, в свою бытность министром финансов, Кудрин вместе с Анатолием Чубайсом публично поставил вопрос о том, «сколько стоит России её конфликтная внешняя политика», и требовал срочного «уточнения» внешнеполитических ориентиров России для «обеспечения стабильного роста». Так эта «парочка» реагировала тогда на Мюнхенскую речь Владимира Путина.

В 2018 году, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей, Кудрин уже в качестве главы Счётной палаты Российской Федерации вновь попытался вмешаться в вопросы стратегии внешней политики нашей страны, помешать закреплению в ней государственнических начал. Он тогда настаивал на том, чтобы внешняя политика России была «нацелена» на «улучшение отношений с западными государствами». Понятно, за счёт чего тогда это можно было сделать. А аргументировал свою позицию Кудрин тем, что усиления санкционного давления Запада Россия, по его мнению, не выдержит, не сможет без Запада «достичь целей развития национальной экономики». Думаю, что разработчики политики санкций против нашей страны в США и других натовских государствах ему тогда от души поаплодировали! И не только поаплодировали.

И вот ещё перл из его выступления 2018 года: Кудрин в РСПП заявил, что у России «нет таких глобальных проблем и рисков военно-политического значения, которые требовали бы наращивания напряженности с другими странами». Понятно, что такие проблемы и риски у России были и тогда, как сохраняются они и сейчас, и главная из них — это стремление Запада вернуться к ситуации 1990-х годов, когда нашей стране уже совсем немного оставалось до полной потери своего суверенитета! Другими словами, Кудрин и ему подобные сначала привязали нашу экономику к западной, а потом начали активно эксплуатировать этот аргумент для того, чтобы добиться ещё и полной зависимости нашей политики от воли Вашингтона, Лондона, Берлина и прочих. Как можно было «снять напряжённость» в отношениях с Западом в 2018 году — только отказавшись от Крыма и поддержки свободных республик Донбасса, перестав проводить линию на союзнические отношения с Китаем, отдав на растерзание Западу Сирию, прекратив работу по укреплению БРИКС… Ну, легли бы мы тогда под Запад и что бы имели сегодня?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По ситуации в СПбГУ мы видим, что схожая стратегия была применена Кудриным в области высшего образования. В 2018 году Кудрин с его идеями получил последовательный отпор от МИД: практически одновременно с его выступлением в РСПП замминистра иностранных дел Рябков в интервью Financial Times заявил, что Россия «рассматривает Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития». Так же и сегодня, уверен, в области высшего образования найдутся те, кто положит начало обратному отсчёту западного влияния в этой области. Сегодня, однако, не 2018 год; сегодня Запад развязал против нашей страны реальную многоуровневую войну. Поэтому и заняться пресечением враждебных интересам России дел и процессов в нашей высшей, а также средней школе должны не только работники образования и общественность, но и соответствующие структуры государственной безопасности.