Подписание договора о гарантиях безопасности для украинской стороны возможно лишь после вывода российских войск. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 29 марта заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года», — заявил он.

Заявление представителя киевского режима обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter, а также в телеграм-канале «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7» и в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры (также на его странице в социальной сети «ВКонтакте»).

»Мирный договор будет подписан после капитуляции. Пусть у немцев проконсультируются», — отреагировал Владислав С.

«Никакого Минска-3 не будет. Спецоперацию доведут до конца. А украинские хотелки останутся у них в мечтах», — добавила Людмила Н.

«Ну и хорошо. Значит, этого похабного мирного договора не будет», — отметил Владимир Г.

«Зачем вообще с… [ними] разговаривают? Разве ещё остались какие-то сомнения? И разве… [они] что-то решают?» — задался вопросом Александр К.

«После денацификации и демилитаризации Украины», — добавил Серега Ш.

«А РФ считает, что мирный договор с Украиной возможен только после полной капитуляции фашисткого киевского режима», — в свою очередь написал Сергей К.

Tccb.gov.tr Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. 2022

«Сдаётся мне, джентльмены, что Байден не дал добро», — с сарказмом пишет Серго Н.

«Отбитые. Вам после Минских соглашений верить просто невозможно», — не выдержал «Велосипед».

»В ставке Гитлера все малохольные (с)», — отреагировал Михаил А. цитатой из фильма «В бой идут одни старики».

«Откуда такая самоуверенная наглость?..» — недоумевает Борис И.

«У них там свой какой-то параллельный мир», — добавил Red Fox.

«Что и требовалось доказать — договор о чём-либо с шизофрениками невозможен», — отметил Valery G.V.

«Дурень думкою богатие (дурак мыслью богатеет — М. Р.)», — пишет Mihail.

«Подарите ему глобус Украины», — пошутил Олег В.

«О как. Условие, значит. Ну ладно», — задумался Андрей Ч.

«Невменяемые», — написал Иван.

«Очередной неадекват», — не выдержал один из комментирующих.

«Сколько… [украинцев], столько мнений. Свобода слова», — смеется Руслан Г.

«Что и следовало доказать…» — написал Randis.

«Так я не понял, кто условия ставит?» — задался вопросом Messiah1.

«Погодите с выводами. Наши дают украинской стороне высказаться. И смотрят», — отметила Ekaterina B.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Возвращение войск возможно только после того, как Украина будет вести внешнюю политику как до 1991 года», — в свою очередь не без сарказма подчеркнул «ДОБ».

»Ну… [поговорили] ни о чем, что и следовало ожидать. Только в этот раз не только батька убедился в неадекватности украинский переговорщиков, а теперь ещё и Эрдоган… и много ещё… [из тех], кто присутствовал на переговорах. Одно только их (представителей Киева — М. Р.) явление на такие серьёзные, масштабные и организованные переговоры в футболках о многом уже говорит», — написал Sergey.

«Не, ребятки. Эти войска — гарант выполнения ваших обязательств. Ибо веры вам более ни на грош. Они будут денацифицировать и контролировать отсутствие милитаризации», — отметил Ruslan S.

«Это маловероятно — несомненно, успешное завершение СВО вызовет и завершение Украины, скорее всего», — добавил Sergey.

«Откуда столько наглости до сих пор?..» — недоумевает Alyona.

Читайте также: Сеть: «Англичанка ожидаемо гадит» — Лондон не собирается снимать санкции