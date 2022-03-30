До начала специальной операции России по денацификации Украины цели США были в целом ясны: Вашингтон стремился сдержать любые действия Москвы в бывшей советской республике, однако сегодня очевидно, что сдерживание провалилось. В ответ на операцию США и ЕС ввели жесточайшие санкции против России. Тем не менее стремление что-либо противопоставить действиям Кремля затмило для Вашингтона понимание того, в чем состоят его цели и как их лучше добиваться.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

Вместо призывов к смене режима, которые, как показал опыт Ирака и Ливии, почти никогда не давали желаемых результатов, Вашингтон должен добиться двух четких целей: в ближнесрочной перспективе не дать России успешно довести свою операцию до конца, при этом избежав эскалации конфликта, тогда как в долгосрочной перспективе США необходимо таким образом сформировать поведение России, чтобы минимизировать риски для своих геополитических целей и международной стабильности, а также сократить потенциал будущего конфликта в регионе, пишет старший политолог корпорации RAND Самуэл Чарап в статье, вышедшей 30 марта в Foreign Affairs.

Mil.ru Солдаты России

На данный момент вероятность того, что «мужественное сопротивление» Украины, которой, оказывая давление на Россию, помогает Запад, сможет остановить продвижение российских войск, не говоря уже о том, чтобы поспособствовать смене власти в России, мала. Если не заключить то или иное соглашение с Кремлем, самым лучшим исходом станет затяжной конфликт, в котором Москва, скорее всего, в любом случае одержит верх.

Кроме того, такое противостояние поспособствует дальнейшему обострению враждебности между Россией и Западом, что подорвет достижение долгосрочных интересов США в обеспечении региональной и мировой стабильности. Если же операция на Украине затянется на месяцы, США будет очень сложно — или даже невозможно — достичь их ближне‑ и долгосрочные цели, в связи с чем Вашингтону, как бы неприятно ему это ни было, рано или поздно придется через переговоры договариваться о прекращении специальной операции.

Стороны, уверен Чарап, уже сделали шаги навстречу договоренности, однако они уже столкнулись с непреодолимыми преградами на пути к соглашению: Москва выдвинула такие требования, согласиться с которыми Киев не может.

Вашингтон может помочь выйти из этого тупика. Соединенные Штаты и их европейские партнеры могли бы использовать рычаги воздействия, созданные ими с помощью санкций, чтобы заставить Россию отказаться от своих максималистских требований, ослабив некоторые санкции в поддержку мирного соглашения, которое не было бы неприемлемым для Киева.

Tccb.gov.tr Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. 2022

В целом же в регионе, указывает Чарап, США должны играть вдолгую: не способствовать затягиванию спецоперации, к чему призывают некоторые западные наблюдатели, а добиваться долгосрочной стабильности и мира на Украине. Так Россия из-за изоляции не превратится в огромный аналог Северной Кореи, что будет противоречить интересам США. Достижение этого соглашения не повлечет за собой новой разрядки в отношениях с Россией или прекращения напряженных, а порой и враждебных отношений. Наоборот, это установит минимальную стабильность среди противников.

Более того, Чарап обратил внимание на то, что важно не спровоцировать превращение России, столкнувшейся с большими экономическими проблемами, в деструктивный фактор в международных отношениях: слабая Россия, неспособная контролировать свою территорию и большой ядерный арсенал, будет представлять серьезную угрозу национальной безопасности США. А нестабильность в России нанесет экономический ущерб нескольким бывшим советским республикам в Центральной Азии, которые по-прежнему сильно зависят от денежных переводов из Москвы и других экономических связей с ней.

Не стоит забывать и о том, что при таком развитии событий Россия окажется в еще большей зависимости от Китая, что бы ни делал сейчас Вашингтон, тогда как США заинтересованы в том, чтобы избежать новой двухполярности. Россия, полностью зависящая от Китая, и Китай, готовый поддержать нынешний режим в России, могут привести их к фактическому союзу, который будет противостоять Соединенным Штатам и их союзникам. Такой исход может усугубить проблемы Вашингтона в его долгосрочной конкуренции с Пекином.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

И хотя целый ряд западных аналитиков и политиков в Вашингтоне призывает администрацию президента США Джо Байдена к тому, чтобы Белый дом начал проводить курс на смену режима в России, такие шаги — или даже молчаливое с ними согласие — могут обернуться неприятными последствиями для Вашингтона, его союзников, Украины и российского народа.

В краткосрочной перспективе стремление к урегулированию путем переговоров может помешать неожиданной победе России. В долгосрочной перспективе Соединенные Штаты хотят стабильности и мира на Украине и вокруг нее, а также сделать так, чтобы Москва заплатила за свои действия, но не превратилась в изгоя на международной арене. Для достижения этих краткосрочных и долгосрочных целей США потребуется хладнокровие.