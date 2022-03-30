Сеть: «Англичанка ожидаемо гадит» — Лондон не собирается снимать санкции
Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о прекращении огня не будет достаточно для того, чтобы Британия сняла санкции с России. Об этом 29 марта заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает Reuters.
«Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России», — заявил журналистам представитель премьер-министра Британии, сообщая о заседании британского кабинета министров.
«Он сказал, что давление на [президента России Владимира] Путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления [Украине] военной помощи, чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс», — также говорится в заявлении.
Новость обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».
«Тогда нет смысла в переговорах», — прокомментировал заявление Джонсона автор телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».
«Им… [безразлична] Украина, они нас (Россию. — М. Р.) хотят уничтожить», — отреагировал Михаил И.
«И так ясно, что санкции не зависели от [специальной военной] операции, это был лишь повод», — добавил Swet.
«Конечно, надо же будет денежки возвращать», — написала Nonna D.
«Сейчас, наверное, другой политик Великобритании будет опровергать заявление: нас не так поняли», — предположила Lyudmila B.
«Нужно ему ответить, что даже после снятия санкций газ будете покупать за рубли!» — комментирует новость Marina.
«Ну что вы уж прям так? Люди стараются, что-то выдумывают, по миру катаются… Пусть поговорят…» — шутит Артем.
«А мы (РФ. — М. Р.) разве ведем переговоры для Бориски [Джонсона]?» — недоумевает Елена М.
«Да даже если бы сняли все санкции, плевать на них! Операция должна быть доведена до конца! Не должно быть никаких договоренностей! Только полная денацификация и безоговорочная капитуляция!» — не выдержал один из участников обсуждения.
«Кто-то в этом сомневался? Лишнее подтверждение, что плевать ему на Украину», — написала Маргарита.
«Пусть они свои санкции засунут себе в Европу по самые США. Чихать мы хотели на их санкции. Напугали ежа голой *опой», — пишет Татьяна.
«Ну и молодец. А то вдруг у кого-то иллюзии», — отреагировала Любовь Ф.
«Их санкции для РФ как глистогонное… Их столько вышло…» — иронизирует Helgi H.
«Они утонут сами в своих санкциях», — пишет Элеонора.
«А то мы этого не знали! Не для этого они вешались (санкции). За олигархов мы вам только спасибо скажем. Не мы, так вы заставили деньги в стране держать, мистер Джонсон», — прокомментировала Ekaterina B.
«Как королеве не повезло с её поданными в XXI веке. Ещё ничего не ясно, а этот придурок лохматый уже толкает, что у них там думают и собираются сделать», — написала Елена Викторовна.
«Англичанка, как всегда, жидко гадит. Натура такая — *рать всем на голову», — не выдержал Igor.
«Это изначально было известно, санкции вводили по поводу и без. В основном на основании западных умозаключений, без каких-либо доказательств с их стороны. Дураку понятно было, что ничего они не отменят…» — пишет Рина.
«Значит, санкции не за Украину… Так бы и сказал…» — отметил один из комментирующих.
«Борис не идиот, он просто расставил точки над i», — подчеркнула Iren N.
«Да не снимайте. Не надо. Зиму переживите следующую. А там сами придете с поклоном», — с сарказмом подытожила Ekaterina.