Сургут, Югра, 16 марта, 2020, 13:49 — ИА Регнум. В Югре «Сургутнефтегазбанк» временно ограничил работу он-лайн сервиса по переводу денег. На сайте финансового учреждения появилась информация об атаках клиентов банка телефонными мошенниками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подключить онлайн-банкинг можно через прямой запрос в один из офисов.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО сообщила 13 марта о том, что жителям Югры стали поступать звонки с официального номера телефона «Сургутнефтегазбанка». Неизвестные под видом работников службы безопасности входят в доверие собственников банковских карт, владея информацией об их именах, фамилиях и отчествах, номере карты, а также CVC кода карты. И требуют предоставить коды приходящие в виде СМС на номер телефона владельца карты. Якобы таким образом будет отменена сомнительная операция.

Как поясняют в пресс-службе «Сургутнефтегазбанка», мошенники с помощью современных технологий используют специальную маскировку под официальные номера. В случае звонка от «службы безопасности», необходимо отключиться и перезвонить в банк.

«Но ни в коем случае не используйте при этом функцию обратного звонка. Набирайте номер вручную», — советуют в «Сургутнефтебанке».