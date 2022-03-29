Украинской стороне нельзя верить ни в ходе переговоров, ни после подписания каких-либо соглашений. Об этом 29 марта в ходе пресс-конференции в Донецке заявил глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Глава республики подчеркнул, что украинская сторона недоговороспособна, а в случае «гарантий» со стороны стран Европы нужно помнить о предыдущих «гарантиях» Германии и Франции.

«Мы имеем семилетний опыт переговоров с Украиной. Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты — я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому всё то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту», — сказал он.

Заявление Пушилина обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».

Официальное интернет-представительство президента России Денис Пушилин

«Украине нельзя верить в ходе переговоров, она недоговороспособна, заявил глава ДНР Пушилин, комментируя итоги переговоров Киева и Москвы в Турции. Думаю, что это даже много слов. Украине нельзя верить. Точка», — пишет автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Как можно договариваться с нацистами о денацификации?» — в свою очередь задала вопрос Irina M.

«А что, кто-то верит? Это отмазка для Запада, чтобы не ныли про переговоры… Нужны переговоры, вот и переговариваемся…» — в свою очередь добавил «Старый Дед».

«Современная Украина (территориально и политически) должна перестать существовать. Это слишком опасное ядовитое гнездо», — считает Климентий М.

«Да никто и не верит. Что за паника?» — задался вопросом Азан.

«Более того, есть только одни переговоры, которые должны быть с Украиной: когда, где и кто подпишет капитуляцию!» — подчеркнул Bartolby.

«Украине и украинцам можно и нужно верить, но не той продажной верхушке, которая захватила власть и от имени народа из-за бугра диктует свои условия», — отметил Максим Б.

«Сначала денацификация всей Украины и только потом всякие бумажки…» — комментирует Вячеслав.

«Именно. И договариваться с ними не о чем. Только полная капитуляция украинских нацистов», — добавил Hermit.

«Украине нельзя существовать. Точка», — в свою очередь пишет Anton E.

«Думаю, наше руководство это знает», — подытожила Ирина.

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