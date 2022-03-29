27 магазинов сети строительных гипермаркетов OBI, ранее закрытых на фоне проведения российской спецоперации на Украине, вновь откроются в России. Об этом 29 марта на форуме «Рынок строительно-отделочных материалов и торговли DIY — новая эпоха и новая реальность» заявил начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.

Иероним Босх. Несение креста (фрагмент)

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7» и «Радио Стыдоба».

«Ну такое… каравай надо печь? Кокошник подправить?» — с сарказмом поинтересовалась Natalia N.

«Принятие», — добавил Russsl H.

«Надо… их посылать, а их площади отдавать «Леруа», который… эти санкции послал. Принципиально теперь буду… ОБИ избегать», — пишет Александр.

Дарья Драй ИА REGNUM Магазин «Леруа Мерлен»

«Забегали. Им тут что, проходной двор — туда-сюда носятся?» — недоумевает Zlata.

«Куда вашингтонские товарищи смотрят, спрашивается. Так ведь и «Макдоналдс» с «Икеей» могут открыться под шумок», — с сарказмом пишет Li.

«На *рен они нужны? Не пускать. Пусть «Петрович» их заменит…» — призвала YulKa.

«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — задался вопросом Maks.

«Пока они закрывались, «Леруа» кассу сделал», — отметила Olik.

«А что так можно было? Технический сбой? Из принципа больше туда не пойду», — написал Семен.

«Всем иностранным компаниям дали время до мая. Предписания Ikea, H&M и т. д. и т. п. Чтоб они не забыли, что в РФ есть, вообще-то, законы и трудовое право. Так что ждем-с решений», — написала Anna.

«ОБИ теперь придется сильно ценник сбавлять и прощения у русских просить», — с сарказмом пишет Denis B.

«Та вы что? А что такое, выручки не досчитались?» — иронизирует Светлана С.

«Ещё бы, скоро сезон начинается — дачи, огороды», — отреагировала Anna Y.

«Никто не сомневался, найти ещё один такой большой рынок *рен смогут, а терять деньги капиталисты очень не любят», — комментирует новость Наталья.

«Возврат на наших условиях. Рабочие места — да, плюс. Но!!! Если бы эта компания не писала об озабоченности вокруг ситуации с Украиной, может, прошло бы возвращение безболезненно. Что случилось? Озабоченность прошла? Батареи лучше греют у нас? Как мыши и крысы с полей в холодное время года бегут в тёплые места…» — добавила Александра.

«А чего так быстро сандаликами назад зашуршали?..» — с сарказмом поинтересовалась Елена К.

«Короче, рубли зарабатывать приехали», — отметила Наталья Александровна.

«Политика политикой. Но свой карман ближе», — написала Ольга Р.

«Не пойду в OBI. Нефиг было выделываться. Пойду к конкурентам. Ассортимент и цены те же», — поделился своим мнением SB.

«И так мы узнали, что в России были какие-то магазины OBI», — не без иронии подытожил один из участников обсуждения.

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