Правительство Палестинской автономии, во главе которого стоит партия ФАТХ, столкнулось с рядом проблем, решения которых нет и, похоже, не предвидится. В ряде городов на Западном берегу реки Иордан регулярно проходят акции протеста государственных служащих, которые требуют регулярных выплат заработной платы и снижения налоговых сборов. Членов правительства ФАТХ обвиняют в коррупции, пассивности при решении ряда первостепенных вопросов и подавлении инакомыслия силой.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

Внутренний кризис в Палестине усугубляется также тем, что на территории автономии началась очередная кампания по постройке еврейских поселений. Столкновения между палестинскими протестующими, которые считают землю своей, и израильской полицией, происходят в Хевроне, Вифлееме и ряде других регионов автономии. Правительство Палестины, с одной стороны, регулярно делает заявления о недопустимости «захвата палестинской территории», а с другой — не прилагает никаких усилий для решения ситуации.

Всё чаще в Палестине звучат голоса в поддержку выборов на пост президента автономии. И если выборы действительно состоятся, крайне маловероятно, что действующий глава автономии Махмуд Аббас сохранит своё место. Согласно данным социального опроса, проведённого Палестинским центром политических и исследований с 16 по 20 марта 2022 года, за последние три месяца уровень доверия к правительству Аббаса опустился до рекордно низких значений не только на Западном берегу реки Иордан, но и в секторе Газа.

Kremlin.ru Президент Палестины Махмуд Аббас

Согласно данным опроса, 73% палестинцев хотят, чтобы президент ушел в отставку, и только 23% выступают за то, чтобы он остался на своём посту. При этом на Западном берегу в пользу отставки Аббаса высказался 71% респондентов, а в Газе — 76%.

При нынешнем раскладе политических сил в Палестине единственным конкурентом партии ФАТХ на выборах может выступить только движение ХАМАС. В числе возможных противников Махмуда Аббаса на посту президента автономии называют одного из лидеров ФАТХ Марвана Баргути или лидера ХАМАС Исмаила Ханию, который проживает за пределами Палестины.

Согласно проведённому опросу, если бы сегодня были проведены новые президентские выборы с участием Махмуда Аббаса и Исмаила Хании, то явка составила бы всего 51%. Среди участников Аббас получил бы 38% голосов, а Хания 54%.

В секторе Газа теоретическая явка избирателей за Аббаса составляет 35%, а за Ханию — 62%. На Западном берегу Аббас получает 41%, а Хания — 47%. В случае, если на выборах будут соревноваться Марван Баргути и Хания, в выборах будут готовы принять участие 64% палестинцев.

В контексте результатов опроса особенно интересны результаты, показывающие падение доверия к ФАТХ не только на подконтрольной ХАМАС территории в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан. Около 31% палестинцев считают, что члены ХАМАС должны возглавить Палестину, и 29% считают, что у власти должна остаться партия ФАТХ во главе с Махмудом Аббасом.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

Рост популярности ХАМАС связан с тем, что движение использует откровенно популистскую политику, призывая к разрыву с Израилем и ведению агрессивной, в том числе вооружённой, борьбы. Электоратом ХАМАС является радикально настроенная молодёжь, которая совершает нападения на посты израильской армии и полиции.

Примечательно, что треть палестинцев не поддерживает ни одну из сторон внутриполитического кризиса в регионе. Это связано с общей усталостью местных жителей от обеих политических сил, политические программы которых не изменились за последние 5−10 лет. Однако эту «третью силу» попросту некому возглавить из-за доминирования двух соперничающих палестинских фракций.

Вопрос о проведении выборов президента Палестинской автономии пока что не обсуждался на официальном уровне. Однако ряд арабоязычных СМИ утверждает, что в ближайшее время за отставку Аббаса могут высказаться десятки тысяч жителей Палестины, которые годами ждут от правительства решения наиболее острых социальных проблем.

В случае, если к власти в регионе придёт Исмаил Хания (или, например, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар), это может до предела обострить ситуацию в регионе. Однако, скорее всего, новые власти начнут с подавления своих политических соперников, так что на противостояние с Израилем у них попросту не останется сил.

Whizzers's Place Исмаил Хания

Решить ситуацию в Палестине могло бы вмешательство одной или нескольких арабских держав, которые могли бы предоставить автономии кредиты на проведение жизненно важных реформ и выплаты работникам бюджетной сферы. Однако в таком случае возникает вопрос о том, какую часть денег получит в свои руки ФАТХ, а какую — ХАМАС.

Предположительно, этот вопрос будет решаться на палестинской конференции в Алжире, которая должна пройти в ближайшие несколько недель. В случае, если сторонам палестинского конфликта удастся прийти к пониманию — обострения в регионе можно будет избежать. А если нет — радикализация палестинского общества продолжится со всеми вытекающими из этого последствиями.