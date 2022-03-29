Один из первых русских исследователей в области геополитики и теории военной международной безопасности Алексей Ефимович Вандам (Едрихин) в своей работе «Наше положение. Геополитика и геостратегия», написанной в 1912 году, пришёл к выводу, что для России наиболее прочной базой для партнёрства является противостояние англосаксонской цивилизации. Роль союзников нашей страны А. Е. Едрихин отвёл Германии на западе и Китаю на востоке.

Бундестаг. Берлин

Он аргументировал данный подход тем, что все три страны вынуждены постоянно отстаивать своё право на расширение жизненного пространства, что это страны «единого континента», которые своим географическим расположением обречены быть противовесом «островным» англосаксам.

Кстати, именно А. Е. Едрихину принадлежит известное высказывание: «Китай, после своих разнообразных опытов с англичанами и американцами, смело мог бы сказать теперь — «плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его другом!»

Алексей Ефимович Вандам (Едрихин)

Посмотрим, насколько положения выдающегося российского геополитика соответствуют современным реалиям. В первую очередь нас интересует, конечно же, Германия.

27 марта 2022 года федеральный канцлер Германии Олаф Шольц дал большое интервью программе «Анне Виль» на телеканале ARD. Он озвучил планы по избавлению страны от российских нефти и угля и предрек Германии независимость от них уже в этом, 2022 году:

«Мы попытаемся уже в этом году уйти от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа».

Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предположил, что страна станет независимой от газа из России к лету 2024 года, т. е. примерно через два года. Он также считает, что импорт российской нефти в страну сократится вдвое к середине 2022 года. Кроме того, Германия к концу 2022 года намерена уменьшить зависимость от российского газа до 30%.

Будет не лишним напомнить, что Германия в настоящее время импортирует из России 55% необходимого стране газа, 50% угля и 35% нефти.

Получается, что ФРГ собирается уже к лету 2024 года полностью свернуть сотрудничество с Россией в энергетической сфере.

В интервью на телеканале ARD Олаф Шольц сообщил о намерении увеличить военные расходы страны до 2% ВВП, минимального порога для членов НАТО. Он также заявил, что на фоне «угрозы» со стороны России правительство Германии обсуждает возможность размещения в стране системы ПРО по примеру Израиля.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Данные шаги ФРГ никак не сближают её с России, а наоборот. Более того, Германия была включена в российский перечень недружественных стран за введение санкций против нашей страны.

Так в чём же дело? А дело в том, что Германия фактически утратила свою независимость в 1949 году. При этом утратила как минимум до конца XXI века. Речь идёт о наличии механизма скрытого управления Федеративной Республикой Германия.

Есть такой «Канцлер-Акт», который является частью тайного государственного договора от 21 мая 1949 года. Это секретный документ, и в открытом доступе его нет. Каждый немецкий канцлер подписывает «Канцлер-Акт» ещё до принятия присяги.

В данном секретном документе содержится заявление властей ФРГ об обязательствах по отношению к США, Британии и Франции. Согласно «Канцлер-Акту», союзники владеют немецкими газетами, радио и телевидением до 2099 года, а также её золотым запасом.

Следует также добавить, что фактически Германия — это оккупированная страна, на территории которой находятся более двухсот американских военных баз.

Таким образом, Германия зажата в клещи: с одной стороны — политический, экономический и информационный контроль через «Канцлер-Акт», действующий до 2099 года, а с другой стороны — военный контроль через двести баз вооружённых сил США.

Конечно же, в 1912 году А. Е. Едрихин не мог и предположить, какая участь ожидает Германию. Именно подчинённое положение Германии по отношению к США является основным препятствием для развития нормальных отношений между Россией и Германией.

И данная ситуация сложилась на длительную историческую перспективу, если только нынешняя власть в ФРГ не будет снесена в ходе массовых социальных протестов из-за роста цен или же вооружённого конфликта. Надо понимать, что Германия потеряна для России надолго, вплоть до конца 2099 года, и Москве необходимо строить свою политику на европейском континенте, учитывая этот факт.