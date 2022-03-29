Бывший полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе генерал-лейтенант Константин Пуликовский 26 марта 2022 года в интервью телеграм-каналу «Пул N3» выразил мнение, почему не трогают Владимира Зеленского. Приведу полную цитату:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Решение

«Началась военная операция, наносятся удары высокоточным оружием по очень болезненным точкам военной инфраструктуры Украины. Там практически нет централизованного управления, даже эти нацбатальоны бьются каждый в своём углу, без связи, без ничего. Не знаю, на что надеются.

Давайте сами себе зададим вопрос: а что, мы не могли высокоточной ракетой попасть в президентский дворец по Зеленскому или по украинской Думе, или по зданию СБУ? Поверьте мне, как военному человеку, никакой проблемы нет. И их бы не было, этих людей.

Они должны понимать, что они нам нужны, и Зеленский нужен — чтобы подписывать эти документы. Должен быть, будем говорить, легитимный президент, который всё это подпишет, согласится. Это не только для нас это нужно, не только для всего мира, но и для самой Украины. Чтобы никогда потом даже будущие поколения не сказали, что произошла какая-то нелегитимная смена власти».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Попробуем разобрать тезис о том, что России нужен Зеленский, который подпишет нужные нам документы и со всем согласится.

Возьмём самое свежее интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он 27 марта 2022 года по Zoom дал ряду российских журналистов. Интересует, конечно же, позиция Зеленского в контексте идущих российско-украинских переговоров.

Вот выдержки его позиции в отношении денацификации и демилитаризации Украины: «Денацификация и демилитаризация — вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то «демилитаризации», какой-то «денацификации». Для меня это непонятные абсолютно вещи … Мы не обсуждаем вообще … Наши стороны сказали, что фраз о «демилитаризации» и «денацификации» не может быть, нас эти пункты вообще не интересуют».

Владимир Зеленский согласен только на нейтральный и безъядерный статус Украины, подкреплённый серьёзными гарантиями безопасности со стороны стран-гарантов. По мнению Зеленского, данный вопрос должен решить народ Украины на соответствующем референдуме, а для того, чтобы референдум прошёл как положено, Россия должна вывести все свои войска с украинской территории. Очевидно, что изначально неизвестно, как народ Украины проголосует и как это посчитают, но российские войска должны выйти.

В ходе интервью 27 марта 2022 года президент Украины не сказал, что готов признать суверенитет ДНР и ЛНР и принадлежность Крыма Российской Федерации. А эти аргументы наряду с денацификацией и демилитаризацией являются краеугольными камнями российского подхода.

Kremlin.ru Владимир Путин в Крыму. 2020

Таким образом, переговорные позиции российской и украинской сторон на идущих сейчас переговорах не сближаемы. Получается, что дипломатическим путём в украинской ситуации поставить точку не получится, только военными средствами.

Всем очевидно, что киевские власти не обладают политической субъектностью. Украина управляется из США. Может, американские власти конструктивно настроены на российско-украинские переговоры?

26 марта 2022 года президент США Джо Байден в Королевском замке в Варшаве выступил с речью «Об объединённых усилиях Свободного мира по поддержке народа Украины».

Изначально Байден вспомнил историю развала Советского Союза и, в частности, сказал следующее: «Десять лет спустя Советский Союз распался, и Польша, а также Центральная и Восточная Европа вскоре стали свободными. Ничто в этой битве за свободу не было простым или лёгким. Это была долгая, мучительная борьба, длившаяся не дни и месяцы, а годы и десятилетия».

Продолжил Байден вот этим: «Но мы заново вступили в великую битву за свободу: битву между демократией и автократией, между свободой и репрессиями, между порядком, основанным на правилах, и порядком, управляемым грубой силой. В этой битве нам нужно быть трезвыми. Эта битва также не будет выиграна ни за несколько дней, ни за месяцы. Нам нужно собраться с духом для предстоящей долгой борьбы».

(сс)Saeima Джо Байден

Президент США имел в виду Россию, и нашей стране так называемый Свободный мир во главе с Соединёнными Штатами уготовил судьбу Советского Союза, т. е. Россия как государство должна исчезнуть с политической карты мира.

Джо Байден также сказал: «Это будет нелегко. Будут и издержки. Но это цена, которую мы должны заплатить». Далее американский президент приободрил украинцев: «И сегодня мы снова наблюдаем это с храбрым украинским народом, демонстрирующим, что их сила многим больше, чем воля любого диктатора … Украина никогда не станет победой для России — ибо свободные люди отказываются жить в мире безнадёжности и тьмы».

В переводе на простой и понятный язык: США готовы сражаться за Украину до последнего украинца. Это и есть «издержки», как сказал Байден. Кстати, в своей речи президент США ни слова не сказал про российско-украинские переговоры.

Вывод из всего этого следует однозначный: Владимир Зеленский ничего, что нужно России, не подпишет. Он сам против, и американцы не позволят.

Тогда зачем России нужен Владимир Зеленский? Повышать статус президента Турции Реджепа Эрдогана как посредника?

Согласно пункту 17 статьи 106 Конституции Украины, президент Украины «является Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил Украины; назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооружённых Сил Украины, иных воинских формирований; осуществляет руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства».

Согласно статьи 112 Конституции Украины, «в случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины в соответствии со статьями 108, 109, 110, 111 настоящей Конституции исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады». Председателем Верховной Рады в настоящее время является Руслан Стефанчук.

Rada.gov.ua Руслан Стефанчук

Российская специальная военная операция на Украине продолжается более месяца. На данный момент совершенно понятно, что половинчатыми мерами украинская проблема разрешена быть не может.

Высший эшелон системы военно-политического управления Украины должен быть разрушен до основания, и это является одним из важнейших условий для стратегического перелома ситуации. Кстати, такой жёсткий подход России в преддверии потенциальной польской «миротворческой» операции на западе Украины может остудить пыл Варшавы, ибо предполагает персональную ответственность за военные авантюры.