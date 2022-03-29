Правительство Дании в ускоренном режиме разрабатывает закон, в соответствии с которым будет запрещена продажа датских ценных бумаг гражданам России и Белоруссии, ввиду чего не будет возможности отправки датских крон в эти страны. Об этом, как сообщает 28 марта ИА Красная Весна, сообщил министр торговли и промышленности Дании Симон Коллеруп в направленном спикеру парламента письме.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. 1539

В соответствии с указанным законом будет запрещена продажа, доставка, передача «или вывоз банкнот и монет в датских кронах», а также будет введен запрет на «продажу ценных бумаг в датских кронах» гражданам России, Белоруссии и лицам, проживающим в этих странах. Правила также будут распространяться на юридические лица, к которым относятся все типы компаний и фирм.

Новость обсудили в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения несерьезно и даже с юмором отнеслись к данной ограничительной мере.

Банкнота номиналом 100 датских крон образца 1997 года, лицевая сторона

«А чего, сильно надо кому-то?» — с сарказмом поинтересовался Denis B.

«Как дальше жить?..» — смеется Павел.

«Оставьте себе бумажки, которые самим-то скоро не нужны станут», — добавил Valery G.

«Дания — это где вообще?» — иронизирует Иван К.

«Чокнутые», — не выдержал один из участников обсуждения.

«Только собрался датских крон прикупить, а тут такое…» — пошутил Goldin.

«Рассмешили, ей богу! Кто в России видел эти датские кроны в глаза? На кой черт они нам сдались-то?» — не понимает Александр П.

«Ну это уже за гранью человечности, страшно и представить, как теперь жить?» — в свою очередь шутит Андрей.

«Шутки кончились, как я понимаю», — не без сарказма отреагировал Дмитрий Ч.

«Конец света», — иронизирует Nina K.

«Им, похоже, санкции придумывают сценаристы сериала о Мистере Бине? Чем ещё хотят повеселить простой российский народ?» — шутит J. Ol.

«Не думаю, что это очень актуально. Может быть, от этого пострадают несколько человек, но оказать хоть сколько-нибудь заметное влияние на что-то вряд ли сможет. Ну запретят и запретят, зато Россия получит прекрасный повод сделать то же самое для граждан Дании», — написал Вася Н.

«Россияне тихонько заплакали у себя в углу…» — смеется Лидия Д.

«И каждый «кусок» Европы норовит… [выделиться] покруче… Ну давайте, захлебнитесь уже в своей русофобии…» — не выдержала Ольга Щ.

«Опять прогнило что-то в Датском королевстве», — с юмором прокомментировала новость Елена В.

«Удар под дых», — с сарказмом подытожила Татьяна Л.

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