США нужно всеми силами избежать ситуации, при которой им в новой холодной войне будут одновременно противостоять Китай и Россия. Решить эту задачу Вашингтон может, если добьется мирных переговоров между Украиной и Россией, пишутМэтью Берроуз иРоберт Мэннинг в статье, вышедшей 28 марта в Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Когда-то единственная в мире сверхдержава не выдвигала требований или ультиматумов в ответ на те или иные всемирно-исторические кризисы, вроде распада СССР. Напротив, США благодаря присущей им «эмпатии» понимали то, в чем состоят интересы, красные линии и минимальные требования других сторон, и находили прочные решения, благодаря которым удавалось добиваться урегулирования имевшихся разногласий.

Благодаря искусной дипломатии бывшего президента Джорджа Буша — старшего Холодной войне был положен конец — без «единого выстрела» и с двухсторонним договором, сократившем ядерные арсеналы США и России. В конечном счете это привело к уменьшению примерно на 85% запасов обеих стран по сравнению с пиковыми значениями времен Холодной войны: в Европе исчезли целые системы обычных вооружений, тогда как к России, бывшему противнику, «относились как к партнеру».

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Однако три десятилетия спустя из-за стратегической близорукости, неразборчивого использования силы и политических пертурбаций в России «новый мировой порядок» Буша рухнул. Винить можно обе стороны, однако кто бы виноват ни был, миру новый глобальный порядок нужен. В таком мироустройстве не будут допущены предыдущие ошибки, которые заложили основу для будущих конфликтов, как например, в случае с Версальским мирным договором.

Джордж Буш — старший

В том же духе президент США Джо Байден неожиданно заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти», ранее уже выступая в адрес российского лидера с оскорбительными заявлениями. Подобное высказывание, затмившее его «мощную», написанную в стиле Рейгана речь в Польше, может иметь далекоидущие последствия, если в Москве посчитают, что им теперь нечего терять. Исчезла ли окончательно возможность того, что США путем переговоров смогут добиться окончания нынешней военной операции на Украине?

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Одновременно с этим Вашингтон стал осуждать Китай за отказ от того, чтобы публично осудить действия России, утверждая, что Пекин находится «на неправильной стороной истории». Однако такой подход скорее может вызвать со стороны КНР негативную реакцию, нежели поспособствовать конструктивному взаимодействию.

Ведение холодной войны на два фронта будет означать более значительные военные расходы со стороны Вашингтона, большую неопределенность для глобальной экономики, а также то, что администрация Байдена вынуждена будет отказаться от основного курса на восстановление США. Крайне желательны успешные переговоры по заключению прочного соглашения по Украине, за которыми последуют далекоидущие и, вероятно, затяжные переговоры о сокращении обычных вооружений как с Москвой, так и, в конечном счете, с Пекином.

На данный момент администрация Байдена, похоже, занимается не столько формированием новой эры, сколько готовится к повторению Холодной войны — при том повторению такого конфликта, когда в качестве противников США выступают и Россия, и Китай. Это стратегический треугольник Генри Киссинджера наоборот. И если Россия с ее небольшим мировым ВВП и близко не может подойти к той угрозе, которую она представляла во время Холодной войны, то Китай — совсем иная история.

Форд и его дочь Сьюзан смотрят, как Генри Киссинджер (справа) пожимает руку Мао Цзэдуну, 2 декабря 1975 года

В сложившихся обстоятельствах администрация Байдена должна воспользоваться теми возможностями, которые ей дает нынешний кризис на Украине. Официальный Вашингтон может выступить с поддержкой мирных переговоров между Москвой и Киевом, если последний согласится на нейтралитет, при котором республике будет обеспечена безопасность без вхождения в НАТО. Это не разрешит все российско-украинские разногласия, но это огромный первый шаг, который может привести к «урегулированию статуса» Крыма, а также будущего двух государств в Донецке и Луганске.

Процесс урегулирования нынешнего кризиса может иметь совершенно разные формы, однако стоит обратиться к примеру конца 80-х годов прошлого века, когда США нужно было найти баланс между интересами и опасениями большого числа сторон.

Благодаря множеству искусных заверений администрации Буша-старшего, которая смогла найти баланс между интересами США, Европы и СССР (например, о том, что в бывшей Восточной Германии будут размещаться только немецкие войска НАТО), удалось добиться согласия советского лидера Михаила Горбачева на воссоединение Германии в рамках НАТО. Из этого опыта могут быть извлечены уроки о том, как найти благоприятный баланс интересов и сейчас.

Моделью российско-украинских переговоров может стать инклюзивный переговорный процесс в формате 2+4 (по образу шестисторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи). В рамках такой модели основные вопросы будут решать Москва и Киев, а остальные — возможно, другие постоянные члены Совета Безопасности ООН плюс Германия — будут оказывать «поддержку и содействие взаимоприемлемому решению».

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

Это переломный момент в истории, заключают Берроуз и Мэннинг, и поэтому он требует смелых решений, дальновидности и поиска новых парадигм. Опыт завершения Холодной войны и искусная дипломатия американских официальных лиц, приведшая к воссоединению Германии с заверениями в отношении России, должны служить образцом для ответа на сегодняшние вызовы и поиска возможностей, выпадающих раз в поколение.

Напомним, несколько лет назад Архив национальной безопасности (National Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона опубликовал ряд документов, свидетельствовавших о том, что официальные лица США, участвовавшие в переговорах с Горбачевым о судьбе Германии, действительно обещали советскому лидеру, что НАТО «ни на дюйм не двинется на восток». Из документов выходит, что претензии советского и российского руководства относительно того, что им солгали о расширении НАТО, оказываются небезосновательными, а подтверждения слов Москвы можно найти в ряде документов самого высокого уровня.

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Несмотря на эти заверения, последующее десятилетие отметилось значительным расширением Североатлантического альянса на восток, бомбежками Югославии и другими шагами США в нарушение данных обещаний. Более того, в 2008 году тогдашний президент США Джордж Буш — младший без консультаций с союзниками по НАТО заявил о том, что Украина и Грузия со временем станут членами блока.

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